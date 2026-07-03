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Tisza Mol Bóka János

„Csak szólok” – itt a kormánydöntés, amely felháborította Bóka Jánost

2026. július 03. 14:25

A korábbi tárcavezető Kapitány István szerepvállalásával kapcsolatban is elmondta a véleményét.

2026. július 03. 14:25
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Furcsának tartja a Tisza-kormány egyik első intézkedését Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter, aki a közösségi oldalára feltöltött videóban adott hangot véleményének. Meglátása szerint a Molt sújtó különadó megemelése nehezen magyarázható annak ismeretében, hogy közben a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István részesedéssel rendelkezik a Shellben, az olajvállalat versenytársában.

Bóka arra is rámutatott, hogy az európai ombudsman is vizsgálatot indított az Európai Unió Bíróságával szemben, mert a bíróság nem hajlandó nyilvánosságra hozni a bírák vagyonnyilatkozatát. Mint hangsúlyozta: „az ügy azért vált érdekessé, mert sajtóértesülések szerint az Európai Unió Bíróságának majdnem minden második bírája rendelkezik komoly befektetésekkel azokon a területeken és azokban a cégekben, amelyekkel kapcsolatban egyébként ítélkeznek.”

Ezzel összefüggésben a korábbi tárcavezető Kapitány István szerepvállalásával kapcsolatban hozzátette:

a magyar kormány példája is mutatja, ahol az energetikáért olyan miniszter felel, akinek többmilliárdos részesedése van az érintett szektorban.

Ráadásul a magyar kormány egyik első intézkedése az volt, hogy a Shell legnagyobb hazai versenytársát, a Molt sújtó különadót megemelte. Csak szólok” – fogalmazott Bóka, aki azután emelte fel a szavát a történtek miatt, hogy a kormány június 24-én benyújtotta az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. Ez kiszélesíti a kőolajtermék-előállítót terhelő különadót, amely jelen esetben a Molt sújtja.

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 24 komment

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Szerintem
2026. július 03. 16:27
Az a parancs, hogy a MOL-t tönkre kell tenniük, hogy aztán a Shell bagóért megszerezze.
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0
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zakar zoltán béla
2026. július 03. 16:23
Captain Beefheart........
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1
0
pollip
2026. július 03. 16:08
Csak szólok! Legyen ez az állandó figyelmeztetés! Köszönet érte.
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1
0
olvaso9
2026. július 03. 15:54
Fontosnak tartom, hogy Bóka János megszólalt ebben a kérdésben. Fontosnak gondolom azt is, hogy ő szerepet vállalt az új Fidesz-frakcióban. Nagy tudású, komoly, hiteles ember, nehezen találnak rajta fogást (bár nem kétlem, hogy keresnek). Gondolom, szavai fájnak a mostani miniszternek, mert leleplezik, hogy a MOL-t sújtják az adókkal, miközben a miniszternek részvényei vannak a konkurens külföldi olajtársaságban. Megmondta OV, hogy ez lesz... de jó-e, hogy ez így alakul?
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