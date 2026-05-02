Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
belgrád brüsszel velencei bizottság európai bizottság

Nincs kegyelem: Az EU Szerbiával szemben is bevetette a „magyar fegyvert”

2026. május 02. 10:32

Aki nem lép egyszerre, ugyebár. Brüsszel rákapott a pénzmegvonás ízére: Marta Kos bővítési biztos egyértelművé tette, hogy amíg Szerbia nem hajtja végre a kért reformokat, egyetlen eurócentet sem lát a Növekedési Terv milliárdjaiból.

null

Brüsszel újabb ország ellen vetette be a pénzcsapok elzárásának módszerét, amely korábban Magyarország esetében „bevált” eszköznek bizonyult a politikai változások kikényszerítésére – írja a VG. Ezúttal hazánk egyik legfőbb szövetségese, Szerbia került célkeresztbe: 

az Európai Bizottság felfüggesztette a Növekedési Terv keretében Belgrádnak szánt forrásokat. 

Marta Kos bővítési biztos közölte, hogy a kifizetések feltétele a Velencei Bizottság ajánlásainak maradéktalan teljesítése, különösen az igazságszolgáltatást érintő, vitatott törvénymódosítások ügyében. A döntés hátterében az elmúlt évtized tendenciái állnak: az EU szerint Szerbiában aggasztó visszalépés tapasztalható a jogállamiság, a demokrácia, valamint a sajtószabadság területén. 

Az Európai Bizottság emellett egyértelművé tette, hogy a tagjelölt országnak fel kell hagynia a „kétkulacsos” diplomáciával.

Az uniós tagság és a pénzügyi támogatások előfeltétele ugyanis a százszázalékos külpolitikai igazodás, ami Szerbiától az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos uniós irányvonal teljes körű átvételét követeli meg.

Amennyiben a Vucsics-vezetés nem tesz konkrét lépéseket az irányváltás felé, Szerbia végleg eleshet a több mint egymilliárd euró értékű támogatástól.

Ursula von der Leyen csapata figyelmeztetett: ha a vizsgálatok negatív eredménnyel zárulnak, a kifizetéseket véglegesen beszüntetik, a felszabaduló összegeket pedig a Növekedési Tervben részt vevő többi ország között csoportosítják át. Belgrád számára tehát nemcsak politikai presztízskérdés a reformok végrehajtása, hanem súlyos gazdasági tétje is van a brüsszeli elvárásoknak.

Nyitókép: Dursun Aydemir / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2026. május 02. 12:22
Jobb, ha minden életben maradni akaró nemzet a saját lábára áll és nem kér a Brüsszeli sátánisták "ajándékaiból".
Válasz erre
0
0
bondavary
•••
2026. május 02. 12:04 Szerkesztve
Egyrészt kell a pénz Ukrajnára. Másrészt úgy tűnik, az EU mainstreamet kézben tartó, láthatatlan nem tudjuk kik már érzik, hogy egyre kevesebb vevő van az általuk terjeszteni kívánt demokráciára. Az egykori vasfüggöny kelet oldalán lévő országok, bele értve az egykori NDK területét is, egyre inkább nem kérnek a még mindig gyarmattartói reflexek alapján működő nyugatiak okoskodásából. A lengyelek fejében lehet a legnagyobb zavar, hogyan álljanak a németekhez, oroszokhoz, ukránokhoz. Mindegyik irtotta őket. Az angolszászokkal ugyan együttműködtek, de azok a háború után mégis Sztálin karjaiba lökték őket.
Válasz erre
1
0
Posttenebraslux24
2026. május 02. 11:50
Pszichopolos gerinctelen görbülése kórjelző.
Válasz erre
0
0
VitaLIN
2026. május 02. 11:41
Ideje lenne elgondolkodni a szerbeknek, hogy valóban ezt akarják-e? Legyen már valaki egy "tökös" legény, aki ezeket a szukákat nem "megd..gni, hanem fölrúgni akarja.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!