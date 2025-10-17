Ez igen: ötszáz éves hagyománynak vet véget az angol király

III. Károly brit király lesz az első uralkodó VIII. Henrik 1534-es Rómától való elszakadása óta, aki nyilvánosan imádkozik egy pápa társaságában a jövő heti vatikáni állami látogatása során – írja a The Guardian.

A brit király és királyné csatlakozik XIV. Leó pápához egy ökumenikus istentiszteleten a Sixtus-kápolnában.

Ezt a gesztust »jelentős pillanatnak« tekintik a katolikus egyház és az anglikán egyház kapcsolataiban – utóbbinak Károly mint brit király a legfőbb kormányzója.

A királyi család ellátogat a római Falakon Kívüli Szent Pál-bazilikába is, amelynek kapcsolata az angol koronával a kora középkori szász uralkodókig, köztük Offa és Æthelwulf királyokig nyúlik vissza, amikor gondoskodtak Szent Pál apostol sírjának karbantartásáról a pápai bazilikában.

Gesztusként a király beleegyezett a pápa javaslatába, hogy az apátság „királyi barátja” legyen: ez a „testvériség” ajándéka, a lelki közösség elismerése.