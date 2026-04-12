Németországból érkezett: Orbán Viktor meg fogja nyerni a magyar választást

Orbán Viktor sikere az, amit nem értenek
A cikk egyik központi állítása, hogy Orbán Viktorra rendszeresen az „autoriter” jelzőt alkalmazzák, elsősorban olyan kommentátorok, akik nem rendelkeznek kellő ismeretekkel sem Magyarországról, sem a fogalom pontos jelentéséről. A szerző szerint a megfelelőbb kifejezés a „sikeres” lenne, és éppen ez a siker váltja ki az ellenszenvet a nemzetközi baloldal részéről.
A politikai vita egyik alapvető problémája, hogy sokan nem hajlandók elfogadni azt a tényt, hogy Orbán Viktor valóban népszerű politikus. A szerző úgy fogalmaz, hogy ő az egyetlen magyar politikus, akire ez igaz, és ennek ellenére kritikusai rendre más magyarázatot keresnek eredményeire.
A cikk részletesen bemutatja Orbán politikai pályájának kezdetét is. 1998-ban, mindössze 34 évesen lett Magyarország legfiatalabb demokratikusan megválasztott miniszterelnöke, egy olyan párt élén, amelyet lényegében a semmiből épített fel. Akkori ellenfelei a korábbi kommunista elitből kerültek ki, ami különös kontrasztot adott politikai felemelkedésének. A szerző személyes hátterére is kitér: vidéki környezetből származik, családjában ő volt az első, aki egyetemre járt, és nem rendelkezett olyan kapcsolati hálóval, amely a politikai elitben való érvényesülést megkönnyítette volna.
Ezzel párhuzamba állítja a 19. századi magyar arisztokraták alakját, akikhez hasonló politikai karakterként írja le Orbánt.