A háborúba vezető vonaton nincsen fék – Boris Pistorius hátborzongató figyelmeztetést küldött a Nyugatnak.
„Minden józan ember Európában készül Oroszország feltartóztatására” – fogalmazott Dmitro Kuleba.
Dmitro Kuleba, Ukrajna hajdani külügyminisztere nemrég egy interjúban elárulta, hogy Európa háborúra készül. Mint fogalmazott,
minden józan ember Európában készül Oroszország feltartóztatására”.
Majd azzal folytatta, „ha hétköznapiasan, és nem diplomatikusan fogalmazunk, akkor készülnek az Oroszország elleni háborúra”.
Kuleba a beszélgetés során azt is elárulta, hogy az európaiak direkt arra kérték a tárgyalások során az ukránokat, hogy titkolják el a kapott fegyvereket, hogy az európai választók nehogy felháborodjanak.
Az ukrán diplomácia volt vezetőjének szavaival sokban összecsengenek a német védelmi miniszter kijelentéseivel. Boris Pistorius elmondta a Kameramann Bayernnek adott interjújában, hogy Ukrajna „már holnap halott lesz”, ha a Nyugat leállítja a Kijevnek nyújtott segítséget.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy „Európában ismét van katonai fenyegetés”, mivel „a háború két órányira zajlik” Berlintől. Véleménye szerint „Putyin mindig egyértelművé tette, hogy nem csak Ukrajna aggasztja”, ezért a németeknek készen kell állniuk, „anyagokat és fegyvereket kell beszerezniük”.
