Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
alapjogokért központ dornfeld lászló európai unió Magyar Péter vétójog feszültség miniszterelnök miniszter

Vétójogot ad több miniszterének Magyar Péter – a szakértő szerint ez lehet a miniszterelnök a célja

2026. május 13. 07:58

Dornfeld László szerint ez a lépés egyelőre nem tűnik többnek egy hangzatos politikai intézkedésnél, és még belső feszültségeket is okozhat a kabineten belül.

2026. május 13. 07:58
null

Magyar Péter nemrég hivatalba lépett miniszterelnök bejelentette: az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi tárca vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban. 

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője ezzel kapcsolatban fejtette ki véleményét a Magyar Nemzetnek. Többek között elmondta, hogy ez a lépés 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

egyelőre nem tűnik többnek egy hangzatos politikai intézkedésnél.

Ezt is ajánljuk a témában

Rivalizálás indulhat Magyar Péter alatt?

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Magyar Péter kormányának tagjai kedd délután tettekesküt a parlamentben, ezzel hivatalosan is megkezdte munkáját a következő kabinet Magyarországon, de Dornfeld szerint egyelőre nem világos, hogy a gyakorlatban pontosan mit jelent majd ez a vétójog, és milyen ügyekre terjed ki.

A vezető elemző úgy fogalmazott: 

kérdéses például, hogy egy oktatási miniszter megakadályozhat-e olyan döntéseket is, amelyek nem közvetlenül a saját területét érintik.

Dornfeld László a lapnak arról is beszélt, hogy a Tisza-kormány ezzel a rendszerrel részben azt az üzenetet próbálhatja közvetíteni, hogy a miniszterelnök hatalmát belső ellensúlyok korlátozzák majd. A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az informális politikai vétók csak addig működnek, amíg a szereplők betartják azokat. Példaként az Európai Unió 1966-os luxemburgi kompromisszumát említette, amely hosszú ideig működött, később azonban elveszítette jelentőségét.

Dornfeld továbbá arra is rámutatott, hogy 

ez a rendszer akár politikai feszültségeket is szülhet a kormányon belül.

Kifejtette, a vétójoggal rendelkező és az abból kimaradó miniszterek között rivalizálás alakulhat ki, ami hosszabb távon konfliktusokhoz vezethet. Az elemző szerint ez egy tudatos hatalomtechnikai megoldás is lehet, amelynek célja, hogy a miniszterek egymással legyenek elfoglalva, miközben a miniszterelnök megerősíti saját pozícióját.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője végül arra is kitért, hogy érdekes kérdés lesz, hogyan reagálnak minderre azok a baloldali véleményformálók és médiaszereplők, akik korábban az uniós vétójog intézményét bírálták. Hamarosan kiderülhet, hogy kormányzati szinten is problémásnak tartják-e a vétó intézményét, vagy az aktuális politikai érdek felülírja a korábbi álláspontokat – idézte a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. május 13. 09:03 Szerkesztve
Igazán nagylelkű! Állitólag 5% Decathlon kedvezményt is kaptak online vásárlás esetén!
Válasz erre
0
0
BaGeNMY
2026. május 13. 09:00
Színház az egész világ. Diktatúra. Személyi kultusz. Ezek jutnak eszembe. Vajon miért?
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
•••
2026. május 13. 08:55 Szerkesztve
mi a francnak kell a kormányba Poloska? ha kritikus kérdésekben nem a miniszterelnök dönt hanem egy bot a küllők között? és kinek a botja? nekem ez inkább a gazdi kontrolljának tűnik. Ki az a gyermekügyi szagember aki beleszólhat mondjuk egy Paks vitába? szerintem ő a buzilobbi árgus érdekfigyelője. Az igazságügyi Brüsszelé, a pénzügyi az internáciké, az egészségügyi a magánegészségügyé és a gyógyszerlobbié, az oktatási pedig a f@szbuké és a mesterséges intelligenciáé. Ukrajnának és a Shellnek nem kell fék mert Kapitánynak és Ruszinnak saját fegyvere van.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2026. május 13. 08:53
Megvétózhatják a pávián döntéseit ellenző elhajlókat, majd lelkesen megtapsolják a nárciszt… 20+ minisztérium, 10^15-en államtitkár és egyéb léhűtő… olcsó, demokratikus, szeretet és tisztelet…
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!