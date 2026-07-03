„Csak szólok” – itt a kormánydöntés, amely felháborította Bóka Jánost

Furcsának tartja a Tisza-kormány egyik első intézkedését Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter, aki a közösségi oldalára feltöltött videóban adott hangot véleményének. Meglátása szerint a Molt sújtó különadó megemelése nehezen magyarázható annak ismeretében, hogy közben a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István részesedéssel rendelkezik a Shellben, az olajvállalat versenytársában.

Bóka arra is rámutatott, hogy az európai ombudsman is vizsgálatot indított az Európai Unió Bíróságával szemben, mert a bíróság nem hajlandó nyilvánosságra hozni a bírák vagyonnyilatkozatát. Mint hangsúlyozta: „az ügy azért vált érdekessé, mert sajtóértesülések szerint az Európai Unió Bíróságának majdnem minden második bírája rendelkezik komoly befektetésekkel azokon a területeken és azokban a cégekben, amelyekkel kapcsolatban egyébként ítélkeznek.”