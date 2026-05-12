Bevallotta az Európai Bizottság: meghívják a tálibokat Brüsszelbe

A Bizottság eddig nem volt hajlandó megerősíteni, hogy ilyen tárgyalások előkészítése folyamatban van.

A nyilatkozat egyben az első hivatalos brüsszeli megerősítése annak is, hogy Svédország szerepet vállal egy esetleges tálib látogatás megszervezésében az EU-negyedbe.

A szóvivő nem kívánta elárulni, hogy a meghívókat már kiküldték-e. EU-s tisztviselők korábban, áprilisban azt mondták az Euractivnak, hogy várakozásaik szerint a meghívók hamarosan kimehetnek, és a találkozóra akár már a jövő hónapban sor kerülhet.

Johan Forssell svéd migrációs miniszter már múlt hónapban megerősítette Stockholm szerepét a tárgyalások előmozdításában. A bizottság korábban már elismerte, hogy technikai kapcsolatfelvételek történtek a tálibokkal a kitoloncolások ügyében,