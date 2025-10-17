Ez igen: ötszáz éves hagyománynak vet véget az angol király

Az uralkodó számára egy különleges széket alakítottak ki, amely a bazilikában marad, a Leó pápa és a király mint államfők közötti kölcsönös tisztelet örök jeléül. A király címerével díszített széket az apátságban tartott ökumenikus istentiszteleten fogja használni, majd a bazilika apszisában marad, hogy örökösei és utódai később is használhassák.
A Buckingham-palota szóvivője elmondta: „Ez lesz az első állami látogatás a reformáció óta, amikor a pápa és az uralkodó együtt imádkozik egy ökumenikus istentiszteleten a Sixtus-kápolnában; és az első alkalom, hogy az uralkodó részt vesz egy istentiszteleten a Falakon Kívüli Szent Pál-székesegyházban, egy olyan templomban, amelynek történelmi kapcsolata van az angol koronával”.
Az Egyesült Királyság külügyminisztériumának szóvivője rámutatott, hogy
a globális instabilitás és konfliktusok idején az Egyesült Királyság Szentszékkel való kapcsolata fontosabb, mint valaha
– és ez a történelmi állami látogatás kulcsfontosságú pillanat lesz e kapcsolat megerősítésében.