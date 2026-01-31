Már a dátumot is kitűzték: kiderült, mikortól vinnék el a német fiatalokat katonának, ha ez a terv átmegy

A cél, hogy 2026-ra az aktív állomány 186–190 ezer fő közé emelkedjen, szemben a jelenlegi mintegy 184 ezer katonával – fogalmazták meg.

A CDU az ifjúsági szervezethez hasonlóan elképzelhetőnek tartja a kötelező sorkatonaság bevezetését. A párt politikusai rendszeres, akár éves ellenőrzéseket sürgetnek, hangsúlyozva az átláthatóság fontosságát. Úgy látják, ha az önkéntes modell kudarcot vall, logikus lépés visszavezetni a kötelező sorkatonaságot.

A kormánypárton belült további súlyos vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a CDU női szervezete azt javasolja, hogy a katonai szolgálatra vonatkozó kérdőív kitöltése a nők számára is kötelező legyen, és bevezetnénk egy év kötelező szociális szolgálatot.

Mindeközben a német fiatalok körében nem arat osztatlan sikert a sorkatonaság intézménye, ahogy hazánkban sem. Magyarországon, a Nézőpont Intézet friss kutatása szerint a választópolgárok 71 százaléka elutasítja a sorkatonaságot.