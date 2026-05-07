„Meg kell szabadítani az állampolgárokat a hatalom arroganciájától és gőgjétől” – fontos felhívást intézett a szerbekhez Vucic

Magyarázata szerint Szerbia nem fogja támogatni a munkaidő csökkentésére vonatkozó kezdeményezéseket.

Többet kell dolgoznunk, nem kevesebbet”

– fogalmazott. Az oktatást illetően a duális képzés és a munkaerőpiaci igényekhez igazodó felsőoktatás fontosságát hangsúlyozta, míg az energetikai kérdésekről szólva kiemelte: Szerbia energiabiztonsága hosszú távon nem garantálható nukleáris létesítmények építése nélkül. Emellett az országnak a jövőben gyorsabban kell reagálnia a globális változásokra, és fel kell vennie a technológiai versenyt.

„A kormánytagok, államtitkárok, miniszterhelyettesek, valamint az államapparátus létszámát drasztikusan csökkenteni kell. Határozottabban és erőteljesebben, mint 12 évvel ezelőtt. Meg kell szüntetni számos olyan ügynökséget, hivatalt és igazgatóságot, amely öncélú, és amely létezésének nincs valós, lényegi indoka” – húzta alá.

Azt írta továbbá, hogy az állam nem tudta megszüntetni a hivatalnoki arroganciát és azt a szemléletet, amelyben egyes tisztségviselők kiváltságosként viselkednek az emberekkel szemben.