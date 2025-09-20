Előre a „lengyel úton”: varsói mintát követve buktatna kormányt Magyar Péter

Újabb megdöbbentő hangfelvétel a tiszás Tarr Zoltánról: lengyel recept alapján buktatnák meg Orbán Viktort
A felforgatásban, a politikai tisztogatásban, a brüsszeli támogatásban látják a lehetőséget Magyar Péterék a kormányváltásra.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nemrég azt is „kifecsegte”, hogy szoros kapcsolatban állnak Donald Tusk kormányával, és külön csapat dolgozik azon, hogy a lengyel modellt felhasználva kormányt buktassanak idehaza is. De tényleg Magyar Péter a magyar „Tusk”? Lengyelország-szakértőt kérdeztünk a témában.
Alig telik el úgy nap, hogy ne kerüljön elő Magyar Péter pártjának háza tájáról egy olyan hangfelvétel vagy videó, amely azt vetíti előre, hogy egy 2026-os kormányváltással rosszul járna a magyar társadalom.
A Mandiner is több cikkben foglalkozott azzal, hogy Tarr Zoltán alelnök által felvetett progresszív adópolitikai fordulat nemcsak a magyar családokat, hanem a gazdaságot is hátrányosan érintené. Az Index által ismertetett tervezet szerint a Magyarországon élő és dolgozó emberek komoly összegektől esnének el.
Nemrég egy újabb hanganyag került nyilvánosságra, amelyen Magyar Péter helyettese arról beszél, hogy
pártja szoros együttműködésben áll a Donald Tusk vezette varsói kormánnyal, és külön csapat dolgozik azon, hogy a lengyel tapasztalatokat felhasználhassák Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben.
Tarr egy budapesti rendezvényen kijelentette: Lengyelországban sikerült az, ami nálunk nem, vagyis „jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt. A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást és demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett” – fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
A felforgatásban, a politikai tisztogatásban, a brüsszeli támogatásban látják a lehetőséget Magyar Péterék a kormányváltásra.
Ezzel kapcsolatban kértük ki Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország-szakértő véleményét. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója rámutatott: Tusk, valamint Magyar Péter pártjának és szövetségeseinek módszerei között szembetűnők a hasonlóságok – akárcsak a politikai kontextus, amelyben a lengyel miniszterelnök lassan két éve megszerezte a hatalmat, annak ellenére, hogy a választáson a Polgári Platform (PO) alulmaradt a PiS-szel szemben.
„Mind Donald Tusknak, mind Magyar Péternek egy nagyon heterogén réteget kellett megszólítania. Emiatt kerülik a határozott ígéreteket és az értékalapú kijelentéseket, inkább a negatív érzésekre építenek. Röviden: minden rossz, de ha rájuk szavaznak a választók, akkor minden jó lesz” – hangsúlyozta a szakértő.
Rosonczy-Kovács rámutatott: mindkét politikus az állam működésképtelenségét próbálta, illetve próbálja bemutatni. „Összedőlő egészségügy, idejétmúlt oktatás, elégtelen vasúti közlekedés – ezek a panelek ismerősen csengenek valószínűleg a magyar választóknak.” Ezután felidézte a 2023 nyarán történt esetet, mikor leállt a vonatközlekedés Lengyelországban, és napokig ez uralta a sajtót. Hasonlóan látványos volt a legionella-fertőzés körüli médiakampány: a globalista sajtó heteken át járványérzetet keltett, majd amikor néhány eset után sikerült megfékezni a terjedést, a téma hirtelen lekerült a napirendről.
„Ezek kifinomult kommunikációs módszerek. Nem a valós helyzetet tükrözik, hanem egy előre megírt forgatókönyvhöz keresnek példákat. Magyar Péter egy működő és emberséges Magyarországról beszél, ezért minden áron be kell mutatnia, hogy a jelenlegi ország működésképtelen és embertelen.
Lengyelországban Tusk pedig egyszerűen gonosznak nevezte a PiS-t, és azt ígérte, hogy »legyőzik a gonoszt«”.
„Ennél gyermetegebb ígéreteket aligha lehetne tenni, mégis ők vádolják üres propagandával a másik oldalt. Egyik sem tekinthető komoly programnak, de a hazai és nemzetközi médiatámogatás révén alkalmasak a negatív érzelmek felkorbácsolására” – hangsúlyozta a szakértő.
Ezt is ajánljuk a témában
A közszereplőknek, influenszereknek, művészeknek és politikusoknak egyaránt hatalmas felelőssége van abban, miről és hogyan nyilvánulnak meg, milyen beszédeket tartanak – értékelt lapunknak Hal Melinda klinikai szakpszichológus.
A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arra is beszélt, hogy mind Tusk, mind Magyar úgy állítja be magát országában, mintha a szeretetet, a békét és a nemzeti egységet képviselné, miközben korábban nem tapasztaltan durva nyelvezetet használnak politikai ellenfeleikkel szemben. „Ezt a durva nyelvezetet Tusk teljes mértékben, a nála jóval kevésbé rutinos és önuralomra képes Magyar pedig részben celebritásokhoz és véleményvezérekhez exportálja. Így érik el, hogy miközben gyűlöletet szítanak, és tovább polarizálják a társadalmat, közben saját magukat a szeretet, az emberség és az egység képviselőiként tüntetik fel” – mutatott rá a párhuzamra.
És akkor még nem esett szó arról a nemzetközi segítségről, amelyet egyaránt megkapott Donald Tusk és Magyar Péter az európai fősodor elitjétől – élükön Ursula von der Leyennel – akik a demokrácia és a jogállamiság szabályait figyelmen kívül hagyva nem hajlandók elfogadni, hogy Közép-Európában másképp gondolkodnak a nemzetről, a családról és a valódi európaiságról.
„Azt viszont belátták, hogy hatalomszerzésük érdekében jelöltjeiknek szavazókat kell megnyerniük ebből a többségből. Ezért mondhatta Donald Tusk 2023-ban, hogy nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot, és ezért nem kell Magyar Péternek hangosan állást foglalnia az LMBTQ-ügyekben.
Elég, ha végrehajtják mindazt, amit elvárnak tőlük”
– tette hozzá Rosonczy-Kovács.
A Lengyelország- és Olaszország-szakértő arra is kitért, hogy a Tusk és Magyar kampányában, kommunikációjában való hasonlóságokból szemezgetve adódik a kérdés; ha választást lehetett így nyerni Lengyelországban, kormányozni vajon lehet-e. Rosonczy-Kovács Mihály szerint „tanulságos, ha tetszik, »szerencsés«, hogy a magyar választók megnézhetik, mi történt 2023 ősze óta Lengyelországban, hova vezet a gyűlölet és a tagadás által összetákolt koalíció”.
„Nemcsak a gazdaság nem hozza azokat az eredményeket, amiket Tusk ígért, de
– húzta alá.
Arról nem is beszélve, hogy a Tusk pártja, a Polgári Platform kormányzás első száz napjára tett ígéreteknek alig az egyharmada ha megvalósult, nem beszélve a koalíciós partnerekéről.
Nemcsak, hogy az országot nem tudják hatékonyan irányítani, de még a saját választóiknak tett ígéreteiket sem tudják így teljesíteni”
– sorolta a lengyel koalíciós kormány eddigi kudarcait a szakértő, hozzáfűzve, hogy még az ő szavazóik körében is általános felháborodást okozott, amikor kiderült, az uniós helyreállítási alap jelentős összege kormánypárti politikusok hozzátartozóihoz került, miközben korábban ezek a pártok vádoltak folyamatosan korrupcióval a PiS-t.
Ezért sem véletlen, hogy idén júniusban Karol Nawrockinak szavaztak a lengyelek bizalmat, „piros lapot” felmutatva Donald Tusk kormányának. „Nawrocki elsősorban azoknak a választóknak köszönhette a győzelmét, akik 2023-ban kritikusak voltak ugyan a PiS-szel, de szkeptikusak voltak Donald Tuskot illetően, és a Harmadik Út nevű szövetségre szavaztak” – emlékeztetett le a Lengyelország-. és Olaszország-szakértő, hozzátéve:
„A kormányfő körül fogy a levegő, egyre többet beszélnek arról, hogy esetlegesen Radosław Sikorski veheti át a kormány irányítását. Ha ez megtörténik, a választók a valóban működésképtelen koalíció mellett kapnak egy olyan kormányfőt is, akiről szó sem volt 2023-ban” – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet Rosonczy-Kovács Mihály.
Nyitókép: Mandiner
Ezt is ajánljuk a témában
Sikorski: Alig várjuk, hogy Ukrajnát az EU családjában üdvözölhessük.