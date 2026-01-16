Ft
01. 17.
szombat
lengyelország pis donald tusk jog és igazságosság európa orbán viktor

Komoly kiállás érkezett Lengyelországból Orbán Viktor és Magyarország mellett – vezető lengyel politikusok mondtak köszönetet

2026. január 16. 22:28

Orbán Viktor több lengyel politikus szerint is olyan ügy mellett állt ki, amely túlmutat a napi politikán.

2026. január 16. 22:28
null

Mariusz Błaszczak, a Jog és Igazságosság parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az európai politika jelenlegi állapotáról írt. Megfogalmazása szerint jelenleg olyan időszakot él Európa, amikor a közélet gyakran felelősség nélküli, üres retorikába fullad, ezért különösen fontosnak tartja azokat a hangokat, amelyek egy valódi, szuverenitásra és a polgárok jólétére törekvő államközösség felépítéséhez járulnak hozzá.

Bejegyzésében Błaszczak köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek, amiért felismerte a Donald Tusk jelenlegi kormányához köthető jogellenes cselekményekkel kapcsolatos problémákat.

A politikus kiemelte azt a döntést is, amelynek értelmében Magyarország jogi segítséget nyújt többek között Zbigniew Ziobro, Lengyelország korábbi igazságügyi minisztere számára, aki megítélése szerint ma nem számíthat tisztességes eljárásra hazájában. Mariusz Błaszczak úgy fogalmazott, hogy ez a lépés világos üzenetet hordoz a nemzetközi politikában, miszerint az igazság oldalára akkor is lehet és kell állni, ha az kényelmetlen. Értelmezése szerint Orbán Viktor döntése olyan elvi kiállást jelent, amely ritka az európai politikában, ugyanakkor elengedhetetlen a szuverén nemzetállamok együttműködéséhez. A PiS frakcióvezetőjéhez hasonlóan mindezért Beata Szydło, korábbi kormányfő is köszönetet mondott Orbán Viktornak.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mandiner archív

figyelő4322
2026. január 16. 23:35
"Lengyel- magyar két jóbarát, Együtt harcol, issza borát." Így szól a legendás közmondás, ami valszeg még a középkorból eredhet. A két nemzet, a két ország akkoriban még határos volt. Sokat segítettünk egymásnak, kisebb csetepatékon kívül valódi háborúba nem bonyolódtunk egymással. Ők menekültek hozzánk, amikor bajban- veszélyben voltak, de történt néha fordítva is... Sajnos főleg az ukrajnai háború miatt, na meg a Brüsszel- csicskája Tuskó kormány politikája miatt a viszony most elhidegült. Ez az áldatlan állapot persze nem fog örökké tartani!
0
0
figyelő4322
2026. január 16. 23:34
A lengyel konzervatív Jog és Igazságosság Párt EU frakciója sajnos nem a Fidesz által alapított Patrióták csoportjában van. A legfőbb ok az, hogy a PiS erősen ukrán- barát, jobban mondva inkább orosz- ellenes. Ha ez az áldatlan kelet- európai háború végre végetér, akkor lehet remény, hogy LEGALÁBB a konzervatívok Lengyelországban alábbhagynak a ruszki- fóbiával. Akkor újra barátok lehetünk!
0
0
figyelő4322
2026. január 16. 22:38
Hát... Ez is valami. Legalább tudjuk, hogy még a ruszki- fóbiás polák elitekben se mindenki idióta. Csak remélni lehet, hogy a hagyományos barátság a magyar és lengyel nemzet között újra felvirágzik.
5
0
sargalettaparadicsomnempiros
2026. január 16. 22:35
Cserébe ők is elbújtatják majd a gömböcöt a magyar igazságszolgáltatás elől. A kiscsalád már szét van szórva a nagyvilágban, mint négy évente menetrendszerűen a választás előtt. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
1
4
