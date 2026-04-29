04. 29.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
kdnp nagy attila tibor fidesz frakció megújulás parlament választás orbán viktor

Megszólalt az elemző: elárulta, hol keresheti a megújulást a Fidesz

2026. április 29. 13:50

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint az ellenzékbe került formáció célja a jobboldali szavazók felrázása és a hatalomba való visszatérés legkésőbb a 2030-as választáson.

Nagy Attila Tibor az Indexnek értékelte a Fidesz hétfőn bejelentett frakciónévsorát, és egyben a párt megújulási kísérletét. A politikai elemző a lapnak kijelentette, hogy felemás megújulást lát a leköszönő kormánypártnál az új parlamenti frakcióinak összetételét illetően.

Mint fogalmazott, „a fiatalítás és megújulás jegyében jelentősen átalakul a Fidesz és a KDNP parlamentbe jutott 52 fős képviselői állománya, miután többen – meggyőzés, rábeszélés vagy nyomásgyakorlás hatására – nem veszik fel mandátumukat. Ennek következtében nem lesz tagja az Országgyűlésnek több régi motoros sem, köztük Kövér László, Kósa Lajos vagy Selmeczi Gabriella, akik évtizedeken át a törvényhozás meghatározó szereplői voltak” – sorolta.

Nagy szerint 

a Fidesznek szüksége lenne olyan szereplőkre, akik képesek megszólítani a fiatalabb és középkorú választókat.

„Radics Béla ebből a szempontból akár ígéretes választás is lehetne, hiszen roma származása mellett fiatal politikusnak számít. Ugyanakkor Szentkirályi Alexandráról is elmondható, hogy viszonylag fiatal, ám mindketten korábban a Fővárosi Közgyűlés tagjai voltak, és másfél éves tevékenységük inkább a Fidesz kommunikációs irányvonalának követésére korlátozódott” – jegyezte meg.

A szakértő arra is kitért, hogy a megújulás egyik legfontosabb jele lehetne, hogy a távozó miniszterelnök, Orbán Viktor sem ül be a következő Országgyűlésbe. Nagy úgy vélte, ez segíthette a „habozó képviselőtársak” meggyőzését, vagyis nincs szó kettős mércéről: 

Orbán nemcsak másoktól várta el a parlamenti munkáról való lemondást, hanem maga is példát mutatott. 

Az elemző szerint azonban döntésében inkább praktikus megfontolások játszhattak szerepet: így elkerülheti azokat a politikai támadásokat és bírálatokat, amelyek a Tisza-frakció, illetve a vele kritikus sajtó részéről érhetnék a parlamentben – sorolta.

A politikai elemző szerint a Fidesz és a KDNP frakcióinak felemás átalakítása is azt jelzi az elemző szerint, hogy 

elsősorban nem a parlamentet tekintik a megújulás terepének, hanem – ahogy az nyilvánosan is elhangzott – inkább mozgalmi jellegűvé alakítanák a politikai közösség működését.

Nagy úgy gondolja, hogy ebbe akár a „kompromittálódott Fidesz-márkanév” lecserélése, egy új párt megalapítása is beleférhet, 

de a cél a jobboldali szavazók felrázása és a hatalomba való visszatérés legkésőbb a 2030-as választáson. 

Nagy Attila Tibor arra is kitért, hogy adja magát a 2002-es párhuzam, amikor a választások után egy kiterjedt polgári körös mozgalom indult a Fidesz akkori megújítására. „Csakhogy akkor még egy jóval fiatalabb Orbán Viktor tartott lelkesítő beszédeket, és a vereség sem volt megalázó: a Fideszé lett a legnagyobb létszámú frakció, az MSZP-nek az SZDSZ-szel együtt volt kormánytöbbsége” – idézte fel.

Az elemző végül arról is szólt, hogy ma viszont merőben más a helyzet, ugyanis az ellenfél kétharmados többséggel rendelkezik majd az új Országgyűlésben, miközben a Fidesz mögötti kiterjedt intézményrendszer anyagi alapjai is megrendülőben vannak.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. április 29. 16:35
redl Ne aggódj, 2030-ig sokat romlik a helyzet az EU ban.
survivor
2026. április 29. 16:33
Nem legkésőbb. Legkorábban. B+
Szőcs Erzsébet
2026. április 29. 15:26
Nem "árult el" semmit az "elemző", hiszen maga a Fidesz kinyilvánította már, hogy hol és hogyan keresi a megújulást. Jó lenne, ha mellőzné a Mandiner és egyáltalán a jobboldali médiumok NAT , az önkinyilatkozott "független-objektív" elemző véleményét, mert kétágú a nyelve, mint a kígyónak. Elég megnézni a tegnapi Fb-posztját, amelyben nem restellt a Fidesz-frakció tagjaira ilyen jelzőket aggatni, mint "elkopott", "dicstelen", "megroggyant"... Szerencsére, nagyon sok hozzászóló szembesítette a kétszínűségével, álságosságával, tisztességtelenségével. Nincs szüksége a jobboldalnak az ő tanácsaira, sohasem volt egyenes gerincű!
Dixtroy
2026. április 29. 15:23
"Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint" Itt veszítettem el az érdeklődésemet.
