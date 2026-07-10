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gazdaság afrikai sertéspestis szerbia

Tarol a sertéspestis: több mint tízezer állatot ölnek le Szerbiában

2026. július 10. 09:29

Az afrikai sertéspestis már több mint 70 országban jelent meg, köztük 16 európai államban.

2026. július 10. 09:29
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Több mint tízezer sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban a szerémségi Herkócán (Hrtkovci) – közölte Dragan Glamocic szerb mezőgazdasági miniszter csütörtökön az Agrarinform.hu cikke alapján. A tárcavezető azt nyilatkozta, hogy az állatok leölését a következő két napban végzik el.

A miniszter arról is tájékoztatott, hogy 

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az állam kártalanítja a gazdaság tulajdonosát, aki a következő 6-12 hónapban nem indíthatja újra a sertéstenyésztést.

A nyugat-szerbiai Szerémségben és a macsvai körzetben jelenleg több aktív járványgócot tartanak nyilván. A Horvátországgal, illetve Bosznia-Hercegovinával határos térségekben különösen jelentős a sertéstenyésztés.

Dragan Glamocic közölte, hogy az afrikai sertéspestis már több mint 70 országban jelent meg, köztük 16 európai államban. A vírust Szerbia szomszédságában is azonosították, mégpedig Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

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Összesen 2 komment

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