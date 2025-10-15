Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel uniós csatlakozás Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Oroszország Szerbia Belgrád Európai Bizottság Európai Unió

Von der Leyen tűpontosan lefektette az uniós csatlakozás alapjait: csak éppen Ukrajnának nem szólt erről

2025. október 15. 17:14

Fellélegezhet Zelenszkij.

2025. október 15. 17:14
null

Szerbiának ideje lenne konkrét lépéseket tennie az Európai Unióhoz való csatlakozása ügyében – jelentette ki szerdán Belgrádban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és sürgette a jogállamiság tiszteletben tartását, választási reformokat, a média szabadságát és a csatlakozást az Oroszország elleni szankciókhoz.

Nagyobb összhangra van szükség a külpolitikánkban, egyebek között az Oroszország elleni szankciók tekintetében”

– fejtette ki az uniós vezető Aleksandar Vucic szerb elnökkel közös sajtótájékoztatón. Elismerte, hogy a szükséges reformok keresztülviteléhez „türelem és kitartás” szükséges, de arra kérte Vucicot, hogy ehhez teremtse meg egy „stabilabb és békésebb társadalom” alapjait.

Már csaknem egy év óta nagy kormányellenes tüntetések vannak rendszeresen Szerbiában annak hatására, hogy leomlott az újvidéki pályaudvar épületének előteteje,

és ez 16 ember halálát okozta, valamint súlyos visszaélésekre és korrupcióra derített fényt. A tüntetők rendre előrehozott választásokat követelnek.

Az Oroszország elleni nyugati szankciók közben súlyosan érintették Szerbia olajiparát is, valamint az év végén lejár a Belgrád és Moszkva közötti gázszállítási szerződés. Ezekkel összefüggésben Von der Leyen a sajtótájékoztatón szólt az európai szolidaritásról. Hangsúlyozta: „Vegyük például a 2022-es energiaválságot, amelyet Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja váltott ki! Ez az egész kontinensre pusztító hatással volt, de összefogtunk, hogy megoldjuk. Az Európai Unió ugyanazokat a szolidaritási intézkedéseket alkalmazta nyugat-balkáni partnereire, mint saját tagállamainkra.

Ezt jelenti a »megbízható partnernek lenni« kifejezés”

– tette hozzá az Európai Bizottság vezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

elfújta az ellenszél
2025. október 15. 17:47
Alakul a Barbarossa 2.0. Szerbia vonakodása, pontosabban a belgrádi hatalomváltás késleltette annak idején a Szovjetunió elleni hadművelet megindítását. Most egy fordított irányú puccson dolgoznak nagy erőkkel Ursula & Co.
0
0
survivor
2025. október 15. 17:46
Vucic, ne gyere ! Jobban jarsz....😱
1
0
bodosoldier-2
2025. október 15. 17:29
A buzi szankcióitok okozták az energiaválságot nem az oroszok.A hülye picsának már a biróság előtt kellene állnia.Bár szerintem a bitófa árnyékában jobban mutatna.Aszott vén picsa.
3
0
Nasi12
2025. október 15. 17:21
Nem olvastam az EU alapitó okiratát. De biztos vagyok benne, hogy nincs benne a "csatlakozást az Oroszország elleni szankciókhoz"
5
1
