Szorul a hurok Konok Péter körül – pert indított ellene egy aktivista

Jogi úton bizonyítaná igazát Nemes Dániel vállalkozó Konok Péter történésszel szemben. Előbbi Izrael-párti nézeteiről ismert, míg utóbbi szerint az IT-szakember népirtást támogat. Konok Péter szerint nem csak őt fogták perbe – írta az Index. Nemes neve onnan lehet ismerős, hogy aktív Izrael-párti közéleti szereplő, és petíciót indított tavaly nyáron a Kneecap budapesti fellépése ellen. Az ír bandát végül kitiltották Magyarországról.
Nemes Dánielt 2025-ben a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Radnóti Miklós Antirasszista Díjjal tüntette ki. A hírre Konok Péter a közösségi oldalán reagált tavaly márciusban – idézte fel a lap.
A történész úgy fogalmazott, „Radnóti Miklós Antirasszista Díjat kapott egy »vérszomjas radikális cionista«, aki – persze Magyarországról – a palesztinok kiirtását üdvözli, hazugságnak nevezi a gázai híreket, és úgy véli, hogy a palesztin gyerekeket is le kell bombázni, lévén úgyis terroristák lesznek, legfeljebb a csecsemőket adná ki nevelőszülőknek. Nemes Dánielben Radnóti Miklós elborzadva ismerhetne saját gyilkosaira”. Erre válaszul döntött a per mellett az Izrael-párti férfi.
Konok a Mércének mondta el, hogy nem őt fogták perbe, hanem azokat, „akik nem hajlandók hallgatni Izrael népirtó háborújáról és az általa okozott humanitárius katasztrófáról”.
A történész felháborítónak tartja azt is, hogy antiszemitizmussal vádolják azokat, akik kritizálják Tel-Aviv tevékenységét.
Konok Péter úgy véli, Izrael állama nem egyenlő a zsidósággal, a közel-keleti ország kormánya követ el antiszemitizmust azzal, hogy zsidó embereket küldenek a csatatérre. Hangsúlyozta, neki nincs szándékában elhallgattatni a máshogyan gondolkodókat. Kijelentette, ügyvédjével, Schiffer Andrással készen állnak igazuk megvédésére.
Nemes Dániel álláspontja a következő, melyet a lap változtatások nélkül közölt: „Örömteli, hogy két és fél évvel azután, hogy a Mérce FB-oldaláról eltérő véleményem és a cikkeket tényekkel cáfoló kommentjeim miatt letiltottak, a szólásszabadság kérdése mégis fontossá vált. Azért indítottam pert, mert Konok olyasmiket adott a számba, amiket nemhogy soha nem mondtam, hanem azoknak éppen az ellenkezőjét hangoztatom. Erről persze Konoknak fogalma sem lehet, mert azelőtt tiltott le, hogy valaha is egymáshoz szóltunk volna. Már csak ezért sem volt mód arra, hogy úriemberek módjára megbeszéljük az ügyet. A pernek semmi köze a Konok és sztárügyvédje által idekeverni próbált szólásszabadsághoz. A valótlan tényállítások, rágalmak, öncélú gyalázkodás, amit százezrek, vagy – az ezres nagyságrendű megosztás miatt – milliók olvastak, komoly személyes károkat okoztak nekem, a jog pedig éppen arra való, hogy ettől megvédjen. Az álláspontommal lehet vitatkozni vagy azt elutasítani, a tényeimet meg lehet próbálni cáfolni, de nem lehet némi olvasottságért a másikat rágalmazva hazudni”.
A Mérce az ügyben megszólaltatta Hegyi Szabolcsot, a TASZ Közéleti Részvételi Programjának szakértőjét is. Hegyi úgy véli, Konok Péter nem lépte túl a határt, mert álláspontja közéletinek minősül, amelyek erős alkotmányos védelmet élveznek. Hangsúlyozta, ha a bíróság a történész ellen ítél, akkor annak komoly társadalmi következményei lehetnek. Az ügy tárgyalásának első fordulóját május 12-én tartják – idézta az Index.
Nyitókép: Képernyőfotó