Amit most Trump tett, az nemcsak az USA-nak jó hír – hanem az egész világnak is

The Art of the Deal (a megegyezés művészete): Donald Trump 1987-ben kiadott könyve egyrészt az üzletember-politikus írott fő művének tekinthető, másrészt pedig ez meglehetősen sokszínű munkásságának a fő filozófiája is.

Tárgyalni és megegyezésre jutni minden lehetséges eszközzel: Trump első és második elnöki ciklusának is ez a fő mottója,

amelynek jegyében korábban megoldhatatlannak vélt konfliktusokat oldott meg vagy legalább enyhített nemegyszer szokatlan vagy váratlan találkozásaival.

Donald Trump most a megegyezések lehetőségét keresi a lehető legnagyobb másik játékossal a világ nagyszínpadán: Kínával. Hat év után először találkozott az amerikai elnök kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, hogy a két hatalom közötti egyes aktuális konfliktuspontokra közös meg­oldásokat keressenek.

A találkozót Dél-Koreában tartották, az eredményeit pedig pozitívan értékelik mind Washingtonban, mind Pekingben – a két érintett országon kívül ez jó hír az egész világnak is.