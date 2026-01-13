Nem vicc: Iránban köthet ki a magyar válogatott játékos

A Nemzeti Sport információi alapján megszületett az egyezség a DVTK és az iráni Perszepolisz együttese között a válogatott szélsőjéről, Gera Dánielről. A védelemben és a középpályán is bevethető 30 éves labdarúgónak nyárig érvényes a szerződése Miskolcon, így télen még pénzt csinálhatnak a diósgyőriek a transzferből. Ha tényleg összejön az üzlet, Irán lehet tehát a következő állomáshelye a négyszeres válogatott játékosnak.

Gera Dániel itt még diósgyőri mezben – a következő klubja Iránban lehet

Fotó: MTI/Vajda János

Gera: Irán(y) a Közel-Kelet...

Sajtóhírek szerint az iráni élvonalban szereplő Perszepolisz már a hivatalos ajánlatát is megtette a DVTK-nak Geráért, így a spanyolországi edzőtáborból napokon belül az irániak orvosi vizsgálatára repülhet az új kaland előtt álló labdarúgó.