Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
07. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság költségvetés tarr zoltán Magyar Péter

Ha a Fidesz kormányzása egy tatárjárás volt, akkor Magyar Péter miért nem a gazdasággal foglalkozik?

2026. július 06. 05:52

Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés.

2026. július 06. 05:52
null
Kovács András
Kovács András

„Hála Istennek, vége a kampánynak, így már nem ömlik az a mocsok, amit szívlapáttal dobáltak ránk…, a Fidesz kormányzásához képest a tatárjárás egy laza, hétvégi programnak tűnt” – minderről még 2026. május 12-én beszélt Tarr Zoltán. A ma már miniszterként funkcionáló tiszás politikus a kijelentését természetesen nem támasztotta alá konkrét tényekkel. Pedig jómagam is kíváncsi lettem volna, mégis milyen párhuzam állítható fel az 1242-es kataklizma és a 2010-2026-os időszak között. 1242-ben egyes számítások szerint a magyarság egynegyede vesztette életét, míg a mögöttünk hagyott 16 évben több mint egymillió fővel nőtt a magyar állampolgárok száma. De tényleg nem érdemes szembesíteni Magyar Péter csapatát a kijelentéseikkel, főleg ha tényekről van szó.  

MAGYAR Péter; KÁDÁR Pál; ERDÉLYI Krisztián; OROSZI Beatrix
Magyar Péterék tatárjárásról beszélnek az elmúlt 16 év kapcsán, de ezt eddig tényekkel nem támasztották alá

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter csődről és teljes összeomlásról beszélt, de akkor hol vannak az intézkedések?

De ne is ragadjunk le a tatárjárásnál. Úgyis régen volt már, és egy igazán haladó tiszás nem vesződik olyan szellemi gyakorlatokkal, mint hogy mérlegre tegye azt az időszakot, amikor a magyarság negyedét kiírtották, azzal a 2010-2026-os kormányzati ciklussal, amikor teljesen egyértelműen a jó dolgok számosabbak voltak, mint a rosszak. Figyelmünket irányítsuk most arra az időszakra, amikor Magyar Péter és politikustársai még ellenzékben voltak. Akkor egyetlen állítást ismételgettek, újra és újra: az ország gazdasági helyzete katasztrofális. Az államkassza állítólag kiürült, az állam működése fenntarthatatlan volt, a gazdaság pedig az összeomlás szélén egyensúlyozott.

Ha mindez igaz volt, akkor felmerül egy egyszerű kérdés: miért nem ez lett az új kabinet első számú ügye?

Három hónap telt el a kormányváltás óta. Ennyi idő alatt még a legnagyobb válságok idején is láthattunk sürgősségi gazdasági intézkedéseket. Költségvetési kiigazításokat, adópolitikai változtatásokat, beruházásösztönző csomagokat, a befektetői bizalom helyreállítását célzó lépéseket. Ehhez képest most leginkább közjogi vitákról, személycserékről, intézményi átalakításokról és a korábbi kormányzati szereplők elszámoltatásának különböző formáiról hallani. Magyar Péter többet foglalkozik Áder Jánossal és Sulyok Tamással, mint a költségvetéssel, miközben az utóbbi állítólag nagyon-nagyon rossz helyzetben van. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindez önmagában lehet legitim politikai cél. Egy új kormány természetesen saját emberekkel kíván dolgozni, és joga van felülvizsgálni elődje döntéseit. De ha valóban olyan siralmas gazdasági örökséget vett át, amilyet hónapokon keresztül lefestett, akkor minden másodperc számítana. A gazdaság ugyanis nem vár.

A piacokat nem érdekli, hogy éppen milyen alkotmányjogi vita zajlik. 

A vállalkozókat nem az foglalkoztatja, melyik korábbi állami vezető ellen indul vizsgálat, hanem az, hogy milyen adószabályok lesznek jövőre, milyen kamatkörnyezetre számíthatnak, lesznek-e beruházási programok, kiszámítható-e az állam gazdálkodása. A családok sem közjogi reformokat várnak, hanem azt, hogy meg tudják tervezni a következő hónapjaikat.

Ez a felelős politika?

Ha a költségvetés valóban olyan súlyos állapotban van, mint ahogyan azt korábban állították, akkor minden késlekedés növeli a problémát. Egy felelős kabinet ilyenkor nem szimbolikus ügyekkel kezdi a munkáját, hanem stabilizációval. Először megállítja a vérzést, majd megkezdi az újjáépítést. Ehelyett azt látni, hogy a politikai energia jelentős részét a korábbi elit elleni fellépés köti le. Nyilatkozatok, vizsgálatok, törvények, intézményi változtatások követik egymást. A közélet szinte kizárólag erről szól.

Joggal merül fel a kérdés: vajon valóban akkora volt-e a gazdasági katasztrófa, mint amekkorának beállították?

Mert két állítás egyszerre nehezen lehet igaz. Vagy valóban romokban hevert az ország pénzügyileg, és akkor minden percet a gazdaság rendbetételére kellett volna fordítani – vagy pedig a helyzet korántsem volt annyira drámai, és ezért fér bele hónapokon keresztül elsősorban politikai és közjogi kérdésekkel foglalkozni.

A választók nem pusztán rendszerváltó hangulatot vártak, hanem kormányzást. A kettő nem ugyanaz. 

  • Kampányban működhetnek a hangzatos szlogenek és a történelmi hasonlatok, de a kormányzati teljesítményt végső soron nem ezek alapján mérik. 
  • Hanem azon, hogy javul-e a gazdaság, nőnek-e a beruházások, csökken-e a hiány, erősödik-e a forint, kiszámíthatóbbá válik-e az ország működése. 
  • Valahogy az elmúlt hónapokban nem hallottunk arról, milyen nagy beruházások készülnek Magyarországra jönni… 

Három hónap még nem elegendő egy gazdaság átalakítására. Arra azonban elegendő, hogy kirajzolódjanak a prioritások.

És jelenleg úgy tűnik, a prioritások között a politikai elszámoltatás és a közjogi átrendezés jóval előrébb szerepel, mint a gazdasági fordulat megteremtése.

A kormány saját korábbi állításai alapján ennek épp hogy fordítva kellene lennie. Ha ugyanis valóban történelmi léptékű gazdasági válságot örököltek, akkor nincs fontosabb feladat a költségvetés stabilizálásánál és a gazdaságpolitikai fordulatnál. Ha viszont ezek mégsem sürgősek, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés:

a Tisza valóban igazat állított a kampányban? 

A politikában előbb-utóbb minden kijelentés visszatér: számonkérés formájában. A legsúlyosabb gazdasági örökségről szóló állítás sem kivétel. Mert ha valaki azt mondja, ég a ház, majd három hónapig nem a tűz oltásával foglalkozik, hanem a korábbi tulajdonos felelősségét vizsgálja, akkor a közvélemény joggal kérdezheti meg: valóban égett az a ház, vagy csak a kampányban láttatták úgy?

***

Nyitókép: AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. július 06. 07:48
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
Válasz erre
0
0
bigfater73
2026. július 06. 07:35
Fosos az önfényezés mestere! Hatalom mániája felér adolféval és matyiéval! Tehetsége viszont nulla!
Válasz erre
4
0
pandalala
2026. július 06. 07:19
Szitás bolsevikek! Egyre szánalmasabb a "vergődésetek"!! .... :-D
Válasz erre
4
0
Kormánypárti2
•••
2026. július 06. 07:11 Szerkesztve
Azért nem foglalkoznak a gazdasággal, mert a biznisszel foglalkoznak. A még meg sem érkezett EU-s pénzekből már megvették a szélmalmokat Don Quijotenak, pénz az ablakba, szélmalmokat lehet elásni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!