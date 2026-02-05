Már a dátumot is kitűzték: kiderült, mikortól vinnék el a német fiatalokat katonának, ha ez a terv átmegy
Sokkoló fordulat Németországban: a nőknek is kötelező lehet a behívó.
A német védelmi miniszter, Boris Pistorius kijelentette, hogy Ukrajna „már holnap halott lesz”, ha a Nyugat leállítja a Kijevnek nyújtott segítséget – erről a Kameramann Bayernnek adott interjújában beszélt.
„És itt nem Willy Brandtot, nem Kurt Schumachert és nem Helmut Schmidtet idézem, hanem Martin Luthert: »You can’t fart happily with a sad ass« (szomorú seggel nem lehet boldogan fingani – a szerk). Mert nekünk nem segítenek a végtelen panaszok arról, hogy mennyire szörnyűek a demokrácia ellenségei. Nem, minden attól függ, milyen szenvedélyesen vagyunk készek megvédeni ezt a demokráciát” – mondta Pistorius.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy „Európában ismét van katonai fenyegetés”, mivel „a háború két órányira zajlik” Berlintől. Véleménye szerint „Putyin mindig egyértelművé tette, hogy nem csak Ukrajna aggasztja”, ezért a németeknek készen kell állniuk, „anyagokat és fegyvereket kell beszerezniük”.
Pistorius azt hangsúlyozta, hogy „ha ezt nem tesszük meg, annak következményei lesznek”.
„Először is Ukrajna már holnap halott lesz, másodszor pedig ez nekünk sokkal többe fog kerülni, mint az a támogatás, amelyet most nyújtunk.
Ezért is olyan fontos, hogy mi, Németország, egyértelműen tudassuk a NATO-ban, hogy támogatjuk Ukrajnát, még akkor is, ha ez sok pénzbe kerül” – hangsúlyozta a védelmi miniszter.
