Rendkívüli események zavarták meg a szavazást: több helyen is közbe kellett avatkozni

Soha nem látott részvétel jöhet: tarolnak a külhoni szavazatok
Felpörgött a levélszavazás: a határon túli és külföldön élő magyarok közül már csaknem 300 ezren leadták voksukat.
Megszólalt a tűzriasztó, többen is rosszul lettek.
A szavazás megkezdését követően több rendkívüli eseményt rögzítettek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Magyarsarlóson 8 óra 58 perckor a helyi választási bizottság egyik tagja rosszullét miatt nem tudta folytatni a munkáját, ezért távozott. A bizottság továbbra is határozatképes maradt.
Himesházán, a 001. számú szavazókörben két azonos nevű választópolgár szerepelt a névjegyzékben, és egyikük a másik nevénél írta alá azt. A hibát a szabályok szerint javították, a szavazást le tudta adni. Budapest XIX. kerületében, a 026. számú szavazókör egyik fülkéjében egy személyazonosító igazolványt találtak. Ha a tulajdonosa nem jelentkezik érte, az okmányt a helyi választási irodába szállítják.
Nyúl településen, a 002. számú szavazókörben egy választó rosszul lett, őt kórházba szállították. Az esemény a szavazás menetét nem befolyásolta. Mosonszolnokon egy férfi tévedésből az azonos nevű fia nevénél írta alá a névjegyzéket. A hibát javították.
Nagybajomban, a 002. számú szavazókörben megszólalt a tűzjelző. Az épületet átvizsgálták, de tüzet vagy arra utaló nyomot nem találtak, az érzékelő téves jelzést adott. A vizsgálat idején választópolgár nem tartózkodott az épületben. Gyöngyösön, a 028. számú szavazókörben egy választó rosszul lett, ellátását követően a mentők otthonába szállították.
Nyitókép forrása: Krizsán Csaba