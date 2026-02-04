A NATO-főtitkár Kijevben lépte át a vörös vonalat: „Felszólítom a szövetségeseket, nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajnának”

Mark Rutte NATO-főtitkár kedden az ukrán parlamentben intézett felszólalásában az ukrajnai demokráciát méltatta, és ígéretet tett, hogy a NATO továbbra is mindent megtesz, hogy katonai és pénzügyi támogatást nyújtson az országnak. Hangsúlyozta, felszólítja a szövetségeseket, hogy nyúljanak mélyen a zsebükbe, és ajánljanak fel mindent, amit csak tudnak Ukrajna szükségleteinek kielégítésére.

A NATO-főtitkár felszólalása kezdetén az ukrán parlament épületét „Ukrajna vibráló demokráciájának működő szíveként” emlegette, a képviselőknek pedig megköszönte, hogy a háború ellenére továbbra is ilyen jól működik a demokrácia.