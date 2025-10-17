Ft
XIV. Leó pápa Vatikán Nagy-Britannia III. Károly

Ez igen: ötszáz éves hagyománynak vet véget az angol király

2025. október 17. 17:12

Nem csak a Vatikánba megy, de olyan dolgot tesz majd, amit VIII. Henrik óta egy angol uralkodó sem.

2025. október 17. 17:12
null

III. Károly brit király lesz az első uralkodó VIII. Henrik 1534-es Rómától való elszakadása óta, aki nyilvánosan imádkozik egy pápa társaságában a jövő heti vatikáni állami látogatása során – írja a The Guardian.

A brit király és királyné csatlakozik XIV. Leó pápához egy ökumenikus istentiszteleten a Sixtus-kápolnában. 

Ezt a gesztust »jelentős pillanatnak« tekintik a katolikus egyház és az anglikán egyház kapcsolataiban – utóbbinak Károly mint brit király a legfőbb kormányzója.

A királyi család ellátogat a római Falakon Kívüli Szent Pál-bazilikába is, amelynek kapcsolata az angol koronával a kora középkori szász uralkodókig, köztük Offa és Æthelwulf királyokig nyúlik vissza, amikor gondoskodtak Szent Pál apostol sírjának karbantartásáról a pápai bazilikában.

Gesztusként a király beleegyezett a pápa javaslatába, hogy az apátság „királyi barátja” legyen: ez a „testvériség” ajándéka, a lelki közösség elismerése.

Az uralkodó számára egy különleges széket alakítottak ki, amely a bazilikában marad, a Leó pápa és a király mint államfők közötti kölcsönös tisztelet örök jeléül. A király címerével díszített széket az apátságban tartott ökumenikus istentiszteleten fogja használni, majd a bazilika apszisában marad, hogy örökösei és utódai később is használhassák.

A Buckingham-palota szóvivője elmondta: „Ez lesz az első állami látogatás a reformáció óta, amikor a pápa és az uralkodó együtt imádkozik egy ökumenikus istentiszteleten a Sixtus-kápolnában; és az első alkalom, hogy az uralkodó részt vesz egy istentiszteleten a Falakon Kívüli Szent Pál-székesegyházban, egy olyan templomban, amelynek történelmi kapcsolata van az angol koronával”.

Az Egyesült Királyság külügyminisztériumának szóvivője rámutatott, hogy

a globális instabilitás és konfliktusok idején az Egyesült Királyság Szentszékkel való kapcsolata fontosabb, mint valaha

– és ez a történelmi állami látogatás kulcsfontosságú pillanat lesz e kapcsolat megerősítésében.

II. Erzsébet királynő volt az első brit uralkodó a reformáció óta, aki hivatalos látogatást tett a Szentszéken, 1961-ben.

 

Nyitókép: Mina Kim / POOL / AFP

 

OneiroNauta
2025. október 17. 17:57
A pápa által most létrehozott vatikáni iszlám imakamrában fognak együtt imádkozni? :D
templar62
2025. október 17. 17:48
Inferno . Fertelem .
altercat1
2025. október 17. 17:43
Kis színes: a Szent Pál-bazilikában van Mózes szobra, magyarkurir.hu/hirek/az-egyetemes-szabadito-pap-karoly-mozes Ez pedig egy szlovák rajza Szvatoplukról: forum.index.hu/Article/viewArticle?a=124270080&t=9169074
Élő Éva
2025. október 17. 17:31
Ideje volt. Reméljük még nem késő.
