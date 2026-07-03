„Csak szólok” – itt a kormánydöntés, amely felháborította Bóka Jánost

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A korábbi tárcavezető Kapitány István szerepvállalásával kapcsolatban is elmondta a véleményét.
Furcsának tartja a Tisza-kormány egyik első intézkedését Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter, aki a közösségi oldalára feltöltött videóban adott hangot véleményének. Meglátása szerint a Molt sújtó különadó megemelése nehezen magyarázható annak ismeretében, hogy közben a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István részesedéssel rendelkezik a Shellben, az olajvállalat versenytársában.
Bóka arra is rámutatott, hogy az európai ombudsman is vizsgálatot indított az Európai Unió Bíróságával szemben, mert a bíróság nem hajlandó nyilvánosságra hozni a bírák vagyonnyilatkozatát. Mint hangsúlyozta: „az ügy azért vált érdekessé, mert sajtóértesülések szerint az Európai Unió Bíróságának majdnem minden második bírája rendelkezik komoly befektetésekkel azokon a területeken és azokban a cégekben, amelyekkel kapcsolatban egyébként ítélkeznek.”
Ezzel összefüggésben a korábbi tárcavezető Kapitány István szerepvállalásával kapcsolatban hozzátette:
a magyar kormány példája is mutatja, ahol az energetikáért olyan miniszter felel, akinek többmilliárdos részesedése van az érintett szektorban.
Ráadásul a magyar kormány egyik első intézkedése az volt, hogy a Shell legnagyobb hazai versenytársát, a Molt sújtó különadót megemelte. Csak szólok” – fogalmazott Bóka, aki azután emelte fel a szavát a történtek miatt, hogy a kormány június 24-én benyújtotta az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. Ez kiszélesíti a kőolajtermék-előállítót terhelő különadót, amely jelen esetben a Molt sújtja.
Fotó: MTI/Purger Tamás