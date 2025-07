Az európai integráció olyan, mint a tangó, ehhez is két „táncos” kell – vallja a szerb politikus

Hozzátette:

Mi is tiszteletben tartjuk és elismerjük Ukrajna területi integritáshoz való jogát, de a velünk szemben alkalmazott kettős mércét nem tudjuk elfogadni.”

A kulcs a kölcsönösség

Arnaud Gouillon arra is kitért, hogy a csatlakozási folyamat időről időre félreértéseket is a felszínre hoz, ezért is nevezte fontosnak, hogy

szorosan együttműködjünk Magyarországgal, mert ez az ország és ez a nép érti Szerbiát”.

A politikus szerint a közös történelmünk és a közös szenvedéseink túlmutatnak a földrajzi közelségen, ez a kölcsönös megértés viszont sok esetben hiányzik a nyugat-európai államokból.

De Gaulle Európája a cél

Kifejtette azt is, hogy a szerb kulturális és nemzeti értékek a valódi európai értékek, amelyek „a kereszténységen és a görög-latin gyökereken” alapulnak. Saját személyes példáját hozta fel arra, hogy franciaként mennyire könnyen be tudott illeszkedni az ottani viszonyokba:

A szerbeknek kellő önbizalmuk van az identitásuk tekintetében ahhoz, hogy nyitottak legyenek másokra. Ez szöges ellentétben áll a nyugati hozzáállással, ahol gyerekkortól azt verik az emberek fejébe, hogyha nyitott akarsz lenni a világra, akkor meg kell tagadnod a saját történelmedet és a kultúrádat.”

Szerinte ezen a téren is rokonlelkek számukra a magyarok, akikkel közösen – a szlovákokhoz, illetve több millió patrióta gondolkodású európaihoz hasonlóan – felerősíthetnék egymás hangját a kontinensen. Ezt nagy különbségnek nevezte a húsz évvel ezelőtti viszonyokhoz képest, és hangsúlyozta, hogy Szerbia immár nem egymagában áll az igazával, ami alátámasztja:

jó döntés volt, hogy ellenálltak a kívülről és felülről érkező nyomásnak.

Arra a felvetésre, hogy épp a szoros szerb-magyar viszony lehet az egyik, ki nem mondott politikai akadálya Szerbia uniós integrációjának, mert Brüsszel nem szeretné, hogy Orbán Viktor politikája újabb szövetségessel erősödjön, így reagált:

„Ha ez a helyzet, akkor az európai vezetők meglehetősen szűk látókörűek. Az ideológiák jönnek-mennek, 50 év múlva teljesen mást fogunk gondolni a világról, mint jelenleg. A nemzetállamok, a kultúrák viszont velünk maradnak, ezeket egy szövetségben egyesítve pedig csak erősebbek lehetünk.”

Ez volt Charles de Gaulle Európa-eszméje, nem egy furcsa elgondolásokat dédelgető balliberális klub.”

Az a fontos, ami összeköt

A Vajdaságban élő magyarok hidat jelentenek az országaink között”

– emelte ki a délvidéki magyarság helyzetéről szólva Arnaud Gouillon. Hozzátette, hogy az ottani határon túli magyar közösség a saját iskoláiban, a saját nyelvén, saját tankönyveiből tanulhat, vannak saját szervezetei, kisebbségi önkormányzata és médiája, de ezzel együtt is a szerb identitás és a szerb sokszínűség teljes jogú részét képezik.