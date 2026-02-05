Fegyverbe hívja a németeket a védelmi miniszter: „Ukrajna már holnap halott lesz, ha leállítjuk a támogatást”

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius kijelentette, hogy Ukrajna „már holnap halott lesz”, ha a Nyugat leállítja a Kijevnek nyújtott segítséget – erről a Kameramann Bayernnek adott interjújában beszélt.

„És itt nem Willy Brandtot, nem Kurt Schumachert és nem Helmut Schmidtet idézem, hanem Martin Luthert: »You can’t fart happily with a sad ass« (szomorú seggel nem lehet boldogan fingani – a szerk). Mert nekünk nem segítenek a végtelen panaszok arról, hogy mennyire szörnyűek a demokrácia ellenségei. Nem, minden attól függ, milyen szenvedélyesen vagyunk készek megvédeni ezt a demokráciát” – mondta Pistorius.