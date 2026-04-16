04. 16.
csütörtök
MCC Magyar Péter MOL részvénycsomag tőzsde

Magyar Péter egyetlen bejegyzéssel 143 milliárd forintot égetett el a tőzsdén

2026. április 16. 20:49

Egyetlen politikai megszólalás is elég volt ahhoz, hogy megremegjen a magyar tőzsde. Magyar Péter fellépése után a MOL értéke drámai mértékben csökkent, percek alatt több mint százmilliárd forint tűnt el a befektetők szeme láttára.

2026. április 16. 20:49
Magyar Péter beavatkozása váratlan és azonnali következményeket hozott a MOL számára. A Tisza vezetője nyilvánosan fogalmazott meg követeléseket a vállalat felé, ami a Világgazdaság beszámolója szerint pánikszerű reakciót váltott ki a befektetőkből.

Magyar Péter kijelentése dominóhatást indított el
Magyar Péter kijelentése dominóhatást indított el
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

A történet kiindulópontja egy csütörtöki Facebook-bejegyzés volt, amelyben Magyar Péter jelezte, hogy találkozik Hernádi Zsolttal, a MOL elnök-vezérigazgatójával. A találkozó bejelentésén túl azonban konkrét elvárásokat is megfogalmazott, amelyek már túlmutattak egy egyszerű egyeztetésen. Ahogy fogalmazott: 

Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a MOL ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek.

Ez a kijelentés komoly problémákat vet fel, hiszen az osztalékfizetés kérdése jogilag szabályozott, és egy ilyen jellegű politikai elvárás a piac számára bizonytalanságot jelent. Az MCC finanszírozása szempontjából különösen fontos a MOL-részvénycsomag, amelyet az alapítvány 2020-ban kapott az államtól.

Az alapítvány a MOL és a Richter részvényeinek egyaránt 10 százalékát kezeli, és ezek osztalékából finanszírozza tehetséggondozó és oktatási tevékenységét. 

A MOL legutóbb 241,2 milliárd forintnyi osztalék kifizetését javasolta, amelyből az MCC mintegy 24,58 milliárd forintban részesült volna. A beavatkozási kísérlet így nemcsak jogi, hanem gazdasági és intézményi következményekkel is járhat, különösen, ha a piac azt érzékeli, hogy politikai nyomás alá kerül egy tőzsdei vállalat működése.

Magyar Péter lépése után pánikolt a piac

A befektetők reakciója nem váratott magára. A MOL részvényei már a bejegyzés előtt is gyengélkedtek, de a nyilatkozat után az eladói nyomás látványosan felerősödött.

A Világgazdaság adatai szerint az árfolyam az addigi 1,8 százalékos csökkenésből hirtelen közel 5 százalékos esésbe fordult át. Innen sem tudott érdemben visszakapaszkodni, tartósan 4 százalék feletti mínuszban maradt.

A részvény árfolyama rövid idő alatt 4344 forintról 4170 forint alá esett, ami jelentős, 174 forintos visszaesést jelent. Mindez mindössze 76 perc alatt következett be, ami a tőkepiacokon rendkívül gyors és éles reakciónak számít. A teljes részvényállományra vetítve ez a mozgás mintegy 143 milliárd forintos értékvesztést eredményezett. 

Ez az összeg gyakorlatilag pillanatok alatt égett el a piacon, jól mutatva, hogy a befektetői bizalom mennyire érzékeny a politikai beavatkozás lehetőségére.

A hatás ráadásul nem korlátozódott egyetlen vállalatra. A negatív hangulat átterjedt más papírokra is, így a Richter részvényei is gyengültek, ami tovább erősítette a bizonytalanságot. 

Ezzel szemben a Kapitány Istvánhoz köthető Shell részvényei kifejezetten erősödtek, az árfolyam 91,75 dollárig emelkedett, ami több mint 2 százalékos napi növekedést jelent.

A kereskedés során a papír 90,55 és 91,77 dollár között mozgott, vagyis a napi csúcshoz közel stabilizálódott, miközben a korábbi, 89,84 dolláros záróértékhez képest is látványos előrelépést mutatott. A grafikonon jól kivehető az ugrás, majd az azt követő magas szinten való oldalazás, ami erős befektetői bizalomra utal. Mindez különösen beszédes annak fényében, hogy a Tisza Párt gazdasági hátországában feltűnnek a Shell érdekeltségi köréhez köthető szereplők: miközben a hazai energiacéget politikai nyomás alá helyezik, a nemzetközi olajóriás körül láthatóan stabil növekedés és kedvező piaci megítélés rajzolódik ki.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Coollog
2026. április 16. 22:04
Ha jól tudom, a piaci beavatkozás uniós jogi tényállás.
minarik
2026. április 16. 22:03
ugynok007-2 2026. április 16. 21:59 Kártékony csótány ez a poloska. Minden tettével csak kárt okoz. Még két csík és utána már mi fogunk fizetni a s**nek, hogy vigyék a molt...
savrena
2026. április 16. 22:03
Gondolom faszán megshortolta előtte.
FeketeFehér
2026. április 16. 22:02
"westend 2026. április 16. 21:54 Amúgy tudod mi az MCC?" Persze, egy fideszes kifizetőhely. Volt. A Mandiner sem az előfizetők pénzéből tolta a fideszes reklámkampányt. Oszt ennek vége. Helyesen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.