„A georgiai félnek nem kell megsértődnie a tükörben látott képmása miatt” – Zelenszkijék szabotálnák a kaukázusi ország EU-s csatlakozását

A georgiai külügyminisztérium azonban az értékelést alaptalan politikai spekulációnak minősített

Az ENSZ Közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is élesen bírálta Georgia demokratikus fejlődését. Véleménye szerint az ország egyre inkább Oroszországhoz válik függővé. Szerinte a nemzetközi közösségnek nem szabad ugyanezt elkövetnie Moldovával, és hangsúlyozta, hogy a világ már egyszer elszalasztotta a pillanatot, amikor támogatni kellett volna Georgiát a 2008-as háború után.