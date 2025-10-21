„Elsősorban emberek vagyunk” – tanulságos olasz eset, nő a nyomás az MLSZ-en a labdaszedős incidens után

„Én is apa vagyok” – Gróf Dávid a kamerák előtt is bocsánatot kért a fellökött labdaszedő fiútól
Nem akart semmilyen sérülést okozni a „kissrácnak”.
Továbbra sem csillapodnak az indulatok az Újpest–FTC-n történtek miatt. Teljes mértékben érthető, hogy mindenki Gróf Dávid felelősségéről beszél, ám nem mehetünk el szó nélkül a sokak által ünnepelt labdaszedő provokációja mellett sem.
Hatalmas visszhangot váltott ki az Újpest–Ferencváros (1–1) élvonalbeli fociderbi hajrájában történt incidens, amikor a vendégek kapusa, Gróf Dávid a kapu mögött ellökte a hazaiak egyik labdaszedőjét. A fiatal fiú azzal húzta ki a gyufát a játékosnál, hogy nem adott labdát a kapusnak, aki minél hamarabb el szerette volna végezni a kirúgást. Bogár Gergő játékvezető azonnal piros lapot mutatott fel Grófnak, aki azóta is vezekel. Elnézést kért rögtön a meccs után írásban, majd később videóban is. Megbánta tettét, édesapaként és rutinos labdarúgóként kiváltképp átérzi a történtek súlyát.
„Nagyon sajnálom, ami történt.
Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem.
Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól” – fogalmazott Gróf a klubmédiának.
A szurkolók azonnal nekiestek a Fradi-kapusnak, aki komoly fenyegetéseket kapott, azóta is tart a hangulatkeltés, de nem kímélték a kommentszekciókban a mérkőzést közvetítő stábot sem, mondván, nem határolódtak el kellő mértékben a történtektől!
Gróf Dávid tette semmilyen körülmények között nem védhető, egy felnőtt profi sportembernek helyén kell tudni kezelni ezeket a helyzeteket, pláne egy rangadón – noha kissé ambivalens, hogy pont a derbi körítése fokozza olyannyira az adrenalint, amikor a győzni akarás sokszor mindent hajlamos felülírni. A sportszerűség és az emberség azonban mindenek fölötti kell, hogy legyen.
Még akkor is, ha az utóbbi időben a labdaszedők mindent megtesznek az ellenfél provokálása érdekében.
Csakúgy, mint vasárnap. Mert arról kevesebb szó esik, hogy az újpesti fiú háttal állt a történéseknek, és esze ágában nem volt elvégezni a dolgát, azaz a labdát visszaadni a játékosnak – ez sem menti fel Grófot, de fontos adalék a teljes kép megértéséhez.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Szabályzatának 18. paragrafusa szerint egyébként az alábbiak alapján lehet szankcionálni azt a futballistát, aki a nézőt, a rendezőt, a labdaszedőt vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjét bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz:
Kísérlet esetén:
Ha sérülést nem okozott:
Ha sérülést okozott:
– írja az m4sport.hu, hozzátéve, Gróf Dávid vélhetően a második kategóriába esik, hiszen nem okozott sérülést.
„Mindenkit a tettei alapján ítélünk meg.”
A lefújást követően az U15-ös csapatban szereplő labdaszedő fiút kvázi hősként ünnepelték az újpestiek, mezt kapott, Damir Krznar együttese pedig külön fogadta őt másnap...
A szurkolók között azért többségben vannak azok, akik nem elfogultak, és higgadtan látják a történteket. Általános vélemény, hogy akármekkora is a nyomás egy derbin „elsősorban emberek vagyunk”! Íme, néhány nyomdafestéket tűrő hozzászólás a kommentszekciókból:
„Ne hitessük már el, hogy labdaszedőként egy rangadó kilencvenakárhányadik percében cicázhat az ellenfél játékosával.”
„Tippelhetsz, hogy meg lesz-e büntetve a Dózsa...”
Grófnak felnőtt létére lehetett volna annyi esze, hogy gyereket nem lök arrébb. Viszont a játék folyamatos menetét a kiscsávó akadályozta azzal, hogy szándékosan arrébb rúgta a labdát, hogy húzza az időt. Tehát mindketten hibásak a helyzetért, ami kialakult.”
Az utóbbi időben sajnos nem egyediek az újpestihez hasonló esetek. Íme, néhány emlékezetes történet a nagyvilágból. A legnagyobb vihart kavart ügy Angliában robbant ki, 2013-ban a Chelsea futballistájaként szereplő Eden Hazard a Swansea elleni Ligakupa-elődöntőben odáig ment, hogy oldalba rúgta a labdára ráfekvő labdaszedőt. Csakúgy, mint Gróf Dávid, a belga világklasszis is rögtön a kiállítás sorsára jutott.
A Sahtar Donyeck játékosa, Facundo Ferreyra a 2018-as, AS Roma elleni BL-meccsen lökte meg a labdaszedőt, aki átesett a reklámtáblán. A játékvezető ugyanakkor csak sárgával büntette a sportszerűtlenséget.
A Bayern München sem úszta: idén áprilisban Josip Stanišić akkorát lökött az Inter labdaszedőjén egy Bajnokok Ligája-találkozón, hogy leesett a kisszékről. Stanišićet a játékvezető nem büntette meg.
Ezek közül kiemelkedik egy 2023-as eset: az olasz első osztályban szereplő AS Romát 10 ezer eurós pénzbírsággal sújtotta a Serie A, miután a labdaszedőik szándékosan lassították a játékot a Monza elleni bajnoki mérkőzés hajrájában azt követően, hogy Jose Mourinho csapata Stephan El Shaarawy révén a 90. percben gólt szerzett. Az olasz sportbíróság úgy ítélte meg, hogy a római labdaszedők túl sok időt töltöttek a játékszer visszaszerzésével a gól után. Ilyen is van. Az MLSZ állásfoglalására jelenleg várni kell, egyelőre azt találgatják, milyen szankciókkal kell számolnia a vétkesnek. Sokan ugyanakkor máris elkezdték a nyomásgyakorlást a szövetség irányába, hogy a rendező klub felelősségét is vizsgálják meg...
De zárjuk összeállításunkat egy pozitív példával: Mourinho 2019-ben még a Tottenham menedzsereként dolgozott, amikor meghívta a 15 éves labdaszedő srácot, Callum Hynest, hogy csatlakozzon az egyik csapatebédhez.
A fiatalember ugyanis néhány nappal korábban gyakorlatilag gólpasszt adott a Bajnokok Ligájában a görög Olympiakosz ellen,
amikor gyorsan visszadobta a labdát Serge Aurier-nek, hogy a londoniak mihamarabb elvégezhessék a bedobást – az akció néhány másodperccel később góllal zárult, a meccs pedig 4–2-es Spurs-sikerrel. A portugál edzőzseni ezzel a gesztussal szerette volna meghálálni a bravúros megoldást.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt