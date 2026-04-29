Brüsszel benyújtja a számlát, kemény feltételeket szabnak az uniós pénzekért cserébe

Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
Magyar Péter nem játszhat tovább kettős játékot, és amennyiben nem teljesíti az elvárásokat, a pénzek nem érkeznek meg.
A migráció, az LMBTQ, valamint Ukrajna is részét képezik azon feltételeknek, amelyek teljesítése nélkül Magyar Péter nem kapja meg az EU által évek óta visszatartott uniós forrásokat – írta a Magyar Nemzet. A European Conservative névtelen uniós forrására hivatkozva azt írja,
Magyar Péter választási győzelme után kulcsfontosságú egyeztetések várhatók Brüsszelben.
A portál névtelenséget kérő uniós tisztviselőkre és politikusokra hivatkozva azt írja: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismertetheti azokat a feltételeket, amelyeket az új magyar kormánynak teljesítenie kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az évek óta visszatartott uniós forrásokhoz.
Ezek pedig nem egyszerű kérések, hanem egyértelmű feltételek.
A beszámoló szerint Brüsszel három fő területre koncentrál: a migrációra, Ukrajna támogatására és az LMBT-kérdésekre.
Az elvárások között szerepel, hogy Magyarország feleljen meg az uniós bíróság menedékkérők befogadására vonatkozó döntésének, ne akadályozza a migrációs paktum végrehajtását, igazodjon az uniós többségi állásponthoz Ukrajna csatlakozásával és finanszírozásával kapcsolatban, valamint enyhítse a jelenlegi, genderkérdésekhez kapcsolódó szabályozást.
A cikk idéz egy névtelen tisztviselőt, aki úgy fogalmazott: Magyar Péter nem játszhat tovább kettős játékot, és amennyiben nem teljesíti az elvárásokat, a pénzek nem érkeznek meg. A portál szerint a Tisza Párt május végéig új helyreállítási tervet nyújt be az Európai Bizottságnak, amely felváltaná a 2021-es kormányzati javaslatot, amelyet a jogállamisági feltételrendszer miatt blokkoltak.
A portál felidézte, Magyarország összesen 10,4 milliárd euróra jogosult a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből, ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd euró pedig hitel.
A források felszabadításához 21 feltételt kell teljesíteni, amelyek mintegy felét a korábbi kormány már teljesítette.
A lap arról is beszámol, hogy a Tisza Párt csapata már a választási győzelem után megkezdte az egyeztetéseket Brüsszellel, és több kulcsszereplő – köztük Orbán Anita, Kármán András és Kapitány István – is ellátogatott az uniós központba, valamint részt vett egy budapesti találkozón. A portál szerint több jel is arra utal, hogy az új kormány bizonyos kérdésekben közeledhet az uniós állásponthoz.
Ukrajna ügyében ezt a honvédelmi miniszterjelöltként említett Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásaival támasztják alá, míg az LMBT-kérdésekben a leendő kormányzati szereplők személyét emelik ki.
A migráció ügyében a beszámoló szerint egyelőre kevésbé egyértelmű a leendő miniszterelnök álláspontja,
ugyanakkor ezen a területen is változtatásokra lehet szükség a bírságok megszüntetése és a forrásokhoz hozzáférés érdekében.
