04. 12.
vasárnap
Nemzeti Választási Iroda országgyűlési választás 2026 kórház események rosszullét

Rendkívüli események zavarták meg a szavazást: több helyen is közbe kellett avatkozni

2026. április 12. 12:47

Megszólalt a tűzriasztó, többen is rosszul lettek.

2026. április 12. 12:47
null

A szavazás megkezdését követően több rendkívüli eseményt rögzítettek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Magyarsarlóson 8 óra 58 perckor a helyi választási bizottság egyik tagja rosszullét miatt nem tudta folytatni a munkáját, ezért távozott. A bizottság továbbra is határozatképes maradt.

Himesházán, a 001. számú szavazókörben két azonos nevű választópolgár szerepelt a névjegyzékben, és egyikük a másik nevénél írta alá azt. A hibát a szabályok szerint javították, a szavazást le tudta adni. Budapest XIX. kerületében, a 026. számú szavazókör egyik fülkéjében egy személyazonosító igazolványt találtak. Ha a tulajdonosa nem jelentkezik érte, az okmányt a helyi választási irodába szállítják.

Nyúl településen, a 002. számú szavazókörben egy választó rosszul lett, őt kórházba szállították. Az esemény a szavazás menetét nem befolyásolta. Mosonszolnokon egy férfi tévedésből az azonos nevű fia nevénél írta alá a névjegyzéket. A hibát javították.

Nagybajomban, a 002. számú szavazókörben megszólalt a tűzjelző. Az épületet átvizsgálták, de tüzet vagy arra utaló nyomot nem találtak, az érzékelő téves jelzést adott. A vizsgálat idején választópolgár nem tartózkodott az épületben. Gyöngyösön, a 028. számú szavazókörben egy választó rosszul lett, ellátását követően a mentők otthonába szállították.

Nyitókép forrása: Krizsán Csaba

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
olvaso9
2026. április 12. 13:12
Szeretném, ha Mandiner visszafogottabb címeket adna.... mire gondolok: a valasztas,hu oldalon valóban van "Rendkívüli események" cím és hírfolyam, ez mindig is volt, most is figyelem, mint máskor, de eddig messze kevesebb ilyen esemény volt, mint korábban (érdemes rákeresni). Egyébként valójában ezek nem olyan dolgok, amik bármikor, bárkivel ne történnének meg... Szóval: akkor adjunk ilyen címet, ha valóban igazi "RENDKÍVÜLI" esemény történt. Ne járjunk úgy, mint a jön a farkas mesében...
auditorium
2026. április 12. 13:02
A rosszullétet az állandó stressz okozhatja. Ez mindenütt előfordulhat. A tűzjelző szirénázása lehet dohányzás miatt is, hiszen az ált. iskolákban tilos a dohányzás. FONTOS a rendőrség állandó jelenléte a választóhelyiség közelében. Akkor nem élhet vissza senki választójogával, nem fényképezhet, nem viheti ki a szavazócédulát (az abszurd boritékolás miatt), nem vihet be a fülkébe robbanószert, alkoholt, fegyvert, kutyát, kisgyereket, Iphone-t !!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!