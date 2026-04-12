Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
magyar választás Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Németországból érkezett: Orbán Viktor meg fogja nyerni a magyar választást

2026. április 12. 12:21

A német elemzések szerint Orbán Viktor továbbra is esélyes a győzelemre, amit ellenfelei nem tudnak megmagyarázni.

A német Merkur.de kommentárja szerint Orbán Viktor a jelenlegi politikai nyomás ellenére is megnyerheti a magyar parlamenti választást. A cikk felveti a kérdést, vajon véget vethet-e a voksolás a miniszterelnök immár 16 éve tartó kormányzásának, majd rögtön hozzáteszi, hogy bár ez elméletben lehetséges, a politikai realitás mást mutat.

A szerző hangsúlyozza, hogy Magyarország továbbra is demokrácia, még akkor is, ha ezt egyes politikai szereplők és támogatóik következetesen vitatják. Külön kiemeli, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának lelkes hívei közül sokan azt állítják, az ország már régen eltávolodott a demokratikus működéstől, miközben maga a választási folyamat ennek ellenkezőjét bizonyítja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Tovább a cikkhezchevron

A német kommentár kitér arra is, hogy különösen a német zöld politikai körökben vált elterjedtté ez az értelmezés, és bírálja azt a hozzáállást, amely más európai országok belügyeibe való beavatkozásként jelenik meg. A szerző szerint Németországnak hosszú hagyománya van ebben, és ideje lenne felülvizsgálni ezt a gyakorlatot.

A cikk egyik központi állítása, hogy Orbán Viktorra rendszeresen az „autoriter” jelzőt alkalmazzák, elsősorban olyan kommentátorok, akik nem rendelkeznek kellő ismeretekkel sem Magyarországról, sem a fogalom pontos jelentéséről. A szerző szerint a megfelelőbb kifejezés a „sikeres” lenne, és éppen ez a siker váltja ki az ellenszenvet a nemzetközi baloldal részéről.

A politikai vita egyik alapvető problémája, hogy sokan nem hajlandók elfogadni azt a tényt, hogy Orbán Viktor valóban népszerű politikus. A szerző úgy fogalmaz, hogy ő az egyetlen magyar politikus, akire ez igaz, és ennek ellenére kritikusai rendre más magyarázatot keresnek eredményeire.

A cikk részletesen bemutatja Orbán politikai pályájának kezdetét is. 1998-ban, mindössze 34 évesen lett Magyarország legfiatalabb demokratikusan megválasztott miniszterelnöke, egy olyan párt élén, amelyet lényegében a semmiből épített fel. Akkori ellenfelei a korábbi kommunista elitből kerültek ki, ami különös kontrasztot adott politikai felemelkedésének. A szerző személyes hátterére is kitér: vidéki környezetből származik, családjában ő volt az első, aki egyetemre járt, és nem rendelkezett olyan kapcsolati hálóval, amely a politikai elitben való érvényesülést megkönnyítette volna. 

Ezzel párhuzamba állítja a 19. századi magyar arisztokraták alakját, akikhez hasonló politikai karakterként írja le Orbánt.

A 2002-es választási vereség után Orbán Viktor nyolc évvel később tért vissza a hatalomba, méghozzá kétharmados parlamenti többséggel. Ez a felhatalmazás lehetővé tette számára az alkotmány módosítását is, amit a szerző szerint korábban szinte elképzelhetetlennek tartottak. Ezt követően 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is megőrizte kétharmados többségét.

A Merkur.de megjegyzi, hogy még abban az esetben is, ha Orbán Viktor vereséget szenvedne, politikai teljesítménye akkor is kiemelkedő maradna, és a modern magyar történelem egyik legsikeresebb vezetőjeként lehetne rá tekinteni.

A cikk zárásában visszatér a kritikusok hozzáállására, és azt állítja, hogy azok egyszerűen nem tudnak megbékélni a valósággal. A szerző szerint makacsul ragaszkodnak ahhoz az elképzeléshez, hogy Orbán sikere tisztességtelen eszközök eredménye, és ezzel lényegében figyelmen kívül hagyják a választói támogatottság tényét.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2026. április 12. 14:09
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. április 12. 12:28 Polymarket Magyarország következő miniszterelnöke Magyar Péter: 81% Orbán Viktor: 19% Jól van nyugodj meg szépen! Átvertek! A valóság: Kangörcsös pávián 278,32% Orbán - (mínusz, a te kedvedért írtam ki) 17.5% Meg is van a 100% igaz kicsi retardált! Polymarket krypto piaci zseb szakértő? Esetleg kínai szokoccó webáruház?
Válasz erre
0
0
google-2
2026. április 12. 13:41
Inkább a nyelvüket harapnák le, mint hogy azt mondják Orbánról, hogy sikeres. Pedig 20 éven keresztül vezette ezt az országot. Eddig. Folytatása következik.
Válasz erre
5
0
Bi Tang Tomee
2026. április 12. 13:20
Valószínűleg nem Banditól lopták a módszertant
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2026. április 12. 12:55
Az EP választáskor már megmondtam. Orbán Viktor győz - sokan bolondnak tartottak. DE nem szabad elfelejteni a többieket. Szijjártó Péter - akit maximálasan tisztelek - legalább 50 ember munkáját végzi el naponta. Péter értünk dolgozik, Ő igazi hazafi, A MAXIMÁLIS TISZTELETET
Válasz erre
19
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!