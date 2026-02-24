Háborús propaganda csúcsra járatva: Magyar Péter pártja szerint Ukrajna harca Európa harca

Weber már semmit sem titkol: így hozná közelebb Ukrajnát az EU-hoz, és még katonákat is küldene
Az Európai Néppárt vezetője a müncheni biztonsági konferencia előtt interjút adott, amelyben határozottabb európai fellépést sürgetett.
Nem aprózzák el.
Ukrajna harca Európa harca címmel tett közzé deklarációt az Európai Néppárt, ezzel is megerősítve Weberék háborúpárti narratíváját.
„Négy évvel azután, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, az EPP Képviselőcsoport hangsúlyozza Ukrajna szabadsága, szuverenitása és európai jövője iránti folyamatos támogatását. Ez az üzenet fogja meghatározni a keddi rendkívüli plenáris ülést, amelyen tisztelegnek azok előtt a több ezer ember előtt, akik életüket áldozták egy szabad és demokratikus Ukrajnáért – kezdi posztját az Európai Néppárt, majd leszögezi: Oroszországnak fizetnie kell az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért.
Idézik Andrzej Halicki, az EPP Képviselőcsoport külügyekért felelős alelnökét is: „Rajtunk múlik, hogyan kezeljük ezt. De ahhoz, hogy győzedelmeskedjünk, a válaszunknak erősnek, rendíthetetlennek és egységesnek kell lennie. Ez az a nyelv, amelyet Putyin és a Kreml is megért” – szögezte le.
Nemrég, a Müncheni Biztonsági Konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban (BR) sugárzott különkiadásban Manfred Weber, az Magyar Péter pártjának a vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban.
