Szorul a hurok Konok Péter körül – pert indított ellene egy aktivista

A történész felháborítónak tartja azt is, hogy antiszemitizmussal vádolják azokat, akik kritizálják Tel-Aviv tevékenységét.

Konok Péter úgy véli, Izrael állama nem egyenlő a zsidósággal, a közel-keleti ország kormánya követ el antiszemitizmust azzal, hogy zsidó embereket küldenek a csatatérre. Hangsúlyozta, neki nincs szándékában elhallgattatni a máshogyan gondolkodókat. Kijelentette, ügyvédjével, Schiffer Andrással készen állnak igazuk megvédésére.

Nemes Dániel álláspontja a következő, melyet a lap változtatások nélkül közölt: „Örömteli, hogy két és fél évvel azután, hogy a Mérce FB-oldaláról eltérő véleményem és a cikkeket tényekkel cáfoló kommentjeim miatt letiltottak, a szólásszabadság kérdése mégis fontossá vált. Azért indítottam pert, mert Konok olyasmiket adott a számba, amiket nemhogy soha nem mondtam, hanem azoknak éppen az ellenkezőjét hangoztatom. Erről persze Konoknak fogalma sem lehet, mert azelőtt tiltott le, hogy valaha is egymáshoz szóltunk volna. Már csak ezért sem volt mód arra, hogy úriemberek módjára megbeszéljük az ügyet. A pernek semmi köze a Konok és sztárügyvédje által idekeverni próbált szólásszabadsághoz. A valótlan tényállítások, rágalmak, öncélú gyalázkodás, amit százezrek, vagy – az ezres nagyságrendű megosztás miatt – milliók olvastak, komoly személyes károkat okoztak nekem, a jog pedig éppen arra való, hogy ettől megvédjen. Az álláspontommal lehet vitatkozni vagy azt elutasítani, a tényeimet meg lehet próbálni cáfolni, de nem lehet némi olvasottságért a másikat rágalmazva hazudni”.

Szakértő: Konok nem lépte át a határt A Mérce az ügyben megszólaltatta Hegyi Szabolcsot, a TASZ Közéleti Részvételi Programjának szakértőjét is. Hegyi úgy véli, Konok Péter nem lépte túl a határt, mert álláspontja közéletinek minősül, amelyek erős alkotmányos védelmet élveznek. Hangsúlyozta, ha a bíróság a történész ellen ítél, akkor annak komoly társadalmi következményei lehetnek. Az ügy tárgyalásának első fordulóját május 12-én tartják – idézta az Index.

Nyitókép: Képernyőfotó