A lengyelek felszólították Magyarországot: Ne vétózzuk tovább Ukrajna EU-csatlakozását!

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította Magyarországot, hogy ne vétózza tovább Ukrajna EU-csatlakozását – számolt be az lb.ua.

Felszólítjuk Magyarországot, hogy oldja fel a vétót az első klaszterrel kapcsolatos tárgyalások megkezdéséről. Alig várjuk, hogy Ukrajnát az EU családjában üdvözölhessük”

– fogalmazott a külügyminiszter.

Sikorski véleménye szerint ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, minden EU-tagállamnak együttesen kell nyomást gyakorolnia Magyarországra.

A Kijevben tartott sajtótájékoztatón a lengyel külügyminiszter találkozott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel is, aki úgy fogalmazott, hogy „ma érdemi tárgyalásokat fogunk folytatni közös biztonságunkról, Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról, valamint a Moszkvára nehezedő nyomásról”.