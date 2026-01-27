Nagy bajban a magyar válogatott hősei – búcsút inthetnek Rossi meghívójának

A legutóbbi Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatott keretéből két olyan játékos is van, akik jelenleg nem készülnek egyetlen csapatnál sem, és kérdéses, hol folytathatják a pályafutásukat a tavaszi szezonban – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport.

Bő másfél éve Csoboth Kevin győztes gólt lőtt az Európa-bajnokságon a skótok ellen, és azon a tornán még Kleinheisler László is pályára lépett két meccsen a válogatottban (az 53-szoros válogatott középpályás azóta nem szerepelt a nemzeti csapatban), de jelenleg mindkettejük esetében kérdéses a folytatás. Jövőjükről menedzserüket, Filipovics Vladant kérdezte az NSO.