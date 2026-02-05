Nem kell nagyobb beismerés: a volt ukrán külügyminiszter szerint Európa háborúra készül

Kuleba a beszélgetés során azt is elárulta, hogy az európaiak direkt arra kérték a tárgyalások során az ukránokat, hogy titkolják el a kapott fegyvereket, hogy az európai választók nehogy felháborodjanak.

Fegyverbe hívta a németeket a védelmi miniszter

Az ukrán diplomácia volt vezetőjének szavaival sokban összecsengenek a német védelmi miniszter kijelentéseivel. Boris Pistorius elmondta a Kameramann Bayernnek adott interjújában, hogy Ukrajna „már holnap halott lesz”, ha a Nyugat leállítja a Kijevnek nyújtott segítséget.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy „Európában ismét van katonai fenyegetés”, mivel „a háború két órányira zajlik” Berlintől. Véleménye szerint „Putyin mindig egyértelművé tette, hogy nem csak Ukrajna aggasztja”, ezért a németeknek készen kell állniuk, „anyagokat és fegyvereket kell beszerezniük”.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP