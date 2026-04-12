Németországból érkezett: Orbán Viktor meg fogja nyerni a magyar választást

A német Merkur.de kommentárja szerint Orbán Viktor a jelenlegi politikai nyomás ellenére is megnyerheti a magyar parlamenti választást. A cikk felveti a kérdést, vajon véget vethet-e a voksolás a miniszterelnök immár 16 éve tartó kormányzásának, majd rögtön hozzáteszi, hogy bár ez elméletben lehetséges, a politikai realitás mást mutat.

A szerző hangsúlyozza, hogy Magyarország továbbra is demokrácia, még akkor is, ha ezt egyes politikai szereplők és támogatóik következetesen vitatják. Külön kiemeli, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának lelkes hívei közül sokan azt állítják, az ország már régen eltávolodott a demokratikus működéstől, miközben maga a választási folyamat ennek ellenkezőjét bizonyítja.