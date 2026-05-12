Bevallotta az Európai Bizottság: meghívják a tálibokat Brüsszelbe

Kiszivárgott: uniós és tagállami tisztviselők Brüsszel szívében tárgyalhatnak a tálibokkal az afgán menekültekről
Az egyre fenyegetőbb migrációs helyzet arra kényszeríti az unió nyugati vezetőit, hogy tárgyaljanak az elnyomó rezsim vezetőivel.
Az afgán vezetés Brüsszelbe látogat.
Az Európai Bizottság most először erősítette meg, hogy tárgyalásokat terveznek Brüsszelben Afganisztán tálib hatóságaival egy kitoloncolásokra összpontosító találkozó kapcsán – írja az Euractiv.
Az elismerés heteken át tartó hallgatásnak vet véget Brüsszel részéről a tálib delegáció nyár előtti belgiumi látogatásának tervével kapcsolatban.
A meghívást Svédország és a Bizottság kezdeményezte
az afgán visszaküldésekről szóló egyeztetések céljából.
A Bizottság szóvivője hétfőn azt nyilatkozta az Euractivnak, hogy a DG HOME – az EU végrehajtó testületének migrációs főigazgatósága – a svéd igazságügyi minisztériummal együtt dolgozik egy „lehetséges technikai utókövető találkozó” megszervezésén afgán tisztviselőkkel Brüsszelben.
A Bizottság eddig nem volt hajlandó megerősíteni, hogy ilyen tárgyalások előkészítése folyamatban van.
A nyilatkozat egyben az első hivatalos brüsszeli megerősítése annak is, hogy Svédország szerepet vállal egy esetleges tálib látogatás megszervezésében az EU-negyedbe.
A szóvivő nem kívánta elárulni, hogy a meghívókat már kiküldték-e. EU-s tisztviselők korábban, áprilisban azt mondták az Euractivnak, hogy várakozásaik szerint a meghívók hamarosan kimehetnek, és a találkozóra akár már a jövő hónapban sor kerülhet.
Johan Forssell svéd migrációs miniszter már múlt hónapban megerősítette Stockholm szerepét a tárgyalások előmozdításában. A bizottság korábban már elismerte, hogy technikai kapcsolatfelvételek történtek a tálibokkal a kitoloncolások ügyében,
beleértve egy januári kabuli látogatást eu-s és belga tisztviselők részvételével.
A tervezett brüsszeli tárgyalások szigorúan technikai jellegűek maradnak, politikai képviselet nélkül, hogy elkerüljék annak látszatát, hogy diplomáciai elismerést adnának Afganisztán tálib hatóságainak, írják.
Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP