Apokalipszis a focipályán, sok a halott: teherautókkal érkeztek és lőni kezdték a játékosokat, nézőket

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
A mai világban is nehezen fölfogható, ami Mexikóban történt.
Legalább 11 ember halt meg egy fegyveres támadásban egy futballpályán a mexikói Salamanca városában, Guanajuato államban, a helyi ügyészség közleményét idéző hírügynökségi jelentések alapján. A beszámolók szerint tíz áldozat a helyszínen, egy további személy pedig kórházban hunyt el, 12-en pedig megsérültek.
A támadás helyi idő szerint vasárnap délután történt a Loma de Flores közösség futballpályáján.
A helyi média, valamint a salamancai városvezetés közlését idéző hírügynökségi jelentések szerint a pályán éppen futballmérkőzést tartottak, amikor
az ismeretlen elkövetők két pickup teherautóval a helyszínre érkeztek, és válogatás nélkül tüzelni kezdtek a játékosokra és a nézőkre.
Az El Sol de Salamanca című helyi lap beszámolója alapján a rendőrség legalább száz töltényhüvelyt gyűjtött be a helyszínen.
A guanajuatói ügyészség vizsgálatot indított, de vasárnap estig nem történtek letartóztatások.
A biztonsági erők, beleértve az állami rendőrséget, a Nemzeti Gárdát és a mexikói hadsereget, műveletet indítottak az elkövetők felkutatására.
Guanajuato állam Mexikó központi részén fekszik, és országosan a legmagasabb gyilkossági rátával rendelkezik. A Reuters hírügynökség Guanajuatót az egyik legveszélyesebb mexikói államként jellemzi, ahol
két bűnbanda verseng a drog- és üzemanyagüzlet irányításáért,
beleértve a Pemex állami olajvállalat vezetékeinek illegális megcsapolását. Salamanca városában található Mexikó egyik legfontosabb olajfinomítója.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Francisco Guasco