Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdaszedő Gróf Dávid Fradi botrány Újpest

„Elsősorban emberek vagyunk” – tanulságos olasz eset, nő a nyomás az MLSZ-en a labdaszedős incidens után

2025. október 21. 10:04

Továbbra sem csillapodnak az indulatok az Újpest–FTC-n történtek miatt. Teljes mértékben érthető, hogy mindenki Gróf Dávid felelősségéről beszél, ám nem mehetünk el szó nélkül a sokak által ünnepelt labdaszedő provokációja mellett sem.

2025. október 21. 10:04
null
Szabó Péter

Hatalmas visszhangot váltott ki az Újpest–Ferencváros (1–1) élvonalbeli fociderbi hajrájában történt incidens, amikor a vendégek kapusa, Gróf Dávid a kapu mögött ellökte a hazaiak egyik labdaszedőjét. A fiatal fiú azzal húzta ki a gyufát a játékosnál, hogy nem adott labdát a kapusnak, aki minél hamarabb el szerette volna végezni a kirúgást. Bogár Gergő játékvezető azonnal piros lapot mutatott fel Grófnak, aki azóta is vezekel. Elnézést kért rögtön a meccs után írásban, majd később videóban is. Megbánta tettét, édesapaként és rutinos labdarúgóként kiváltképp átérzi a történtek súlyát.

GRÓF Dávid; BOGÁR Gergõ
Gróf Dávid piros lapot kapott a hosszabbításban a labdaszedő ellökéséért / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

„Nagyon sajnálom, ami történt.

Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem.

Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól” – fogalmazott Gróf a klubmédiának.

A szurkolók azonnal nekiestek a Fradi-kapusnak, aki komoly fenyegetéseket kapott, azóta is tart a hangulatkeltés, de nem kímélték a kommentszekciókban a mérkőzést közvetítő stábot sem, mondván, nem határolódtak el kellő mértékben a történtektől!

Gróf Dávid tette semmilyen körülmények között nem védhető, egy felnőtt profi sportembernek helyén kell tudni kezelni ezeket a helyzeteket, pláne egy rangadón – noha kissé ambivalens, hogy pont a derbi körítése fokozza olyannyira az adrenalint, amikor a győzni akarás sokszor mindent hajlamos felülírni. A sportszerűség és az emberség azonban mindenek fölötti kell, hogy legyen.

Még akkor is, ha az utóbbi időben a labdaszedők mindent megtesznek az ellenfél provokálása érdekében.

Csakúgy, mint vasárnap. Mert arról kevesebb szó esik, hogy az újpesti fiú háttal állt a történéseknek, és esze ágában nem volt elvégezni a dolgát, azaz a labdát visszaadni a játékosnak – ez sem menti fel Grófot, de fontos adalék a teljes kép megértéséhez.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Szabályzatának 18. paragrafusa szerint egyébként az alábbiak alapján lehet szankcionálni azt a futballistát, aki a nézőt, a rendezőt, a labdaszedőt vagy a mérkőzés más hivatalos résztvevőjét bántalmazza, vagy erre kísérletet tesz:

Kísérlet esetén:

  • a) eltiltás egy – három mérkőzéstől;
  • b) mérkőzéstől eltiltás egy hónaptól – egy évig.

Ha sérülést nem okozott:

  • a) eltiltás három – hat mérkőzéstől;
  • b) mérkőzéstől eltiltás hat hónaptól végleges időtartamra.

Ha sérülést okozott:

  • a) eltiltás négy mérkőzéstől – tíz mérkőzésig;
  • b) mérkőzéstől eltiltás egy évtől végleges időtartamra

írja az m4sport.hu, hozzátéve, Gróf Dávid vélhetően a második kategóriába esik, hiszen nem okozott sérülést.

Ezt is ajánljuk a témában

Gróf Dávid vs. labdaszedő

A lefújást követően az U15-ös csapatban szereplő labdaszedő fiút kvázi hősként ünnepelték az újpestiek, mezt kapott, Damir Krznar együttese pedig külön fogadta őt másnap...

A szurkolók között azért többségben vannak azok, akik nem elfogultak, és higgadtan látják a történteket. Általános vélemény, hogy akármekkora is a nyomás egy derbin „elsősorban emberek vagyunk”! Íme, néhány nyomdafestéket tűrő hozzászólás a kommentszekciókból:

„Ne hitessük már el, hogy labdaszedőként egy rangadó kilencvenakárhányadik percében cicázhat az ellenfél játékosával.”

„Tippelhetsz, hogy meg lesz-e büntetve a Dózsa...”

Grófnak felnőtt létére lehetett volna annyi esze, hogy gyereket nem lök arrébb. Viszont a játék folyamatos menetét a kiscsávó akadályozta azzal, hogy szándékosan arrébb rúgta a labdát, hogy húzza az időt. Tehát mindketten hibásak a helyzetért, ami kialakult.”

 

Külföldi példák

Az utóbbi időben sajnos nem egyediek az újpestihez hasonló esetek. Íme, néhány emlékezetes történet a nagyvilágból. A legnagyobb vihart kavart ügy Angliában robbant ki, 2013-ban a Chelsea futballistájaként szereplő Eden Hazard a Swansea elleni Ligakupa-elődöntőben odáig ment, hogy oldalba rúgta a labdára ráfekvő labdaszedőt. Csakúgy, mint Gróf Dávid, a belga világklasszis is rögtön a kiállítás sorsára jutott.

A Sahtar Donyeck játékosa, Facundo Ferreyra a 2018-as, AS Roma elleni BL-meccsen lökte meg a labdaszedőt, aki átesett a reklámtáblán. A játékvezető ugyanakkor csak sárgával büntette a sportszerűtlenséget.

A Bayern München sem úszta: idén áprilisban Josip Stanišić akkorát lökött az Inter labdaszedőjén egy Bajnokok Ligája-találkozón, hogy leesett a kisszékről. Stanišićet a játékvezető nem büntette meg.

Ezek közül kiemelkedik egy 2023-as eset: az olasz első osztályban szereplő AS Romát 10 ezer eurós pénzbírsággal sújtotta a Serie A, miután a labdaszedőik szándékosan lassították a játékot a Monza elleni bajnoki mérkőzés hajrájában azt követően, hogy Jose Mourinho csapata Stephan El Shaarawy révén a 90. percben gólt szerzett. Az olasz sportbíróság úgy ítélte meg, hogy a római labdaszedők túl sok időt töltöttek a játékszer visszaszerzésével a gól után. Ilyen is van. Az MLSZ állásfoglalására jelenleg várni kell, egyelőre azt találgatják, milyen szankciókkal kell számolnia a vétkesnek. Sokan ugyanakkor máris elkezdték a nyomásgyakorlást a szövetség irányába, hogy a rendező klub felelősségét is vizsgálják meg...

De zárjuk összeállításunkat egy pozitív példával: Mourinho 2019-ben még a Tottenham menedzsereként dolgozott, amikor meghívta a 15 éves labdaszedő srácot, Callum Hynest, hogy csatlakozzon az egyik csapatebédhez.

A fiatalember ugyanis néhány nappal korábban gyakorlatilag gólpasszt adott a Bajnokok Ligájában a görög Olympiakosz ellen,

amikor gyorsan visszadobta a labdát Serge Aurier-nek, hogy a londoniak mihamarabb elvégezhessék a bedobást – az akció néhány másodperccel később góllal zárult, a meccs pedig 4–2-es Spurs-sikerrel. A portugál edzőzseni ezzel a gesztussal szerette volna meghálálni a bravúros megoldást.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
janicsar-2
•••
2025. október 21. 12:21 Szerkesztve
Két kérdésem lenne! 1. Labdaszedők nélkül nem játszható le egy labdarúgó mérkőzés? 2. Ha lejátszható, akkor milyen alapon állíthatnak ki miatta, egy játékost?
Válasz erre
2
0
bagoly-29
2025. október 21. 11:46
Menjetek már a qurva anyátokba, ez a hozzáállás ad szabad utat a fiatalok abnormális viselkedéséhez, mivel sehol sem lehet őket rendszabályozni! Egy bunkó 15 éves siheder miatt hurcolnak meg egy felnőtt 36 éve élsportolót, mivel az lendületből érkezve megakarta szerezni a labdát, az azt eldugó taknyostól! Hatalmas maflást érdemelne s nem dicséretet, nem hősnek tekintést! Csak hát egyrészt a z újpesti lila majmok s tiszások, másrészt a rengeteg idióta széplélek folyvást lincselni akar, ha valaki kritizálja a libsi elnevelési gyakorlatot. Persze addig, mig nem őt verik meg az ilyen suhancok. Ezért nem lehet az iskolában sem rendet tartani, mert a taknyosoknak csak jogaik vannak, de a köteleségeiket nem ismerik. No persze, adjunk nekik szavazati jogot is, nemde? A mindekori jakobinusok mindenütt elakarnak törölni minden jót (lásd a marxista refrént az Internacionale szövegében!) és működöt, hogy az anachiájukat telepitsék, antifa, BLM módra!
Válasz erre
3
1
kbs-real
2025. október 21. 11:17
Nem provokált a gyerek. Csak elbambult, és nem végezte a dolgát. Az meg, amit idéznek, egy olyan kommentelő hazugsága, aki nem is látta a meccset.
Válasz erre
3
1
Obsitos Technikus
2025. október 21. 11:09
Azért ez agyrém...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!