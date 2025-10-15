Von der Leyen tűpontosan lefektette az uniós csatlakozás alapjait: csak éppen Ukrajnának nem szólt erről

Szerbiának ideje lenne konkrét lépéseket tennie az Európai Unióhoz való csatlakozása ügyében – jelentette ki szerdán Belgrádban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és sürgette a jogállamiság tiszteletben tartását, választási reformokat, a média szabadságát és a csatlakozást az Oroszország elleni szankciókhoz.

Nagyobb összhangra van szükség a külpolitikánkban, egyebek között az Oroszország elleni szankciók tekintetében”

– fejtette ki az uniós vezető Aleksandar Vucic szerb elnökkel közös sajtótájékoztatón. Elismerte, hogy a szükséges reformok keresztülviteléhez „türelem és kitartás” szükséges, de arra kérte Vucicot, hogy ehhez teremtse meg egy „stabilabb és békésebb társadalom” alapjait.

Már csaknem egy év óta nagy kormányellenes tüntetések vannak rendszeresen Szerbiában annak hatására, hogy leomlott az újvidéki pályaudvar épületének előteteje,

és ez 16 ember halálát okozta, valamint súlyos visszaélésekre és korrupcióra derített fényt. A tüntetők rendre előrehozott választásokat követelnek.