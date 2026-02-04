A NATO-főtitkár Kijevben lépte át a vörös vonalat: „Felszólítom a szövetségeseket, nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajnának”

Trump az ukrán választásokról beszélt: olyan kijelentést tett, amelynek Zelenszkij aligha fog örülni
„A dolgok nem mentek túl jól.”
Mark Rutte a kijevi parlamentben az ukrán demokráciát méltatta, és arról beszélt, hogy a NATO a végsőkig kitart Zelenszkij mellett.
Mark Rutte NATO-főtitkár kedden az ukrán parlamentben intézett felszólalásában az ukrajnai demokráciát méltatta, és ígéretet tett, hogy a NATO továbbra is mindent megtesz, hogy katonai és pénzügyi támogatást nyújtson az országnak. Hangsúlyozta, felszólítja a szövetségeseket, hogy nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére.
A NATO-főtitkár felszólalása kezdetén az ukrán parlament épületét „Ukrajna vibráló demokráciájának működő szíveként” emlegette, a képviselőknek pedig megköszönte, hogy a háború ellenére továbbra is ilyen jól működik a demokrácia.
Emlékezetes, hogy 2025 végén az egész kormányt megrázott egy korrupciós botrány, amelyben Zelenszkij közvetlen környezete és miniszterei is érintettek voltak; az Elnöki Hivatal vezetőjét, Andrij Jermakot el is mozdították pozíciójából, aki a háttérben még mindig beleszólhat az állami döntéshozatalba. Donald Trump amerikai elnök pedig több alkalommal is megkérdőjelezte az ukrán demokrácia működését, miután évek óta halogatják a választásokat. Ebben a kontextusban igencsak meglepő, hogy a NATO-főtitkár fontosnak tartotta beszéde elején az ukrán demokráciát dicsérni.
Ezt is ajánljuk a témában
„A dolgok nem mentek túl jól.”
Ezt is ajánljuk a témában
Bár az ukrán háborús maffia ügyében hivatalosan leváltották, az ukrán sajtó szerint Andrij Jermak informálisan ma is része az elnöki döntéshozatalnak.
Ezt követően biztosította Kijevet a NATO feltétel nélküli támogatásáról.
Azért állok ma itt önök előtt, hogy ismét megerősítsem: a NATO Ukrajna mellett van”
– jelentette ki.
Hangoztatta, Putyin arra számított, hogy „kifáraszthat minket”. Szerinte az orosz elnök azt gondolta, hogy „Ukrajna gyenge, a támogatói pedig el fognak fáradni és meginognak. De nagyot tévedett.
Ukrajna erős, a támogatásunk pedig rendíthetetlen”
– hangoztatta.
Hozzátette, a NATO és Ukrajna között folyamatosak az egyeztetések. A katonai szövetség felszereléssel és kiképzéssel támogatja az ukrán hadsereget, hogy meg tudja védeni magát, a jövőben pedig képes legyen megakadályozni egy fenyegető támadást.
„A Prioritised Ukraine Requirements List – vagyis a PURL – révén több milliárd dollár értékű kritikus amerikai katonai felszerelés áramlik Ukrajnába, amelyet a szövetségesek és partnerek finanszíroznak” – emlékeztetett, és kiemelte, hogy miután tavaly nyáron megkezdődött a PURL-program, ez biztosítja a Patriot-rakétarendszerhez szükséges rakéták 75 százalékát, illetve a többi légvédelmi rendszerhez használt rakéták 90 százalékát.
Ugyanakkor elismerte, tudja, hogy mindez még mindig nem elég Ukrajnának, és azon dolgoznak, hogy minél hamarabb biztosítani tudják a további szükséges támogatásokat.
„Felszólítom a szövetségeseket, hogy nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére, elsősorban a légvédelem terén” – ígérte.
Hangsúlyozta továbbá, hogy folytatják az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlást, mivel „Ukrajna biztonsága és békéje a mi biztonságunk és békénk”.
„Maradjatok erősek! Slava Ukraini!” – zárta beszédét.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Árgus szemekkel figyel az orosz elnök.
Egész Európa Varsót irigyli, de lehet, hogy hiába. Lengyelország hiába rendelkezik a kontinens egyik legfejlettebb hadseregével, ha az a hadsereg nem a valós veszélyekre készült fel.
Már csak néhány kilométerre van a belvárostól az orosz hadsereg.