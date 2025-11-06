Amit most Trump tett, az nemcsak az USA-nak jó hír – hanem az egész világnak is

Minden határt átlépett Zelenszkij: Oroszország után Kínának és Törökországnak is keresztbe tett
Beláthatatlan következményei lehetnek ennek az ukrán dróncsapásnak.
Miközben a jövő Kína és az Egyesült Államok történelmi léptékű, globális versengéséről fog szólni, a két szuperhatalom vezetője most egy asztalhoz ült és megegyezéseket hozott tető alá.
The Art of the Deal (a megegyezés művészete): Donald Trump 1987-ben kiadott könyve egyrészt az üzletember-politikus írott fő művének tekinthető, másrészt pedig ez meglehetősen sokszínű munkásságának a fő filozófiája is.
Tárgyalni és megegyezésre jutni minden lehetséges eszközzel: Trump első és második elnöki ciklusának is ez a fő mottója,
amelynek jegyében korábban megoldhatatlannak vélt konfliktusokat oldott meg vagy legalább enyhített nemegyszer szokatlan vagy váratlan találkozásaival.
Donald Trump most a megegyezések lehetőségét keresi a lehető legnagyobb másik játékossal a világ nagyszínpadán: Kínával. Hat év után először találkozott az amerikai elnök kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, hogy a két hatalom közötti egyes aktuális konfliktuspontokra közös megoldásokat keressenek.
A találkozót Dél-Koreában tartották, az eredményeit pedig pozitívan értékelik mind Washingtonban, mind Pekingben – a két érintett országon kívül ez jó hír az egész világnak is.
Az egyértelmű, hogy századunk legnagyobb világpolitikai folyamata Kína és az Egyesült Államok vetélkedése a globális elsőségért,
és ennek a történetnek még mindig csak az elején járunk. A lassan évszázados elsőségét hol puha, hol a legkeményebb eszközökkel őrizni kívánó Amerika és a hol gyorsabban, hol lassabban, de megállíthatatlanul erősödő Kína versengése bizonyára sok aggasztó forrpontot hoz majd a jövőben; de valahogy meg kell férniük egymás mellett ezen a véges bolygón. Ezt szolgálta a Trump–Hszi-csúcstalálkozó is a napokban.