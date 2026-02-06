Bognár, Böde és Szijjártó a Szentélyben – a zsíros kenyér után a sör is előkerült (VIDEÓ)

Ez nem hiányzott: rossz hírt kapott Böde Dániel – vakarják is a fejüket Pakson
Jó az öreg a háznál, de...
A Paks vezetőedzője a külgazdasági és külügyminiszter társaságában árulta el, hogy nem követik a spanyol mintát.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy madocsai kocsmában ebédelt Böde Dániellel, Bognár Györggyel és Süli Jánossal. A politikust egy ajándékkal is meglepte a Paks veterán csatára.
„Ebédszünet a Szentélyben” – írta Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter. A megosztott fotók alapján a miniszter a Ferencváros korábbi és a Paks jelenlegi csatárával, Böde Dániellel, a paksi csapat vezetőedzőjével, Bognár Györggyel, valamint a paksi bővítés korábbi államtitkárával, Süli Jánossal fogyasztotta el az ebédet.
A menü egyszerű volt: néhány szelet zsíros kenyér szódával. Szijjártó Péter osztotta ki a tányérokat és a szalvétákat, majd szóba került, hogy Böde Dániel kalóriaszámoláson van, és ilyenkor mit fogyaszthat, illetve mit nem egy top-futballista:
„Spanyolországban kötelező meginni meccs után egy sört”
– nyitotta meg a témát Böde, amelyhez rögtön csatlakozott Bognár György azzal, hogy a holland bajnokságban is bevett szokás 3–4 kis sör elfogyasztása egy-egy találkozó után. Szijjártó Péter erre rákérdezett, hogy akkor Pakson a spanyol iskolát követik-e, mire Bognár György kapásból válaszolt:
„Nem, nem, mert mi előtte is iszunk” – mondta a kiváló szakember, mire a társaság jókedvű nevetésben tört ki.
A veterán csatárklasszis azt is elárulta, hogy klubtársa, Ádám Martin hány tálca sört küldött neki a saját főzésű italából:
„Egy karakán csávó.”
Nyitókép: Facebook