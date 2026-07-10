Tarol a sertéspestis: több mint tízezer állatot ölnek le Szerbiában

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Az afrikai sertéspestis már több mint 70 országban jelent meg, köztük 16 európai államban.
Több mint tízezer sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban a szerémségi Herkócán (Hrtkovci) – közölte Dragan Glamocic szerb mezőgazdasági miniszter csütörtökön az Agrarinform.hu cikke alapján. A tárcavezető azt nyilatkozta, hogy az állatok leölését a következő két napban végzik el.
A miniszter arról is tájékoztatott, hogy
az állam kártalanítja a gazdaság tulajdonosát, aki a következő 6-12 hónapban nem indíthatja újra a sertéstenyésztést.
A nyugat-szerbiai Szerémségben és a macsvai körzetben jelenleg több aktív járványgócot tartanak nyilván. A Horvátországgal, illetve Bosznia-Hercegovinával határos térségekben különösen jelentős a sertéstenyésztés.
Dragan Glamocic közölte, hogy az afrikai sertéspestis már több mint 70 országban jelent meg, köztük 16 európai államban. A vírust Szerbia szomszédságában is azonosították, mégpedig Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában.
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP