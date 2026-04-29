Megszólalt az elemző: elárulta, hol keresheti a megújulást a Fidesz

Nagy Attila Tibor az Indexnek értékelte a Fidesz hétfőn bejelentett frakciónévsorát, és egyben a párt megújulási kísérletét. A politikai elemző a lapnak kijelentette, hogy felemás megújulást lát a leköszönő kormánypártnál az új parlamenti frakcióinak összetételét illetően.

Mint fogalmazott, „a fiatalítás és megújulás jegyében jelentősen átalakul a Fidesz és a KDNP parlamentbe jutott 52 fős képviselői állománya, miután többen – meggyőzés, rábeszélés vagy nyomásgyakorlás hatására – nem veszik fel mandátumukat. Ennek következtében nem lesz tagja az Országgyűlésnek több régi motoros sem, köztük Kövér László, Kósa Lajos vagy Selmeczi Gabriella, akik évtizedeken át a törvényhozás meghatározó szereplői voltak” – sorolta.