Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Magyarország Barátság kőolajvezeték energiaellátás szankciós csomag Szlovákia

Az orosz olajtankerekre is lesújtana az EU – ez végzetes csapás lenne minden magyarnak

2026. február 20. 15:54

Újabb szankciós csomagon dolgozik az Európai Unió, miközben a magyar energiaellátás is kényes helyzetbe kerülhet. Brüsszel teljes tilalmat fontolgat az orosz olajtankerekhez kapcsolódó tengeri szolgáltatásokra, ami az Adria-vezetéken érkező szállítmányokat is ellehetetlenítheti.

2026. február 20. 15:54
null

Brüsszel ismét szigorítana: az Euronews beszámolója szerint az uniós nagykövetek nem tudtak megállapodni az Oroszország elleni új, huszadik szankciós csomagról, amelynek egyik legvitatottabb eleme a teljes tengeri szolgáltatási tilalom lenne az orosz olajtankerekre. Ha ez életbe lép, az EU-s cégek nem nyújthatnának biztosítási, banki, szállítási vagy akár kikötői szolgáltatásokat az orosz nyersolajat szállító hajóknak.

Brüsszel érvelése szerint a jelenlegi árplafon már nem felel meg a várakozásoknak, ezért sürgősen további nyomásgyakorlásra van szükség ahhoz, hogy visszafogják az orosz állam háborús kiadásait finanszírozó energiabevételeket. Az Európai Bizottság jelezte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brutális nyomás Orbánon: Zelenszkij zsarol, Brüsszel fenyeget – itt az új Mesterterv

Brutális nyomás Orbánon: Zelenszkij zsarol, Brüsszel fenyeget – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ez nem abszolút előfeltétel. De minél nagyobb összhangot tudunk elérni, beleértve a G7 szintjét is, annál jobb.

Ugyanakkor az is elhangzott: 

Nem fogunk visszariadni attól, hogy uniós szinten lépéseket tegyünk, ha a szélesebb körű megállapodás nem jön létre.

A fő kérdés azonban nem csupán geopolitikai, hanem nagyon is gyakorlati. Ha Brüsszel valóban teljes körű tengeri tilalmat vezet be, azzal nemcsak az árplafont szüntetné meg, hanem ellehetetleníthetné azokat a szállítmányokat is, amelyek Magyarország számára létfontosságúak.

Brüsszel teljes tengeri tilalmat fontolgat az orosz olajra, ami az Adria-vezetéken érkező magyar ellátást is ellehetetlenítheti.
Brüsszel teljes tengeri tilalmat fontolgat az orosz olajra, ami az Adria-vezetéken érkező magyar ellátást is ellehetetlenítheti / Forrás: THOMAS KIENZLE / AFP

Brüsszel döntése az Adria-vezetéket is érintheti

Az Economx beszámolója szerint a Mol félmillió tonna nyersolajat rendelt Oroszországtól, amely a Barátság-vezeték leállása miatt tengeri úton, Horvátországon keresztül érkezne. A magyar kormány jelezte az Európai Bizottság felé, hogy aktiválná a Magyarországnak és Szlovákiának biztosított mentességet, és az Adria-vezetéken hozná be az orosz kőolajat.

Szijjártó Péter közlése szerint Magyarország nem készül az energiaellátás átszervezésére, hanem él az EU által biztosított lehetőséggel. Tavaly 4,9 millió tonna érkezett a Barátság-vezetéken és 400 ezer tonna az Adrián.

A tengeri út azonban korántsem problémamentes. Az első szállítmányok várhatóan márciusban futnának be az omišalji kikötőbe, ahonnan további 5–12 nap szükséges a finomítókig. A horvát fél ugyanakkor jelezte, hogy megvizsgálja, nem ütközik-e az orosz olaj kirakodása uniós vagy amerikai tilalmakba. Gazdasági miniszterük szerint csak az uniós jogszabályok és az OFAC előírásainak keretein belül segítenek.

Ez azt jelenti, hogy ha Brüsszel most újabb tengeri tilalmat vezet be, a horvát hatóságok akár jogi, akár logisztikai vagy környezetvédelmi okokra hivatkozva megtagadhatják a tanker kikötését. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A horvátok álláspontja azóta változott meg látványosan, hogy Magyar Péter a horvát kormányfővel tárgyalt

Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós tagságát szeretné elérni bármi áron, ezért támogatják minden erővel Magyar Pétert.

A kivétel papíron létezik, de ha annak alkalmazását nem engedik, az Adria-vezeték gyakorlatilag használhatatlanná válhat. Egyetlen Aframax-típusú tanker mintegy százezer tonna olajat szállít, értéke 55 dolláros hordónkénti árral számolva 41,2 millió dollár, azaz 13,2 milliárd forint. A Mol két finomítójának napi igénye 30–40 ezer tonna, vagyis háromnaponta kellene befutnia egy hajónak a folyamatos ellátáshoz.

A tét tehát nem elméleti. Ha Brüsszel a geopolitikai nyomásgyakorlás jegyében a tengeri szolgáltatások teljes tiltása mellett dönt, miközben nem biztosítja a korábban kialkudott mentesség zavartalan érvényesítését, azzal nem Moszkvát, hanem a magyar és szlovák ellátásbiztonságot sodorhatja veszélybe. Az olaj nem ideológiai kérdés, hanem fizikai szükséglet – és ha nem érkezik meg, annak az árát végső soron minden magyar megfizeti.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
•••
2026. február 20. 16:48 Szerkesztve
Fel kell gyorsítani, a kőolaj vezeték építésének ütemét! Az olasz partoknál van saját tulajdonú kikőtőnk, Ha alkamassá tennénk ,a kikötésre ,lefejtésre oda kellene irányítani, azután esetleg tartálykocsikkal haza! Vagy bérelt hajón át az adrián
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. február 20. 16:45
Ugye hat osztály felett mindenki tudja, hogy mit jelent az EU, Brüsszel ,....a globális zsidó tőke Európát kivégző osztaga, gyermekeink gyilkosai.....a nyilas csalódtam és a többiek örülnek, ezeket kell...mindenki tudja, hogy mit kell velük tenni
Válasz erre
1
0
vezker
2026. február 20. 16:45
Szerbia nem uniós tag. Van tengerpartja az Adrián...
Válasz erre
0
0
19Vs1...
2026. február 20. 16:40
Kívánom , hogy ne így legyen : Kis hazánkban emelkedik az energia , a facebuki párt megnyeri a választást , emelkedik a rezsiköltség . Akik eddig megtehették , hogy a nyári nyaralásukra félretett megtakarításukat a horvátoknál költsék el , azok majd az emelt rezsiszámlákra költik . A horvátok örülnek , mert nem kell a csúnya magyarral foglalkozniuk . A nyugati nyaralni vágyók szintén örülnek , mert enyhén , de csökkenni fog a költségük / csökkenő kereslet .../
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!