Nem ússzuk meg a hétvégét csapadék nélkül: jégeső is jöhet

A hétvégén többnyire kellemes, napos idő várható, 22–28 fok közötti csúcshőmérsékletekkel, de nem mindenhol úszhatjuk meg csapadék nélkül. Pénteken és szombaton elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként erős széllökésekkel és jégesővel. Ezzel szemben hétfőre ismét mozgalmasabbá válhat az időjárás, többfelé záporokkal, zivatarokkal és akár felhőszakadással – írja összefoglalójában a HungaroMet.

Pénteken főként az ország északkeleti és keleti térségeiben fordulhatnak elő záporok, az északkeleti határ közelében pedig egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél több helyen megélénkülhet. A nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között várható, estére pedig 14–19 fok közé hűl le a levegő.