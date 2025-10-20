„Ilyet a derbi hevében sem lehet” – az újpestiek gólszerzője üzent a labdaszedőt fellökő Gróf Dávidnak

Újpest–FTC: Dexter feltűnése után a Fradi-tábor palira vette az újpestit, a végén Gróf megőrült – döntetlen a derbin
Varga Barnabás góljára Aljosa Matko válaszolt.
Az Újpest gólszerzője, Aljosa Matko szerint Gróf Dávid tettére nincs magyarázat. Nem csitulnak a kedélyek az Újpest–FTC körül, Gróf Dávidnak üzentek.
Hatalmas port kavart, ami az 1–1-es döntetlennel véget ért Újpest–FTC hosszabbításában történt. Mint ismeretes, a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid fellökte az újpestiek labdaszedőjét, a rendkívül sportszerűtlen tettért azonnali piros lapot kapott a játékvezetőtől.
A kapus már megbánta tettét, többször is bocsánatot kért elhamarkodott cselekedetéért. Újpesten azért ennyivel nem tudják elintézni a történteket, hétfőn megszólalt az egyenlítő gól szerzője, Aljosa Matko, aki az eset után azonnal odarohant Grófhoz.
Nem akart semmilyen sérülést okozni a „kissrácnak”.
A labdaszedők azért vannak ott, hogy minket segítsenek, ezért amikor azt láttam, hogy a srác a földre került a Ferencváros kapusa miatt – azt nem igazán láttam, hogy mit csinált –, kötelességemnek éreztem, hogy odamenjek és megvédjem. Ilyen nem történhet meg, még akkor sem, ha a derbi hevében vagyunk tele érzelmekkel. Ez nem volt rendben, ezért futottam oda gondolkodás nélkül”
– mesélte el a lila-fehérek facebook-oldalán megjelent videointerjúban.
Szintén a klub közösségi médiájában jelent meg egy fotósorozat, a képeken a fellökött labdaszedő a játékosokkal és a stábbal szerepel. A következő feliratot posztolták a képekhez:
Újpest egy család, és egy családban megvédjük egymást, mindenki mást pedig a tettei alapján ítélünk meg!”
