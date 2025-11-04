Brüsszel szerint nincs itt semmi látnivaló: Ukrajnában a kisebbségi jogok is virágoznak
Brüsszel pozitívan értékeli Kijev nemzeti kisebbségekről elfogadott cselekvési tervét.
Oroszország szünet nélküli háborúja ellenére Ukrajna továbbra is szilárdan elkötelezett az uniós csatlakozás mellett, sikeres előre lépéseket tett a kulcsfontosságú reformok terén, köztük a nemzeti kisebbségekről elfogadott cselekvési tervet az Európai Bizottság pozitívan értékeli – közölte a brüsszeli testület kedden.
A Montenegró, Albánia, Ukrajna, Moldova, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó jelentésében az Európai Bizottság azt írta: a bővítés kiemelt helyen szerepel az EU napirendjén, az érintett államok uniós csatlakozása egyre elérhetőbbé válik.
Leszögezték: a sikeres uniós csatlakozás kulcsa a következetesség és az érdemeken alapuló megközelítés. A szükséges reformok üteme, különösen a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok területén közvetlenül befolyásolja a csatlakozás sebességét. Annak érdekében, hogy az új tagállamok továbbra is megőrizzék és fenntartsák eredményeiket az említett területeken, a jövőbeli csatlakozási szerződéseknek erősebb biztosítékokat kell tartalmazniuk a csatlakozási tárgyalások során tett kötelezettségvállalások megszegése ellen – írták.
Bővítési csomagjában az Európai Bizottság Ukrajnával kapcsolatban azt írta: az ország ütemterveket fogadott el a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésre vonatkozóan, valamint
cselekvési tervet a nemzeti kisebbségekről, amelyet a brüsszeli testület pozitívan értékelt”.
Közölték: Ukrajna teljesítette egyebek mellett a külkapcsolatokkal és a belső piaccal kapcsolatos tárgyalási fejezetek megnyitásához szükséges feltételeket. Az uniós bizottság arra számít, hogy az ország teljesíti a fennmaradó feltételeket is az összes fejezet megnyitása érdekében még az év vége előtt.
Az ukrán kormány jelezte azon célját, hogy a csatlakozási tárgyalásokat 2028 végéig ideiglenesen lezárják – tájékoztattak, amellyel kapcsolatban az Európai Bizottság közölte: elkötelezett az célkitűzés támogatása mellett, de úgy véli, hogy annak eléréséhez fel kell gyorsítani a reformok ütemét, különösen a jogállamiság tekintetében.
Montenegróval kapcsolatban közölték, az ország előrelépést tett az EU-csatlakozás felé azzal, hogy négy tárgyalási fejezetet zárt le. A reformok terén elért előrehaladás fenntartása kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország elérje célját, a csatlakozási tárgyalások lezárását 2026 végére – írták.
A jelentés szerint Albánia előrelépést tett egyebek mellett az igazságszolgáltatás reformja, valamint a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem terén. Albánia azon céljának elérése, hogy 2027-ig lezárja a csatlakozási tárgyalásokat, a szükséges reformok lendületének fenntartásától és a befogadó politikai párbeszéd előmozdításától függ – szögezték le.
Kiemelték: a folyamatos hibrid fenyegetések és az ország destabilizálására irányuló kísérletek ellenére Moldova jelentősen előrelépett az uniós csatlakozás útján azzal, hogy ütemterveket fogadott el a jogállamiság, a közigazgatás és a demokratikus intézmények működése terén, és ezeket az Európai Bizottság pozitívan értékelte. Moldova kormánya jelezte: célul tűzte ki a csatlakozási tárgyalások ideiglenes lezárását 2028 elejéig, ezt célt az uniós testület támogatja, de feltétele a reformok ütemének felgyorsítása – jegyezték meg.
Szerbiával kapcsolatban az Európai Bizottság azt írta, hogy a társadalom polarizációjával járó megmozdulások okozta, „egyre nehezebb környezet”, valamint az érdekelt felek közötti bizalom súlyos eróziójához vezető retorika kihat a csatlakozási folyamatra. Elvárt Szerbiától, hogy leküzdje az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területén tapasztalható patthelyzetet, valamint sürgősen megfordítsa a véleménynyilvánítás szabadsága terén tapasztalható visszaesést és az akadémiai szabadság erodálódását – írták.
Észak-Macedóniának az uniós bizottság szerint fokoznia kell erőfeszítéseit a jogállamiság fenntartása érdekében az igazságszolgáltatás függetlenségének és integritásának megőrzésével, valamint a korrupció elleni küzdelem megerősítésével.
Brüsszel szerint a boszniai Szerb Köztársaság politikai válsága és a kormánykoalíció megszűnése aláásta Bosznia-Hercegovina uniós csatlakozási folyamatát. A csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez az illetékes hatóságoknak véglegesíteniük kell és el kell fogadniuk az igazságszolgáltatási reformtörvényeket – jegyezték meg.
Koszovóban az uniós bővítési csomag szerint az intézményi átalakulás késedelme lelassította az EU-val kapcsolatos reformfolyamatokat. A pártok közötti együttműködés kialakítása és a szükséges reformok ismételt előtérbe helyezése szükséges ahhoz, hogy Koszovó visszatérhessen az EU felé vezető útra – írták.
Törökországgal kapcsolatban az uniós bizottság azt írta: a tagjelölt ország az EU kulcsfontosságú partnere, a ciprusi rendezési tárgyalások újraindítása azonban az együttműködés kulcsfontosságú eleme. Kijelentették: az ellenzékiek elleni jogi lépések és letartóztatások kételyeket vetnek fel Törökország demokratikus értékekhez való elkötelezettségével kapcsolatban.
A Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások 2018 óta szünetelnek
– jegyezték meg.
Georgiával összefüggésben az Európai Bizottság azt írta: az uniós csatlakozási folyamat 2024-ben leállt, azóta a helyzet meredeken romlik, amit a végrehajtó testület szerint a demokratikus tér súlyos visszaesése, a jogállamiság gyors romlása és az alapvető jogok súlyos korlátozása jellemez. A helyzetértékelés szerint az EU Georgiát mindezek ismeretében jelenleg „csak névleg tekinti tagjelölt országnak”. Tbiliszinek elkötelezettséget kell mutatnia a rossz irányba mutató folyamatok megfordítása és az EU-csatlakozás útjára való visszatérés mellett – foglalt állást jelentésében az Európai Bizottság.
(MTI)
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP