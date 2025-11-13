Amikor a pokol eljött Párizsért – tíz éve zúzták szét a franciák álmait a terroristák

„A terrortámadás híre hatalmas sokkként ért, és mindenkit vegyes érzelmek kerítettek hatalmába. Harag, sokk, félelem – nehéz volt értelmet adni mindannak, ami történt” – emlékszik vissza lapunk megkeresésére Hélène de Lauzun párizsi történész, a European Conservative rovatvezetője, aki, bár nem volt jelen a támadásoknál, – sokakhoz hasonlóan – képtelen elfelejteni azt a napot.

Terrortámadás és vértócsák a padlón

Szerencséje volt: ő otthon időzött a családjával, mert bár idegenkedett a metálzenétől, és így kicsi lett volna az esélye annak, hogy a Bataclan koncertteremben legyen, de gyakran járt ki esténként, és „könnyen előfordulhatott volna, hogy a Bastille-negyedben járok éppen, ahol a kávézók teraszain üldögélőkre csaptak le a terroristák”. Ahogy gyorsan végigpörgette a híreket, nem tudott nem gondolni a Bataclan-koncerten rekedt tömegre. „Imádkoztam minden szegény emberért, akik csapdába estek és meghaltak azon az éjszakán”. Baljós jelnek tekintette azt is, hogy a zenekar egyik száma így szólt, „ki fogja szeretni az ördögöt? Ki fogja szeretni a dalát?”.

„Több tucat embert lőttek le közvetlenül előttem. Vértócsák töltötték meg a padlót.” – írta visszaemlékezésében az egyik Bataclan-túlélő, Isobel Bowdery, aki jó ideig mozdulatlanul feküdt a halottakkal és a sebesültekkel, s aki csak szerettei képét látta megjelenni maga előtt, és mindegyikük felé azt suttogta: „szeretlek!”. Fényképe az ott viselt, véres pólójáról bejárta a világhálót.

A tizedik évfordulón nyilatkozott a Le Monde-nak Mathieu G. fotós, akinek ugyancsak vidáman indult az estéje a Bataclanban, ő a helyszín bejáratánál állt, egy kis emelvény mellett, a keverőpult közelében, amikor megnyílt a földi pokol, az estét betöltötte a fegyverropogás, a sikolyok, kiáltások, pánik, puskapor és vér szaga. A férfi a telefonján bámulta a gyerekeinek a fényképét, közben látta, hogy az egyik támadó alig két méterre állt tőle, amikor újratöltötte a fegyverét. A vakszerencsén múlt, hogy élve megúszta.