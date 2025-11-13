Emlékezzünk: 10 éve támadták meg Párizst, és vele együtt megrendült a világ

Vannak olyan pillanatok, amelyek esetében mindenki emlékszik, hogy éppen mit csinált, amikor először találkozott a tragikus hírekkel. Ilyen volt 9/11, 2023. október 7-e, de számomra ilyen volt 2015. november 13-a is. Emlékszem, éppen Londonban voltam szakmai gyakorlaton, amikor az első hírek megjelentek arról, mi történik Párizsban. A Facebookot rövidesen ellepték a „Pray for Paris" képek, és ugyan sokan fogadkoztak, hogy megértették az iszlamista terrortámadás üzenetét, azóta természetesen feledésbe merült az eset, és kevéssé illesztjük be azt az Európával szembeni iszlamista terrortámadások sorozatába.

Pedig az ISIS véres nyugati támadásainak listáját felsorolni is nehéz.

Már 2015 januárjában megtámadtak egy kóser boltot Franciaországban (4 áldozat). Egy hónappal később egy dán zsinagógában nyitottak tüzet (2 áldozat). 2015 augusztusában a Párizs-Amszterdam vonatjáraton próbáltak támadást rendezni, mielőtt az elkövetőt egy bátor utas leteperte. 2015 decemberében az amerikai San Bernardinóban lövöldöztek (14 áldozat). 2016 januárjában Tel-Avivban lövöldöztek (3 halott). 2016 márciusában Brüsszelben robbantottak (32 halott, 340 sérült). Ugyanezen évben az Atatürk reptéren robbantottak (45 halott, 239 sérült). Az év nyarán a floridai Orlandóban lövöldöztek egy meleg klubban (49 halott, 53 sérült). 2016 júliusában Nizzában hajtottak a tömegbe (86 halott, 434 sérült). Nem sokkal később Jacques Hamel francia katolikus papot fejezték le az ISIS terroristái, miközben misét mondott Normandiában. 2016 karácsonyán Berlinben hajtottak a tömegbe (13 halott, 56 sérült). 2017 márciusában Londonban hajtottak a tömegbe (6 halott, 49 sérült), majd áprilisban Svédországban (5 halott, 15 sérült). Májusban Manchesterben robbantottak Ariana Grande koncertjén (22 halott, 59 sérült). 2017 októberében New Yorkban hajtottak a tömegbe (8 halott, 12 sérült). 2019 áprilisában Sri Lankán robbantott az ISIS húsvétkor több templomban, 261 embert ölve meg, 500+ sérültet hagyva maguk mögött. 2024 márciusában Moszkvában támadtak egy rendezvényre (149 áldozat, 551 sérült). Az év júniusában egy orosz zsinagógát támadtak meg (22 halott, 45 sérült). Idén januárban New Orleansben hajtottak a tömegbe (14 halott, 57 sérült).

Ezek persze csak azok a támadások, melyek nyugati célpontokat érintettek.

Igazságtalan lenne elhallgatni, hogy 2015 márciusában például egy jemeni mecsetben robbantottak (142 halott, 351 sérült), 2015 nyarán Kobani városában tartottak kurd-ellenes tömegmészárlást (200+ áldozat, 300+ sérült), 2015 októberében egy orosz-egyiptomi járaton robbantottak (224 halott). A listát folytathatnánk, a nigériai keresztény áldozatok elképesztő számban szerepelnek a támadások áldozatai között, de külön ki lehetne még emelni a Camp Speicher-i mészárlást, ahol 2014 nyarán egy nap alatt 1000-1700 közötti iraki siíta újonc katonát mészároltak le az ISIS terroristái.