02. 05.
csütörtök
boris pistorius támogatás orosz-ukrán háború nyugat kijev ukrajna

Fegyverbe hívja a németeket a védelmi miniszter: „Ukrajna már holnap halott lesz, ha leállítjuk a támogatást”

2026. február 05. 06:22

A háborúba vezető vonaton nincsen fék – Boris Pistorius hátborzongató figyelmeztetést küldött a Nyugatnak.

2026. február 05. 06:22
null

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius kijelentette, hogy Ukrajna „már holnap halott lesz”, ha a Nyugat leállítja a Kijevnek nyújtott segítséget – erről a Kameramann Bayernnek adott interjújában beszélt.

„És itt nem Willy Brandtot, nem Kurt Schumachert és nem Helmut Schmidtet idézem, hanem Martin Luthert: »You can’t fart happily with a sad ass« (szomorú seggel nem lehet boldogan fingani – a szerk). Mert nekünk nem segítenek a végtelen panaszok arról, hogy mennyire szörnyűek a demokrácia ellenségei. Nem, minden attól függ, milyen szenvedélyesen vagyunk készek megvédeni ezt a demokráciát” – mondta Pistorius.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy „Európában ismét van katonai fenyegetés”, mivel „a háború két órányira zajlik” Berlintől. Véleménye szerint „Putyin mindig egyértelművé tette, hogy nem csak Ukrajna aggasztja”, ezért a németeknek készen kell állniuk, „anyagokat és fegyvereket kell beszerezniük”.

Pistorius azt hangsúlyozta, hogy „ha ezt nem tesszük meg, annak következményei lesznek”.

„Először is Ukrajna már holnap halott lesz, másodszor pedig ez nekünk sokkal többe fog kerülni, mint az a támogatás, amelyet most nyújtunk.

Ezért is olyan fontos, hogy mi, Németország, egyértelműen tudassuk a NATO-ban, hogy támogatjuk Ukrajnát, még akkor is, ha ez sok pénzbe kerül” – hangsúlyozta a védelmi miniszter.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 43 komment

Galsó Atya
2026. február 05. 09:16
De miért olyan fontos ez? Nem emlékszem, hogy olvastam, vagy tanultam volna arról, amikor az egész fejlett nyugat pénzt, fegyvert nem kimélve támogatta volna valamelyik szabadságharcunkat/felszabadító harcunkat/háborúnkat a támadó török, vagy német ellen. Akkor ez miért olyan fontos most?
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. február 05. 09:11
Azzal a technikai problémával persze boldogan szembesül a faszkalap németje, hogy nincs közös határa Oroszországgal. Ha lenne, akkor mélyen kussolna és az alig pár ezer bevethető katonáját a Ruhr vidéken összpontosítaná, ahol az ipari infrastruktúrát védenék. Ha valami érthetetlen okból megindulnának az oroszok, akkor a keleti tartományokat hagynák a fenébe és sivalkodva könyörögnének az amerikai beavatkozásért!
Válasz erre
0
0
tomekjosef
•••
2026. február 05. 09:08 Szerkesztve
Igy is úgy is halott lesz és te is te félnótás görény. Már két világháborút indítottatok, most a harmadikot szeretnéd te aljas gyökér? Az garantáltan a végső lesz, melybe Európa, sőt az egész emberiség is belepusztul.
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2026. február 05. 08:55
"És itt nem Willy Brandtot, nem Kurt Schumachert és nem Helmut Schmidtet idézem, hanem Martin Luthert: »You can’t fart happily with a sad ass« (szomorú seggel nem lehet boldogan fingani – a szerk). " Én meg Angoulême ifjonti bájjal eltöltött mondatait idézem: "Egyszer csak eljön a pillanat, amikor vagy nekilátsz annak, amire készültél, vagy át kell adnod az ülőkét a következőnek." Ha neki akartok menni az oroszoknak - szokás szerint - akkor ne próbáljátok - szokás szerint - a környezeteteket belehergelni - szokás szerint - a vesztes baromságaitokba. Ez alkalommal dögöljetek meg egyedül! Ukrajna meg bassza meg.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!