04. 29.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Brüsszel benyújtja a számlát, kemény feltételeket szabnak az uniós pénzekért cserébe

2026. április 29. 17:14

Magyar Péter nem játszhat tovább kettős játékot, és amennyiben nem teljesíti az elvárásokat, a pénzek nem érkeznek meg.

null

A migráció, az LMBTQ, valamint Ukrajna is részét képezik azon feltételeknek, amelyek teljesítése nélkül Magyar Péter nem kapja meg az EU által évek óta visszatartott uniós forrásokat – írta a Magyar Nemzet. A European Conservative névtelen uniós forrására hivatkozva azt írja,

Magyar Péter választási győzelme után kulcsfontosságú egyeztetések várhatók Brüsszelben.

A portál névtelenséget kérő uniós tisztviselőkre és politikusokra hivatkozva azt írja: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismertetheti azokat a feltételeket, amelyeket az új magyar kormánynak teljesítenie kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az évek óta visszatartott uniós forrásokhoz. 

Ezek pedig nem egyszerű kérések, hanem egyértelmű feltételek.

A beszámoló szerint Brüsszel három fő területre koncentrál: a migrációra, Ukrajna támogatására és az LMBT-kérdésekre.

Az elvárások között szerepel, hogy Magyarország feleljen meg az uniós bíróság menedékkérők befogadására vonatkozó döntésének, ne akadályozza a migrációs paktum végrehajtását, igazodjon az uniós többségi állásponthoz Ukrajna csatlakozásával és finanszírozásával kapcsolatban, valamint enyhítse a jelenlegi, genderkérdésekhez kapcsolódó szabályozást.

A cikk idéz egy névtelen tisztviselőt, aki úgy fogalmazott: Magyar Péter nem játszhat tovább kettős játékot, és amennyiben nem teljesíti az elvárásokat, a pénzek nem érkeznek meg. A portál szerint a Tisza Párt május végéig új helyreállítási tervet nyújt be az Európai Bizottságnak, amely felváltaná a 2021-es kormányzati javaslatot, amelyet a jogállamisági feltételrendszer miatt blokkoltak. 

A portál felidézte, Magyarország összesen 10,4 milliárd euróra jogosult a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből, ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd euró pedig hitel. 

A források felszabadításához 21 feltételt kell teljesíteni, amelyek mintegy felét a korábbi kormány már teljesítette.

Forrás: Facebook

A lap arról is beszámol, hogy a Tisza Párt csapata már a választási győzelem után megkezdte az egyeztetéseket Brüsszellel, és több kulcsszereplő – köztük Orbán Anita, Kármán András és Kapitány István – is ellátogatott az uniós központba, valamint részt vett egy budapesti találkozón. A portál szerint több jel is arra utal, hogy az új kormány bizonyos kérdésekben közeledhet az uniós állásponthoz.

Ukrajna ügyében ezt a honvédelmi miniszterjelöltként említett Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásaival támasztják alá, míg az LMBT-kérdésekben a leendő kormányzati szereplők személyét emelik ki.  

A migráció ügyében a beszámoló szerint egyelőre kevésbé egyértelmű a leendő miniszterelnök álláspontja, 

ugyanakkor ezen a területen is változtatásokra lehet szükség a bírságok megszüntetése és a forrásokhoz hozzáférés érdekében.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Lilyana2
•••
2026. április 29. 18:37 Szerkesztve
Hogy tűnnének el a Föld színéről!!!!!!!!!!!!!!!
fatman
2026. április 29. 18:30
NO MIGRATION NO GENDER NO WAR
sanya55-2
2026. április 29. 17:37
Lesz itt migráns, buzi, ábc-s beteg(lmbtq) libsik már előjöttek, mint a vurstliba. Lesz adósság hegy, sorba állás OTP előtt, kikönyörögni egy kis kp-t, sorozás ukri módra , Petiszobor állítás, MZP köztelnök, analfabéták versíró versenye, vonaton, metrón villamoson, buszon helyi és távolsági vonalon , hullámvasúton késelés mi a f..z kell mondjam még?
chief Bromden
2026. április 29. 17:35
Folytatódik a kifogások sorozata. Összeroppantani, hogy ingyen ölükbe hulljunk. Kínába mikor utazik Petya?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!