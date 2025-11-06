Ft
11. 06.
csütörtök
Újabb mélypont: a legaljasabb eszközt vetették be a jobboldali politikus ellen

2025. november 06. 12:44

Visszavonták mentelmi jogát annak érdekében, hogy a hatóságok végrehajthassák a bíróság által elrendelt házkutatást Raimond Scheirich otthonában.

2025. november 06. 12:44
null

Megvonta a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali párt egy képviselőjének mentelmi jogát annak érdekében, hogy a hatóságok végrehajthassák a bíróság által elrendelt házkutatást Raimond Scheirich otthonában.

Az ügyben eljáró mentelmi bizottságban a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Német Szociáldemokrata Párt (SPD), a Zöldek és a Baloldal képviselői támogatták Scheirich mentelmi jogának felfüggesztését, az AfD politikusai tartózkodtak.

Arról nem közöltek részleteket, hogy milyen üggyel kapcsolatban rendeltek el házkutatást az AfD politikusánál.

Raimond Scheirich a dél-németországi Augsburgot képviseli a Bundestagban, első alkalommal választották parlamenti képviselőnek februárban. Idén ő már a második AfD-politikus, akinek megvonták a mentelmi jogát. Szeptemberben Maximilian Krah mentelmi jogát vonták meg szintén azzal a céllal, hogy a bíróság által elrendelt házkutatásokat végrehajthassák nála egy pénzmosással és vesztegetéssel kapcsolatos ügyben.

(MTI)

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

Silcon
2025. november 06. 13:49
Ennek az égvilágon semmi értelme, hacsak nem pár órán belül verték végig az ügyet a házkutatásig bezárólag, úgy, hogy az illető közben nem mehetett haza és nem is telefonálhatott. Tegyük fel, hogy volt rejtegetnivalója, meg egy kis ideje, így simán eltüntethetett mindent mire odamennek. Hangulatkeltés, mert ez ott lesz a címlapokon, az meg, hogy nem találtak semmit, elsikkad.
Válasz erre
0
0
21 gramm
2025. november 06. 13:17
Ki adja ezeket a bulváros címeket?...
Válasz erre
1
0
Arisztokrata
2025. november 06. 13:08
Mindent megtesznek egy "szép új világért" (ami soha nem fog elérkezni.
Válasz erre
5
0
johnny
2025. november 06. 13:02
Mentelmi jog felfüggesztés a legaljasabb eszköz? Ha Petivel csinálnák biztos nem így fogalmazna a Mandiner.
Válasz erre
2
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!