„Elsősorban emberek vagyunk” – tanulságos olasz eset, nő a nyomás az MLSZ-en a labdaszedős incidens után

Az utóbbi időben sajnos nem egyediek az újpestihez hasonló esetek. Íme, néhány emlékezetes történet a nagyvilágból. A legnagyobb vihart kavart ügy Angliában robbant ki, 2013-ban a Chelsea futballistájaként szereplő Eden Hazard a Swansea elleni Ligakupa-elődöntőben odáig ment, hogy oldalba rúgta a labdára ráfekvő labdaszedőt. Csakúgy, mint Gróf Dávid, a belga világklasszis is rögtön a kiállítás sorsára jutott.

A Sahtar Donyeck játékosa, Facundo Ferreyra a 2018-as, AS Roma elleni BL-meccsen lökte meg a labdaszedőt, aki átesett a reklámtáblán. A játékvezető ugyanakkor csak sárgával büntette a sportszerűtlenséget.

A Bayern München sem úszta: idén áprilisban Josip Stanišić akkorát lökött az Inter labdaszedőjén egy Bajnokok Ligája-találkozón, hogy leesett a kisszékről. Stanišićet a játékvezető nem büntette meg.

Ezek közül kiemelkedik egy 2023-as eset: az olasz első osztályban szereplő AS Romát 10 ezer eurós pénzbírsággal sújtotta a Serie A, miután a labdaszedőik szándékosan lassították a játékot a Monza elleni bajnoki mérkőzés hajrájában azt követően, hogy Jose Mourinho csapata Stephan El Shaarawy révén a 90. percben gólt szerzett. Az olasz sportbíróság úgy ítélte meg, hogy a római labdaszedők túl sok időt töltöttek a játékszer visszaszerzésével a gól után. Ilyen is van. Az MLSZ állásfoglalására jelenleg várni kell, egyelőre azt találgatják, milyen szankciókkal kell számolnia a vétkesnek. Sokan ugyanakkor máris elkezdték a nyomásgyakorlást a szövetség irányába, hogy a rendező klub felelősségét is vizsgálják meg...

De zárjuk összeállításunkat egy pozitív példával: Mourinho 2019-ben még a Tottenham menedzsereként dolgozott, amikor meghívta a 15 éves labdaszedő srácot, Callum Hynest, hogy csatlakozzon az egyik csapatebédhez.

A fiatalember ugyanis néhány nappal korábban gyakorlatilag gólpasszt adott a Bajnokok Ligájában a görög Olympiakosz ellen,

amikor gyorsan visszadobta a labdát Serge Aurier-nek, hogy a londoniak mihamarabb elvégezhessék a bedobást – az akció néhány másodperccel később góllal zárult, a meccs pedig 4–2-es Spurs-sikerrel. A portugál edzőzseni ezzel a gesztussal szerette volna meghálálni a bravúros megoldást.

