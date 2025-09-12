Ft
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
vétó Ukrajna Magyarország nato Radosław Sikorski

A lengyelek felszólították Magyarországot: Ne vétózzuk tovább Ukrajna EU-csatlakozását!

2025. szeptember 12. 22:45

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította hazánkat, hogy hagyjon fel az Ukrajna EU-csatlakozása elleni vétózással.

2025. szeptember 12. 22:45
null

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította Magyarországot, hogy ne vétózza tovább Ukrajna EU-csatlakozását – számolt be az lb.ua.

Felszólítjuk Magyarországot, hogy oldja fel a vétót az első klaszterrel kapcsolatos tárgyalások megkezdéséről. Alig várjuk, hogy Ukrajnát az EU családjában üdvözölhessük”

– fogalmazott a külügyminiszter.

Sikorski véleménye szerint ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, minden EU-tagállamnak együttesen kell nyomást gyakorolnia Magyarországra.

A Kijevben tartott sajtótájékoztatón a lengyel külügyminiszter találkozott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel is, aki úgy fogalmazott, hogy „ma érdemi tárgyalásokat fogunk folytatni közös biztonságunkról, Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról, valamint a Moszkvára nehezedő nyomásról”.

A két ország találkozójára a Lengyelországot ért szerdai orosz dróntámadások miatt került sor.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

 

jennifer
2025. szeptember 12. 23:45
A lengyel külügyminiszter elmehet a picsába. A saját országa külpolitikájával foglalko,zon , ne velünk.
salátás
2025. szeptember 12. 23:42
vagy akár felszólíthatnák az ukránokat a kisebbségi jogok tiszteletére is az miért nem opció, faszkalapok?
Oldalkosár
2025. szeptember 12. 23:36
Megkérdezték az európaiakat, mit szólnának Ukrajna EU-tagságához Az osztrákok nagyon nem örülnének. Megjelent 2023.12.12 - 10:38 hvg.hu/gazdasag/20231212_Megkerdeztek_az_europaiakat_mit_szolnanak_Ukrajna_EUtagsagahoz "Az ukrán EU-csatlakozás támogatása Dániában (50%) és Lengyelországban (47%) a legmagasabb, míg Romániában (32% támogatja, 29% ellenzi), Németországban (37% támogatja, 39% ellenzi) és Franciaországban (29% támogatja, 35% ellenzi) nagyjából megosztott a vélemény. Ausztria kilóg a sorból Ukrajna európai blokkba való felvételének kérdésében, ahol a többség (52%) ellenzi az esetleges csatlakozást, és csak 28% támogatja." És ezt a hvg tette közé! Azóta valószínűleg tovább romlott az Ukrajnát az unióban látni akarók aránya. Konklúzió: 1. Mi magyarok nem vagyunk egyedül Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban. 2. 27 tagállamból 25 tagállam választott kormánya köp az emberek jogos aggályaira. Szlovákia álláspontja bizonytalan.
Gyuri05
2025. szeptember 12. 23:36
Megkérdezte vajon a szavazó mezőgazdasági embereket Lengyel országban?
