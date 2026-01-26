Apokalipszis a focipályán, sok a halott: teherautókkal érkeztek és lőni kezdték a játékosokat, nézőket

Legalább 11 ember halt meg egy fegyveres támadásban egy futballpályán a mexikói Salamanca városában, Guanajuato államban, a helyi ügyészség közleményét idéző hírügynökségi jelentések alapján. A beszámolók szerint tíz áldozat a helyszínen, egy további személy pedig kórházban hunyt el, 12-en pedig megsérültek.

A támadás helyi idő szerint vasárnap délután történt a Loma de Flores közösség futballpályáján.