Az orosz olajtankerekre is lesújtana az EU – ez végzetes csapás lenne minden magyarnak

Brüsszel ismét szigorítana: az Euronews beszámolója szerint az uniós nagykövetek nem tudtak megállapodni az Oroszország elleni új, huszadik szankciós csomagról, amelynek egyik legvitatottabb eleme a teljes tengeri szolgáltatási tilalom lenne az orosz olajtankerekre. Ha ez életbe lép, az EU-s cégek nem nyújthatnának biztosítási, banki, szállítási vagy akár kikötői szolgáltatásokat az orosz nyersolajat szállító hajóknak.

Brüsszel érvelése szerint a jelenlegi árplafon már nem felel meg a várakozásoknak, ezért sürgősen további nyomásgyakorlásra van szükség ahhoz, hogy visszafogják az orosz állam háborús kiadásait finanszírozó energiabevételeket. Az Európai Bizottság jelezte: