A magyarok is érzik, hogy földbe állt a német gazdaság – itt az elemzés, hogyan tudták összehozni

A problémák között megjelenik a Kínával való viszony is. Egyrészt Kína növekedése is lassabb mostanában, ami visszafogja a német gazdaságot. Másrészről míg korábban volt egy egészséges viszony Kínával – Németország autókat, vegyszereket és gépeket adott el Kínának, és fogyasztási cikkeket, félkész termékeket (akkumulátorokat, elektronikus alkatrészeket) vásárolt Kínából – most ez felborult, hiszen ezeket a termékeket már Kína is elő tudja állítani, nincs szükség a német árura.

Szintén problémát jelent a német gazdaság szempontjából a munkaerő kérdése, az elöregedő német társadalom – tette hozzá Regős Gábor. Rámutatott arra is, a német versenyképességet rontja a túlzott bürokrácia, a lassú ügyintézés is.

Kérdés tehát, hogy ezeket a problémákat a német gazdaságnak milyen ütemben sikerül vagy nem sikerül kezelnie – ez pedig meghatározó lesz a magyar gazdaság növekedése szempontjából is.