Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gera Dániel DVTK Irán Miskolc

Nem vicc: Iránban köthet ki a magyar válogatott játékos

2026. január 13. 19:44

Megérkezett a hivatalos ajánlat Marco Rossi középpályásáért. Iránban köthet ki a diósgyőri labdarúgó.

2026. január 13. 19:44
null

A Nemzeti Sport információi alapján megszületett az egyezség a DVTK és az iráni Perszepolisz együttese között a válogatott szélsőjéről, Gera Dánielről. A védelemben és a középpályán is bevethető 30 éves labdarúgónak nyárig érvényes a szerződése Miskolcon, így télen még pénzt csinálhatnak a diósgyőriek a transzferből. Ha tényleg összejön az üzlet, Irán lehet tehát a következő állomáshelye a négyszeres válogatott játékosnak.

Gera Dániel, Irán
Gera Dániel itt még diósgyőri mezben –  a következő klubja Iránban lehet
Fotó: MTI/Vajda János

Gera: Irán(y) a Közel-Kelet...

Sajtóhírek szerint az iráni élvonalban szereplő Perszepolisz már a hivatalos ajánlatát is megtette a DVTK-nak Geráért, így a spanyolországi edzőtáborból napokon belül az irániak orvosi vizsgálatára repülhet az új kaland előtt álló labdarúgó.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A közösségi oldalak kommentszekcióiban közben nincsenek elragadtatva a szurkolók az átigazolás célállomásától, sokan féltik a válogatott labdarúgót az ázsiai kalandtól az Iránban tapasztalható állapotok miatt.

„A DVTK csak ugródeszka volt. Várjuk az iráni áttörést. Biztos be fog robbanni!”

„A legjobb döntés a legjobb időpontban...”

Tényleg van ember, aki oda akar most menni?”

– írják az aggódó drukkerek.

Mitől féltik a szurkolók Marco Rossi középpályását?

Mint ismert, nagy most a baj Iránban. Az elmúlt időszakban országos méretű tiltakozások söpörtek végig Iránon, egyre látványosabbak az országban a gazdasági, politikai és társadalmi feszültségek. Elemzők szerint Irán először teljesíti szinte maradéktalanul azokat a feltételeket, amelyek a történelemben rendszerint sikeres forradalmakhoz vezettek. Az iráni állapotokat Donald Trump is élesen figyeli, az amerikai elnök a Fehér Házban kijelentette, hogy az Egyesült Államok rajta tartja a szemét az ország helyzetén, és ha a biztonsági erők erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel szemben, Washington „nagyon keményen” fog válaszolni.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!