Előre a „lengyel úton”: varsói mintát követve buktatna kormányt Magyar Péter

2025. szeptember 20. 06:16

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nemrég azt is „kifecsegte”, hogy szoros kapcsolatban állnak Donald Tusk kormányával, és külön csapat dolgozik azon, hogy a lengyel modellt felhasználva kormányt buktassanak idehaza is. De tényleg Magyar Péter a magyar „Tusk”? Lengyelország-szakértőt kérdeztünk a témában.

2025. szeptember 20. 06:16
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Alig telik el úgy nap, hogy ne kerüljön elő Magyar Péter pártjának háza tájáról egy olyan hangfelvétel vagy videó, amely azt vetíti előre, hogy egy 2026-os kormányváltással rosszul járna a magyar társadalom.

Magyar Péter helyettese azt is beismerte, hogy szoros kapcsolatban állnak a varsói kormánnyal
Magyar Péter helyettese azt is beismerte egy fórumon, hogy szoros kapcsolatban állnak a varsói kormánnyal. Fotó: MTI/Purger Tamás

A Mandiner is több cikkben foglalkozott azzal, hogy Tarr Zoltán alelnök által felvetett progresszív adópolitikai fordulat nemcsak a magyar családokat, hanem a gazdaságot is hátrányosan érintené. Az Index által ismertetett tervezet szerint a Magyarországon élő és dolgozó emberek komoly összegektől esnének el.

Nemrég egy újabb hanganyag került nyilvánosságra, amelyen Magyar Péter helyettese arról beszél, hogy 

pártja szoros együttműködésben áll a Donald Tusk vezette varsói kormánnyal, és külön csapat dolgozik azon, hogy a lengyel tapasztalatokat felhasználhassák Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben.

Tarr egy budapesti rendezvényen kijelentette: Lengyelországban sikerült az, ami nálunk nem, vagyis „jelentős brüsszeli és háttérhatalmi hátszéllel megbuktatták 2023-ban a jobboldali kormányt. A varsói kormányváltás nemcsak Brüsszel-barát politikát, hanem felforgatást és demokráciaellenes tisztogatásokat is eredményezett” – fogalmazott.

Ezzel kapcsolatban kértük ki Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország-szakértő véleményét. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója rámutatott: Tusk, valamint Magyar Péter pártjának és szövetségeseinek módszerei között szembetűnők a hasonlóságok – akárcsak a politikai kontextus, amelyben a lengyel miniszterelnök lassan két éve megszerezte a hatalmat, annak ellenére, hogy a választáson a Polgári Platform (PO) alulmaradt a PiS-szel szemben.

„Mind Donald Tusknak, mind Magyar Péternek egy nagyon heterogén réteget kellett megszólítania. Emiatt kerülik a határozott ígéreteket és az értékalapú kijelentéseket, inkább a negatív érzésekre építenek. Röviden: minden rossz, de ha rájuk szavaznak a választók, akkor minden jó lesz” – hangsúlyozta a szakértő.

Rosonczy-Kovács rámutatott: mindkét politikus az állam működésképtelenségét próbálta, illetve próbálja bemutatni. „Összedőlő egészségügy, idejétmúlt oktatás, elégtelen vasúti közlekedés – ezek a panelek ismerősen csengenek valószínűleg a magyar választóknak.” Ezután felidézte a 2023 nyarán történt esetet, mikor leállt a vonatközlekedés Lengyelországban, és napokig ez uralta a sajtót. Hasonlóan látványos volt a legionella-fertőzés körüli médiakampány: a globalista sajtó heteken át járványérzetet keltett, majd amikor néhány eset után sikerült megfékezni a terjedést, a téma hirtelen lekerült a napirendről.

„Ezek kifinomult kommunikációs módszerek. Nem a valós helyzetet tükrözik, hanem egy előre megírt forgatókönyvhöz keresnek példákat. Magyar Péter egy működő és emberséges Magyarországról beszél, ezért minden áron be kell mutatnia, hogy a jelenlegi ország működésképtelen és embertelen. 

Lengyelországban Tusk pedig egyszerűen gonosznak nevezte a PiS-t, és azt ígérte, hogy »legyőzik a gonoszt«”. 

„Ennél gyermetegebb ígéreteket aligha lehetne tenni, mégis ők vádolják üres propagandával a másik oldalt. Egyik sem tekinthető komoly programnak, de a hazai és nemzetközi médiatámogatás révén alkalmasak a negatív érzelmek felkorbácsolására– hangsúlyozta a szakértő.

A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arra is beszélt, hogy mind Tusk, mind Magyar úgy állítja be magát országában, mintha a szeretetet, a békét és a nemzeti egységet képviselné, miközben korábban nem tapasztaltan durva nyelvezetet használnak politikai ellenfeleikkel szemben. „Ezt a durva nyelvezetet Tusk teljes mértékben, a nála jóval kevésbé rutinos és önuralomra képes Magyar pedig részben celebritásokhoz és véleményvezérekhez exportálja. Így érik el, hogy miközben gyűlöletet szítanak, és tovább polarizálják a társadalmat, közben saját magukat a szeretet, az emberség és az egység képviselőiként tüntetik fel” – mutatott rá a párhuzamra.

És akkor még nem esett szó arról a nemzetközi segítségről, amelyet egyaránt megkapott Donald Tusk és Magyar Péter az európai fősodor elitjétől – élükön Ursula von der Leyennel – akik a demokrácia és a jogállamiság szabályait figyelmen kívül hagyva nem hajlandók elfogadni, hogy Közép-Európában másképp gondolkodnak a nemzetről, a családról és a valódi európaiságról.

„Azt viszont belátták, hogy hatalomszerzésük érdekében jelöltjeiknek szavazókat kell megnyerniük ebből a többségből. Ezért mondhatta Donald Tusk 2023-ban, hogy nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot, és ezért nem kell Magyar Péternek hangosan állást foglalnia az LMBTQ-ügyekben.

Elég, ha végrehajtják mindazt, amit elvárnak tőlük” 

– tette hozzá Rosonczy-Kovács.

A lengyel példa mutatja, hova vezet a „gyűlölet által összetákolt koalíció”

A Lengyelország- és Olaszország-szakértő arra is kitért, hogy a Tusk és Magyar kampányában, kommunikációjában való hasonlóságokból szemezgetve adódik a kérdés; ha választást lehetett így nyerni Lengyelországban, kormányozni vajon lehet-e. Rosonczy-Kovács Mihály szerint „tanulságos, ha tetszik, »szerencsés«, hogy a magyar választók megnézhetik, mi történt 2023 ősze óta Lengyelországban, hova vezet a gyűlölet és a tagadás által összetákolt koalíció”. 

„Nemcsak a gazdaság nem hozza azokat az eredményeket, amiket Tusk ígért, de 

  • az államadósság is közel 9 százalékponttal emelkedett mindössze két év alatt. 
  • A költségvetési hiány anélkül szökött az egekbe, hogy legalább az állampolgárokhoz jutott volna a megnövekedett kiadásokból,
  •  sőt, a munkanélküliség is emelkedni kezdett” 

– húzta alá.

Arról nem is beszélve, hogy a Tusk pártja, a Polgári Platform kormányzás első száz napjára tett ígéreteknek alig az egyharmada ha megvalósult, nem beszélve a koalíciós partnerekéről. 

Nemcsak, hogy az országot nem tudják hatékonyan irányítani, de még a saját választóiknak tett ígéreteiket sem tudják így teljesíteni”

 – sorolta a lengyel koalíciós kormány eddigi kudarcait a szakértő, hozzáfűzve, hogy még az ő szavazóik körében is általános felháborodást okozott, amikor kiderült, az uniós helyreállítási alap jelentős összege kormánypárti politikusok hozzátartozóihoz került, miközben korábban ezek a pártok vádoltak folyamatosan korrupcióval a PiS-t.

Tusk körül fogy a levegő

Ezért sem véletlen, hogy idén júniusban Karol Nawrockinak szavaztak a lengyelek bizalmat, „piros lapot” felmutatva Donald Tusk kormányának. „Nawrocki elsősorban azoknak a választóknak köszönhette a győzelmét, akik 2023-ban kritikusak voltak ugyan a PiS-szel, de szkeptikusak voltak Donald Tuskot illetően, és a Harmadik Út nevű szövetségre szavaztak” – emlékeztetett le a Lengyelország-. és Olaszország-szakértő, hozzátéve: 

„A kormányfő körül fogy a levegő, egyre többet beszélnek arról, hogy esetlegesen Radosław Sikorski veheti át a kormány irányítását. Ha ez megtörténik, a választók a valóban működésképtelen koalíció mellett kapnak egy olyan kormányfőt is, akiről szó sem volt 2023-ban” – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet Rosonczy-Kovács Mihály.

Nyitókép: Mandiner

