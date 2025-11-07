Brüsszel szerint nincs itt semmi látnivaló: Ukrajnában a kisebbségi jogok is virágoznak
Brüsszel pozitívan értékeli Kijev nemzeti kisebbségekről elfogadott cselekvési tervét.
Az ENSZ Közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Georgia demokratikus fejlődését.
Ukrajna elutasítja a georgiai állításokat, miszerint Kijev akadályozná az ország európai uniós csatlakozását – számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Maka Bochorishvili georgiai külügyminiszter korábban azt állította, hogy Ukrajna lassítja Tbiliszi integrációs folyamatát.
A georgiai félnek nem kell megsértődnie a tükörben látott képmása miatt. Az összes ok, ami miatt Georgia EU-csatlakozása nem halad előre, Tbilisziben és nem Kijevben található
– fogalmazott Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter.
A külügyminiszter szerint Ukrajna csak azt szeretné, hogy a georgiai nép megvalósíthassa európai törekvéseit, függetlenül a jelenlegi kormány politikájától.
„Georgia Európához tartozik, nem az orosz világ része” – hangsúlyozta Szibiha.
Az Európai Bizottság legutóbbi bővítési jelentésében Georgia „csak névlegesen” tagjelöltként szerepel. Pavel Herchinsky, az EU georgiai nagykövete szerint a jelentés figyelmeztetésnek tekinthető a georgiai hatóságok számára.
A georgiai külügyminisztérium azonban az értékelést alaptalan politikai spekulációnak minősített
Az ENSZ Közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is élesen bírálta Georgia demokratikus fejlődését. Véleménye szerint az ország egyre inkább Oroszországhoz válik függővé. Szerinte a nemzetközi közösségnek nem szabad ugyanezt elkövetnie Moldovával, és hangsúlyozta, hogy a világ már egyszer elszalasztotta a pillanatot, amikor támogatni kellett volna Georgiát a 2008-as háború után.
„Már elvesztettük Georiát Európában, de nem szabad elveszíteni Moldovát” – fogalmazott Zelenszkij.
