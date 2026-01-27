Ft
Marco Rossi magyar válogatott Kleinheisler László Csoboth Kevin

Nagy bajban a magyar válogatott hősei – búcsút inthetnek Rossi meghívójának

2026. január 27. 10:08

Nincsenek könnyű helyzetben. A magyar válogatott Csoboth és Kleinheisler is csapatot keres.

2026. január 27. 10:08
null

A legutóbbi Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatott keretéből két olyan játékos is van, akik jelenleg nem készülnek egyetlen csapatnál sem, és kérdéses, hol folytathatják a pályafutásukat a tavaszi szezonban – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport.

Bő másfél éve Csoboth Kevin győztes gólt lőtt az Európa-bajnokságon a skótok ellen, és azon a tornán még Kleinheisler László is pályára lépett két meccsen a válogatottban (az 53-szoros válogatott középpályás azóta nem szerepelt a nemzeti csapatban), de jelenleg mindkettejük esetében kérdéses a folytatás. Jövőjükről menedzserüket, Filipovics Vladant kérdezte az NSO.

Két magyar válogatott játékos is csapatot keres

Csoboth kapcsán a Mandiner is megírta, hogy nemrégiben egyoldalúan szerződést bontott a török Genclerbirligievel, miután a klub kéthavi járandóságával tartozott neki, és lejárt a fizetési határidő. A szélső a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA-hoz) fordult, és kérte a nemzetközi szövetséget, járuljanak hozzá ahhoz, hogy egy harmadik csapatban is szerepelhessen ebben az idényben, hiszen a Genclerbirligi előtt a svájci St. Gallenben is pályára lépett, amelyhez 2028-ig még szerződés köti (Törökországban kölcsönben játszott), és a szabályok értelmében egy játékos, egy idényen belül csak két csapatban szerepelhet tétmeccsen.

A FIFA-tól azt a választ kaptuk, hogy Csoboth Kevin csak olyan bajnokságba tud igazolni tavasszal, ahol most kezdődik az új idény. Jelenleg Magyarországon tartózkodik, keressük a megoldást a helyzetére”

– árulta el az NSO-nak Filipovics Vladan, aki azt már korábban elmondta, hogy a 25 éves, 19-szeres válogatott Csobothnak egyelőre nem kell visszatérnie a St. Gallenhez, engedélyt kapott a svájciaktól, hogy más klubokkal tárgyaljon.

A magyar válogatott Kleinheisler sincs könnyű helyzetben
A magyar válogatott Kleinheisler sincs könnyű helyzetben (Fotó: Thomas Kienzle/AFP)

A 31 éves Kleinheisler Lászlónak azóta nincs csapata, hogy a nyáron távozott az osztrák Grazer AK-tól. A középpályás kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke korábban elmondta, hogy szívesen látnák, ezért ajánlatot is tettek neki, de továbbra sem döntött a folytatásról.

„Volt egy-két megkeresés, érdeklődtek Csíkszeredából is, de egyelőre kivárunk – fogalmazott a középpályás ügyében Filipovics. –

Magyarországról is van két-három érdeklődő, Kleinheisler László nem zárkózik el a hazatéréstől, de továbbra is a külföldi folytatás a prioritás.”

Amennyiben Csoboth és Kleinheisler sem talál magának csapatot, úgy Marco Rossi szövetségi kapitány sem valószínű, hogy a közeljövőben számít rájuk a válogatottban.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

 

