Nincs kegyelem: Az EU Szerbiával szemben is bevetette a „magyar fegyvert”

Brüsszel újabb ország ellen vetette be a pénzcsapok elzárásának módszerét, amely korábban Magyarország esetében „bevált” eszköznek bizonyult a politikai változások kikényszerítésére – írja a VG. Ezúttal hazánk egyik legfőbb szövetségese, Szerbia került célkeresztbe:

az Európai Bizottság felfüggesztette a Növekedési Terv keretében Belgrádnak szánt forrásokat.

Marta Kos bővítési biztos közölte, hogy a kifizetések feltétele a Velencei Bizottság ajánlásainak maradéktalan teljesítése, különösen az igazságszolgáltatást érintő, vitatott törvénymódosítások ügyében. A döntés hátterében az elmúlt évtized tendenciái állnak: az EU szerint Szerbiában aggasztó visszalépés tapasztalható a jogállamiság, a demokrácia, valamint a sajtószabadság területén.