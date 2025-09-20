Előre a „lengyel úton”: varsói mintát követve buktatna kormányt Magyar Péter

Alig telik el úgy nap, hogy ne kerüljön elő Magyar Péter pártjának háza tájáról egy olyan hangfelvétel vagy videó, amely azt vetíti előre, hogy egy 2026-os kormányváltással rosszul járna a magyar társadalom.

Magyar Péter helyettese azt is beismerte egy fórumon, hogy szoros kapcsolatban állnak a varsói kormánnyal. Fotó: MTI/Purger Tamás

A Mandiner is több cikkben foglalkozott azzal, hogy Tarr Zoltán alelnök által felvetett progresszív adópolitikai fordulat nemcsak a magyar családokat, hanem a gazdaságot is hátrányosan érintené. Az Index által ismertetett tervezet szerint a Magyarországon élő és dolgozó emberek komoly összegektől esnének el.

Nemrég egy újabb hanganyag került nyilvánosságra, amelyen Magyar Péter helyettese arról beszél, hogy