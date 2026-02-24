Háborús propaganda csúcsra járatva: Magyar Péter pártja szerint Ukrajna harca Európa harca

Idézik Andrzej Halicki, az EPP Képviselőcsoport külügyekért felelős alelnökét is: „Rajtunk múlik, hogyan kezeljük ezt. De ahhoz, hogy győzedelmeskedjünk, a válaszunknak erősnek, rendíthetetlennek és egységesnek kell lennie. Ez az a nyelv, amelyet Putyin és a Kreml is megért” – szögezte le.

Nemrég, a Müncheni Biztonsági Konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban (BR) sugárzott különkiadásban Manfred Weber, az Magyar Péter pártjának a vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban.