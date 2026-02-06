Ft
Ft
böde dániel bognár györgy sör paks Szijjártó Péter

Bognár, Böde és Szijjártó a Szentélyben – a zsíros kenyér után a sör is előkerült (VIDEÓ)

2026. február 06. 12:28

A Paks vezetőedzője a külgazdasági és külügyminiszter társaságában árulta el, hogy nem követik a spanyol mintát.

2026. február 06. 12:28
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy madocsai kocsmában ebédelt Böde Dániellel, Bognár Györggyel és Süli Jánossal. A politikust egy ajándékkal is meglepte a Paks veterán csatára.

„Ebédszünet a Szentélyben” – írta Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter. A megosztott fotók alapján a miniszter a Ferencváros korábbi és a Paks jelenlegi csatárával, Böde Dániellel, a paksi csapat vezetőedzőjével, Bognár Györggyel, valamint a paksi bővítés korábbi államtitkárával, Süli Jánossal fogyasztotta el az ebédet.

A menü egyszerű volt: néhány szelet zsíros kenyér szódával. Szijjártó Péter osztotta ki a tányérokat és a szalvétákat, majd szóba került, hogy Böde Dániel kalóriaszámoláson van, és ilyenkor mit fogyaszthat, illetve mit nem egy top-futballista:

„Spanyolországban kötelező meginni meccs után egy sört”

– nyitotta meg a témát Böde, amelyhez rögtön csatlakozott Bognár György azzal, hogy a holland bajnokságban is bevett szokás 3–4 kis sör elfogyasztása egy-egy találkozó után. Szijjártó Péter erre rákérdezett, hogy akkor Pakson a spanyol iskolát követik-e, mire Bognár György kapásból válaszolt:

„Nem, nem, mert mi előtte is iszunk” – mondta a kiváló szakember, mire a társaság jókedvű nevetésben tört ki.

A veterán csatárklasszis azt is elárulta, hogy klubtársa, Ádám Martin hány tálca sört küldött neki a saját főzésű italából:

Nyitókép: Facebook

csipkejozsika
•••
2026. február 06. 12:49 Szerkesztve
A Paks vezetőedzője a külgazdasági és külügyminiszter társaságában árulta el, hogy nem követik a spanyol mintát." Mi nem másoljuk ami jó és bevált, mi tovább fetrengünk a saját szarunkban, hátha egyszer ,"réges régen egy távoli galaxísban" egyik csapatunk bejut a bl be.Nem akarunk a reál vagy a barca sorsára jutni.🤦‍♂️😁
chief Bromden
2026. február 06. 12:31
Mint régebben a III. félidő. :)
