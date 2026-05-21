„Ujjongott, örömködött a teljes, immár kormánypárti sajtó és természetesen maga Magyar Péter is, hogy széthúzás, kibeszélés, ellentétek vannak a Fideszben, és ez már olyan fokú, hogy nem bírják ki Orbánék, szétrobban párt. Előszeretettel emlegették és hozták fel példának Menczer Tamás és Bencsik András csörtéjét.

A politikus és a Demokrata főszerkesztője valóban összekapott és ezt a nyilvánosság fel is kapta annak rendje-módja szerint. Bár a vitájuk jóval a választások előttre nyúlik vissza, a vereség után még jobban előtérbe került. A Fidesz-ellenes tábornak ez munícióul szolgált arra, hogy feszültséget gerjesszen és úgy állítsa be a jobboldali közeget, mintha ott folyamatos marakodások lennének. A napokban a patrióta tábor két meghatározó alakja végre pontot tett az ügy végére.”