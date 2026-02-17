Nyílt üzenet Kijevből: „imádkoznak és tesznek is érte” – külföldről akarják eldönteni a magyar választást!

beleértve az uniós tagságot és a háború támogatását is.

Dornfeld László felidézte Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter kijelentését is, mely szerint „gyertyát kell gyújtani, és amellett kell imádkozni azért, hogy a magyar miniszterelnököt Magyar Péternek hívják”. „Az a baj, hogy az ukránok nemcsak imádkoznak, hanem többet is tesznek érte. Ez már a nyílt beavatkozásnak egy olyan formája, amit nehéz nem észre venni” – húzta alá.

Az Alapjogokért Központ munkatársa arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben mindez a kampány véghajrájában történne, az olyan választói rétegeket fordíthatna a kormánnyal szembe, amelyeket különösen rosszul érintene a korábban említett áremelkedés. „Ez azt szolgálná, hogy a Tisza Párt választási esélyeit növeljék. Magyar Péterék is látják a valós számokat, és egyértelmű számukra, hogy nem túl sikeres időszak áll mögöttük” – magyarázta.

A vezető elemző érdeklődésünkre, hogy milyen párhuzamokat lát az 1990-es taxisblokád és a jelenlegi helyzet között, elmondta: több hasonlóság is felfedezhető. „Emlékezetes, hogy akkor a kiváltó ok az üzemanyagár-emelés bejelentése volt. Ez a rendszerváltás forgatagában egy olyan pillanat volt, amely utólag az SZDSZ és Göncz Árpád rátelepedésével egy kormányváltó akcióvá nőtte ki magát. Már a kezdete is számos kérdést vetett fel. A titkosszolgálati szál sem zárható ki, ami napjainkban az ukrán beavatkozás egyik fontos eszköze.