Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
konok péter nemes dániel mérce történész izrael per

Szorul a hurok Konok Péter körül – pert indított ellene egy aktivista

2026. május 11. 19:56

Konok szerint nem őt fogták perbe, hanem azokat, „akik nem hajlandók hallgatni Izrael népirtó háborújáról és az általa okozott humanitárius katasztrófáról”.

2026. május 11. 19:56
null

Jogi úton bizonyítaná igazát Nemes Dániel vállalkozó Konok Péter történésszel szemben. Előbbi Izrael-párti nézeteiről ismert, míg utóbbi szerint az IT-szakember népirtást támogat. Konok Péter szerint nem csak őt fogták perbe – írta az Index. Nemes neve onnan lehet ismerős, hogy aktív Izrael-párti közéleti szereplő, és petíciót  indított tavaly nyáron a Kneecap budapesti fellépése ellen. Az ír bandát végül kitiltották Magyarországról.

Nemes Dánielt 2025-ben a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Radnóti Miklós Antirasszista Díjjal tüntette ki. A hírre Konok Péter a közösségi oldalán reagált tavaly márciusban – idézte fel a lap.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A történész úgy fogalmazott, „Radnóti Miklós Antirasszista Díjat kapott egy »vérszomjas radikális cionista«, aki – persze Magyarországról – a palesztinok kiirtását üdvözli, hazugságnak nevezi a gázai híreket, és úgy véli, hogy a palesztin gyerekeket is le kell bombázni, lévén úgyis terroristák lesznek, legfeljebb a csecsemőket adná ki nevelőszülőknek. Nemes Dánielben Radnóti Miklós elborzadva ismerhetne saját gyilkosaira”. Erre válaszul döntött a per mellett az Izrael-párti férfi.

Nem a történészt fogták perbe

Konok a Mércének mondta el, hogy nem őt fogták perbe, hanem azokat, „akik nem hajlandók hallgatni Izrael népirtó háborújáról és az általa okozott humanitárius katasztrófáról”

A történész felháborítónak tartja azt is, hogy antiszemitizmussal vádolják azokat, akik kritizálják Tel-Aviv tevékenységét.

Konok Péter úgy véli, Izrael állama nem egyenlő a zsidósággal, a közel-keleti ország kormánya követ el antiszemitizmust azzal, hogy zsidó embereket küldenek a csatatérre. Hangsúlyozta, neki nincs szándékában elhallgattatni a máshogyan gondolkodókat. Kijelentette, ügyvédjével, Schiffer Andrással készen állnak igazuk megvédésére.

Nemes Dániel álláspontja a következő, melyet a lap változtatások nélkül közölt: „Örömteli, hogy két és fél évvel azután, hogy a Mérce FB-oldaláról eltérő véleményem és a cikkeket tényekkel cáfoló kommentjeim miatt letiltottak, a szólásszabadság kérdése mégis fontossá vált. Azért indítottam pert, mert Konok olyasmiket adott a számba, amiket nemhogy soha nem mondtam, hanem azoknak éppen az ellenkezőjét hangoztatom. Erről persze Konoknak fogalma sem lehet, mert azelőtt tiltott le, hogy valaha is egymáshoz szóltunk volna. Már csak ezért sem volt mód arra, hogy úriemberek módjára megbeszéljük az ügyet. A pernek semmi köze a Konok és sztárügyvédje által idekeverni próbált szólásszabadsághoz. A valótlan tényállítások, rágalmak, öncélú gyalázkodás, amit százezrek, vagy – az ezres nagyságrendű megosztás miatt – milliók olvastak, komoly személyes károkat okoztak nekem, a jog pedig éppen arra való, hogy ettől megvédjen. Az álláspontommal lehet vitatkozni vagy azt elutasítani, a tényeimet meg lehet próbálni cáfolni, de nem lehet némi olvasottságért a másikat rágalmazva hazudni”.

Szakértő: Konok nem lépte át a határt

A Mérce az ügyben megszólaltatta Hegyi Szabolcsot, a TASZ Közéleti Részvételi Programjának szakértőjét is. Hegyi úgy véli, Konok Péter nem lépte túl a határt, mert álláspontja közéletinek minősül, amelyek erős alkotmányos védelmet élveznek. Hangsúlyozta, ha a bíróság a történész ellen ítél, akkor annak komoly társadalmi következményei lehetnek. Az ügy tárgyalásának első fordulóját május 12-én tartják – idézta az Index.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
julius68-2
2026. május 11. 21:56
Konok Péter azt viszont nem tartotta felháborítónak, amikor antiszemitizmussal vádolták azokat, akik Soros György tevékenységét kritizálták. Ilyen az, amikor visszanyal a fagyi !
Válasz erre
0
0
feroflex
2026. május 11. 21:44
Kérnék egy kávét...
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. május 11. 21:42
Nem tartozik ránk, zsidrák belharc.
Válasz erre
0
0
Kétes
2026. május 11. 21:19
Konok? Egy végtelenül ostoba fickó! Viszont Eger okosnak hiszi magát!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!