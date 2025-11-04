Brüsszel szerint nincs itt semmi látnivaló: Ukrajnában a kisebbségi jogok is virágoznak

Oroszország szünet nélküli háborúja ellenére Ukrajna továbbra is szilárdan elkötelezett az uniós csatlakozás mellett, sikeres előre lépéseket tett a kulcsfontosságú reformok terén, köztük a nemzeti kisebbségekről elfogadott cselekvési tervet az Európai Bizottság pozitívan értékeli – közölte a brüsszeli testület kedden.

A Montenegró, Albánia, Ukrajna, Moldova, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó jelentésében az Európai Bizottság azt írta: a bővítés kiemelt helyen szerepel az EU napirendjén, az érintett államok uniós csatlakozása egyre elérhetőbbé válik.

Leszögezték: a sikeres uniós csatlakozás kulcsa a következetesség és az érdemeken alapuló megközelítés. A szükséges reformok üteme, különösen a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok területén közvetlenül befolyásolja a csatlakozás sebességét. Annak érdekében, hogy az új tagállamok továbbra is megőrizzék és fenntartsák eredményeiket az említett területeken, a jövőbeli csatlakozási szerződéseknek erősebb biztosítékokat kell tartalmazniuk a csatlakozási tárgyalások során tett kötelezettségvállalások megszegése ellen – írták.

Bővítési csomagjában az Európai Bizottság Ukrajnával kapcsolatban azt írta: az ország ütemterveket fogadott el a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésre vonatkozóan, valamint