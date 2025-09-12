A lengyelek felszólították Magyarországot: Ne vétózzuk tovább Ukrajna EU-csatlakozását!

Az orosz drónincidens után Kijevbe ment Tusk minisztere
Radosław Sikorski látogatásának nagyon örült az ukrán kolléga.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította hazánkat, hogy hagyjon fel az Ukrajna EU-csatlakozása elleni vétózással.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította Magyarországot, hogy ne vétózza tovább Ukrajna EU-csatlakozását – számolt be az lb.ua.
Felszólítjuk Magyarországot, hogy oldja fel a vétót az első klaszterrel kapcsolatos tárgyalások megkezdéséről. Alig várjuk, hogy Ukrajnát az EU családjában üdvözölhessük”
– fogalmazott a külügyminiszter.
Sikorski véleménye szerint ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, minden EU-tagállamnak együttesen kell nyomást gyakorolnia Magyarországra.
A Kijevben tartott sajtótájékoztatón a lengyel külügyminiszter találkozott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel is, aki úgy fogalmazott, hogy „ma érdemi tárgyalásokat fogunk folytatni közös biztonságunkról, Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról, valamint a Moszkvára nehezedő nyomásról”.
A két ország találkozójára a Lengyelországot ért szerdai orosz dróntámadások miatt került sor.
Ezt is ajánljuk a témában
Radosław Sikorski látogatásának nagyon örült az ukrán kolléga.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
***