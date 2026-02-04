Ft
nato főtitkár mark rutte nato támogatás orosz-ukrán háború ukrajna

A NATO-főtitkár Kijevben lépte át a vörös vonalat: „Felszólítom a szövetségeseket, nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajnának”

2026. február 04. 10:57

Mark Rutte a kijevi parlamentben az ukrán demokráciát méltatta, és arról beszélt, hogy a NATO a végsőkig kitart Zelenszkij mellett.

2026. február 04. 10:57
null

Mark Rutte NATO-főtitkár kedden az ukrán parlamentben intézett felszólalásában az ukrajnai demokráciát méltatta, és ígéretet tett, hogy a NATO továbbra is mindent megtesz, hogy katonai és pénzügyi támogatást nyújtson az országnak. Hangsúlyozta, felszólítja a szövetségeseket, hogy nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére.

A NATO-főtitkár felszólalása kezdetén az ukrán parlament épületét „Ukrajna vibráló demokráciájának működő szíveként” emlegette, a képviselőknek pedig megköszönte, hogy a háború ellenére továbbra is ilyen jól működik a demokrácia.

Ezt követően biztosította Kijevet a NATO feltétel nélküli támogatásáról.

Azért állok ma itt önök előtt, hogy ismét megerősítsem: a NATO Ukrajna mellett van” 

– jelentette ki.

Hangoztatta, Putyin arra számított, hogy „kifáraszthat minket”. Szerinte az orosz elnök azt gondolta, hogy „Ukrajna gyenge, a támogatói pedig el fognak fáradni és meginognak. De nagyot tévedett. 

Ukrajna erős, a támogatásunk pedig rendíthetetlen” 

– hangoztatta.

Hozzátette, a NATO és Ukrajna között folyamatosak az egyeztetések. A katonai szövetség felszereléssel és kiképzéssel támogatja az ukrán hadsereget, hogy meg tudja védeni magát, a jövőben pedig képes legyen megakadályozni egy fenyegető támadást.

„A Prioritised Ukraine Requirements List – vagyis a PURL – révén több milliárd dollár értékű kritikus amerikai katonai felszerelés áramlik Ukrajnába, amelyet a szövetségesek és partnerek finanszíroznak” – emlékeztetett, és kiemelte, hogy miután tavaly nyáron megkezdődött a PURL-program, ez biztosítja a Patriot-rakétarendszerhez szükséges rakéták 75 százalékát, illetve a többi légvédelmi rendszerhez használt rakéták 90 százalékát.

Ugyanakkor elismerte, tudja, hogy mindez még mindig nem elég Ukrajnának, és azon dolgoznak, hogy minél hamarabb biztosítani tudják a további szükséges támogatásokat.

„Felszólítom a szövetségeseket, hogy nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére, elsősorban a légvédelem terén” – ígérte.

Hangsúlyozta továbbá, hogy folytatják az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlást, mivel „Ukrajna biztonsága és békéje a mi biztonságunk és békénk”.

„Maradjatok erősek! Slava Ukraini!” – zárta beszédét.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 


 

