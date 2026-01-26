Ft
mexikó salamanca mészárlás teherautó focimeccs

Apokalipszis a focipályán, sok a halott: teherautókkal érkeztek és lőni kezdték a játékosokat, nézőket

2026. január 26. 07:28

A mai világban is nehezen fölfogható, ami Mexikóban történt.

2026. január 26. 07:28
null

Legalább 11 ember halt meg egy fegyveres támadásban egy futballpályán a mexikói Salamanca városában, Guanajuato államban, a helyi ügyészség közleményét idéző hírügynökségi jelentések alapján. A beszámolók szerint tíz áldozat a helyszínen, egy további személy pedig kórházban hunyt el, 12-en pedig megsérültek.

A támadás helyi idő szerint vasárnap délután történt a Loma de Flores közösség futballpályáján.

A helyi média, valamint a salamancai városvezetés közlését idéző hírügynökségi jelentések szerint a pályán éppen futballmérkőzést tartottak, amikor 

az ismeretlen elkövetők két pickup teherautóval a helyszínre érkeztek, és válogatás nélkül tüzelni kezdtek a játékosokra és a nézőkre. 

Az El Sol de Salamanca című helyi lap beszámolója alapján a rendőrség legalább száz töltényhüvelyt gyűjtött be a helyszínen.

A guanajuatói ügyészség vizsgálatot indított, de vasárnap estig nem történtek letartóztatások. 

A biztonsági erők, beleértve az állami rendőrséget, a Nemzeti Gárdát és a mexikói hadsereget, műveletet indítottak az elkövetők felkutatására.

Guanajuato állam Mexikó központi részén fekszik, és országosan a legmagasabb gyilkossági rátával rendelkezik. A Reuters hírügynökség Guanajuatót az egyik legveszélyesebb mexikói államként jellemzi, ahol 

két bűnbanda verseng a drog- és üzemanyagüzlet irányításáért,

 beleértve a Pemex állami olajvállalat vezetékeinek illegális megcsapolását. Salamanca városában található Mexikó egyik legfontosabb olajfinomítója.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Francisco Guasco

 

andover
2026. január 26. 08:15
Ezek szerint 10 töltényből kevesebb mint egy talált. Bár a sebesültek számát nem említi a cikk. Mindezt egy olyan helyszínen ahol védelem és fedezék nélkül sűrűn, egymás mellett vannak emberek. Valószínőleg durván be volt lőve a terrorista.
Válasz erre
0
0
The Loner
2026. január 26. 08:04
Szerintem, szerintem is !
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 26. 07:52
Ez hatalmasodna el, az ilyen állapotok az EU-ban is, az ukrán maffia állam csatlakoztatásával.
Válasz erre
7
0
wadcutter
2026. január 26. 07:51
Két félidő a pokolban
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!