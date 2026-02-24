Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai néppárt Magyar Péter ukrajna

Háborús propaganda csúcsra járatva: Magyar Péter pártja szerint Ukrajna harca Európa harca

2026. február 24. 07:29

Nem aprózzák el.

2026. február 24. 07:29
null

Ukrajna harca Európa harca címmel tett közzé deklarációt az Európai Néppárt, ezzel is megerősítve Weberék háborúpárti narratíváját. 

„Négy évvel azután, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, az EPP Képviselőcsoport hangsúlyozza Ukrajna szabadsága, szuverenitása és európai jövője iránti folyamatos támogatását. Ez az üzenet fogja meghatározni a keddi rendkívüli plenáris ülést, amelyen tisztelegnek azok előtt a több ezer ember előtt, akik életüket áldozták egy szabad és demokratikus Ukrajnáért kezdi posztját az Európai Néppárt, majd leszögezi: Oroszországnak fizetnie kell az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Idézik Andrzej Halicki, az EPP Képviselőcsoport külügyekért felelős alelnökét is: „Rajtunk múlik, hogyan kezeljük ezt. De ahhoz, hogy győzedelmeskedjünk, a válaszunknak erősnek, rendíthetetlennek és egységesnek kell lennie. Ez az a nyelv, amelyet Putyin és a Kreml is megért” – szögezte le. 

Nemrég, a Müncheni Biztonsági Konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban (BR) sugárzott különkiadásban Manfred Weber, az Magyar Péter pártjának a vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sciohyper
2026. február 24. 09:30
"Magyar Péter pártja szerint Ukrajna harca Európa harca" Aljas hazugság, kapitális baromság! Lónak a hadháziját!!!
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 24. 09:02
"Mi három éve szorgalmazzuk, hogy legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások. Minket három éven át gyaláztak ezen álláspontunk miatt. Most, három év után végre tűzszünetről és béketárgyalásokról van szó. Talán nem gyalázkodni kellett volna, s akkor sok százezerrel kevesebben haltak volna meg, sok millióval kevesebben kényszerültek volna menekülésre és sok százmilliárd euróval kevesebb kár keletkezett volna. " Szijjártó Péter 2025.
Válasz erre
1
0
formaegy-2
2026. február 24. 08:34
Na akkor mutassuk meg a választáson ennek az ukrán alvilági terrorista csürhének, és M.o.-ot, a magyar embereket megsemmisíteni akaró, hazaáruló, magyarellenes, idegen érdekeket kiszolgáló beteg elméjű nyomorék Magyar Péternek és bandájának a magyarok Istenét! Ilyen aljas hazaáruló tróger bandával még nem találkozott M.o.! Süljön ki a szemetek! Bezzeg ahhoz van pofátok, hogy élvezzétek a támogatásokat! Ilyenek az igazi hazaáruló trógerek, - potyaleső, gerinctelen puhatestűek! M.p.-nek abban igaza volt, hogy agyhalott, bunkó BÜDÖS, buta senkik a támogatói. Magyarország szégyenei!
Válasz erre
1
0
machet
2026. február 24. 08:32
Kedves Magyar Péter.Áprilisban jól ki leszel p......a és reméljük gyorsan el is takarodsz innen.Ha nem,el leszel hajtva,tetű.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!