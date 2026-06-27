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aleksandar vucic szerbia - egy család szerbia

Vucic egy belgrádi nagygyűlésen jelentette be a lemondását

2026. június 27. 19:55

A szerb elnök ennek ellenére a politikában marad.

2026. június 27. 19:55
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Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Aleksandar Vucic, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban - jelentette be maga a szerb államfő szombaton Belgrádban, a Szerbia - egy család elnevezésű nagygyűlésen.

A szerb elnök beszédében az utóbbi 14 év eredményeit értékelve azt mondta, hogy 2012-ben az ország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben volt, mára azonban több mint 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába, és tizenkét év alatt 651 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út épült.

Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.

Nyitókép: Sasa Djordjevic / AFP

 

Összesen 31 komment

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europész
2026. június 27. 22:38
Szerintem romlani fog a szerb-magyar viszony.
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0
0
rugbista
2026. június 27. 22:14
Kicsinálnak mindenkit.
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0
0
rottyos-ducse
2026. június 27. 22:10
Szepen hullanak a putriotak Most szepen ki fog derulni a beles szerbiai valasztasi csalasa a robbanos hatizsakkal.....nem lennek a dagi helyeben
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nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. június 27. 22:06
Hála istennek ott is oszlanak már a lefitymált zsidó kedélyek
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