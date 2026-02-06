Bognár, Böde és Szijjártó a Szentélyben – a zsíros kenyér után a sör is előkerült (VIDEÓ)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy madocsai kocsmában ebédelt Böde Dániellel, Bognár Györggyel és Süli Jánossal. A politikust egy ajándékkal is meglepte a Paks veterán csatára.

„Ebédszünet a Szentélyben” – írta Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter. A megosztott fotók alapján a miniszter a Ferencváros korábbi és a Paks jelenlegi csatárával, Böde Dániellel, a paksi csapat vezetőedzőjével, Bognár Györggyel, valamint a paksi bővítés korábbi államtitkárával, Süli Jánossal fogyasztotta el az ebédet.