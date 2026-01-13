Nem vicc: Iránban köthet ki a magyar válogatott játékos

Irán forrong: megdöbbentő videók szivárogtak ki
Megérkezett a hivatalos ajánlat Marco Rossi középpályásáért. Iránban köthet ki a diósgyőri labdarúgó.
A Nemzeti Sport információi alapján megszületett az egyezség a DVTK és az iráni Perszepolisz együttese között a válogatott szélsőjéről, Gera Dánielről. A védelemben és a középpályán is bevethető 30 éves labdarúgónak nyárig érvényes a szerződése Miskolcon, így télen még pénzt csinálhatnak a diósgyőriek a transzferből. Ha tényleg összejön az üzlet, Irán lehet tehát a következő állomáshelye a négyszeres válogatott játékosnak.
Sajtóhírek szerint az iráni élvonalban szereplő Perszepolisz már a hivatalos ajánlatát is megtette a DVTK-nak Geráért, így a spanyolországi edzőtáborból napokon belül az irániak orvosi vizsgálatára repülhet az új kaland előtt álló labdarúgó.
A közösségi oldalak kommentszekcióiban közben nincsenek elragadtatva a szurkolók az átigazolás célállomásától, sokan féltik a válogatott labdarúgót az ázsiai kalandtól az Iránban tapasztalható állapotok miatt.
„A DVTK csak ugródeszka volt. Várjuk az iráni áttörést. Biztos be fog robbanni!”
„A legjobb döntés a legjobb időpontban...”
Tényleg van ember, aki oda akar most menni?”
– írják az aggódó drukkerek.
Mint ismert, nagy most a baj Iránban. Az elmúlt időszakban országos méretű tiltakozások söpörtek végig Iránon, egyre látványosabbak az országban a gazdasági, politikai és társadalmi feszültségek. Elemzők szerint Irán először teljesíti szinte maradéktalanul azokat a feltételeket, amelyek a történelemben rendszerint sikeres forradalmakhoz vezettek. Az iráni állapotokat Donald Trump is élesen figyeli, az amerikai elnök a Fehér Házban kijelentette, hogy az Egyesült Államok rajta tartja a szemét az ország helyzetén, és ha a biztonsági erők erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel szemben, Washington „nagyon keményen” fog válaszolni.
