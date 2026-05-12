05. 12.
kedd
tálibok kitoloncolás brüsszel afganisztán svédország európai bizottság

Bevallotta az Európai Bizottság: meghívják a tálibokat Brüsszelbe

2026. május 12. 06:36

Az afgán vezetés Brüsszelbe látogat.

2026. május 12. 06:36
Az Európai Bizottság most először erősítette meg, hogy tárgyalásokat terveznek Brüsszelben Afganisztán tálib hatóságaival egy kitoloncolásokra összpontosító találkozó kapcsán – írja az Euractiv.

Az elismerés heteken át tartó hallgatásnak vet véget Brüsszel részéről a tálib delegáció nyár előtti belgiumi látogatásának tervével kapcsolatban. 

A meghívást Svédország és a Bizottság kezdeményezte

az afgán visszaküldésekről szóló egyeztetések céljából.

A Bizottság szóvivője hétfőn azt nyilatkozta az Euractivnak, hogy a DG HOME – az EU végrehajtó testületének migrációs főigazgatósága – a svéd igazságügyi minisztériummal együtt dolgozik egy „lehetséges technikai utókövető találkozó” megszervezésén afgán tisztviselőkkel Brüsszelben.

A Bizottság eddig nem volt hajlandó megerősíteni, hogy ilyen tárgyalások előkészítése folyamatban van.

A nyilatkozat egyben az első hivatalos brüsszeli megerősítése annak is, hogy Svédország szerepet vállal egy esetleges tálib látogatás megszervezésében az EU-negyedbe.

A szóvivő nem kívánta elárulni, hogy a meghívókat már kiküldték-e. EU-s tisztviselők korábban, áprilisban azt mondták az Euractivnak, hogy várakozásaik szerint a meghívók hamarosan kimehetnek, és a találkozóra akár már a jövő hónapban sor kerülhet.

Johan Forssell svéd migrációs miniszter már múlt hónapban megerősítette Stockholm szerepét a tárgyalások előmozdításában. A bizottság korábban már elismerte, hogy technikai kapcsolatfelvételek történtek a tálibokkal a kitoloncolások ügyében, 

beleértve egy januári kabuli látogatást eu-s és belga tisztviselők részvételével.

A tervezett brüsszeli tárgyalások szigorúan technikai jellegűek maradnak, politikai képviselet nélkül, hogy elkerüljék annak látszatát, hogy diplomáciai elismerést adnának Afganisztán tálib hatóságainak, írják.

Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 07:31
Milyen fess fiatalemberek!
Ekrü123
2026. május 12. 07:17
Hát Istenem! Tanácsokat kérnek, hogy hogyan lehet humánusan rávenni az EU-ban élő kevéske még nem muszlimmá váló nőket a burka viselésére...XDDDD
kbs-real
2026. május 12. 07:13
De az oroszokkal, kínaiakkal nem tárgyalnak. Azok cúnyák! (Halkan megkérdezem: a végtelenül humánus, határtalanul jóenber brüsszeli bürokraták szerint mi fog történni azokkal az afgánokkal, akiket a tálibok vezette országba toloncolnak vissza? Oda, ahonnan elmenekültek.)
piramis-2
2026. május 12. 07:03
A legalja... Putyin róóóósssszzz... Tálibok jóóóóók... Javasolnám az EU-s tárgyalóknak, hogy kérdezzék meg a tálibokat! Nem akarnak e csatlakozni, a gender buzi isztambuli szerződéshez?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!