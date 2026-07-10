Tarol a sertéspestis: több mint tízezer állatot ölnek le Szerbiában

Több mint tízezer sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban a szerémségi Herkócán (Hrtkovci) – közölte Dragan Glamocic szerb mezőgazdasági miniszter csütörtökön az Agrarinform.hu cikke alapján. A tárcavezető azt nyilatkozta, hogy az állatok leölését a következő két napban végzik el.

A miniszter arról is tájékoztatott, hogy