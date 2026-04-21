Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tálibok brüsszel belgium afganisztán európai bizottság

Kiszivárgott: uniós és tagállami tisztviselők Brüsszel szívében tárgyalhatnak a tálibokkal az afgán menekültekről

2026. április 21. 08:09

Az egyre fenyegetőbb migrációs helyzet arra kényszeríti az unió nyugati vezetőit, hogy tárgyaljanak az elnyomó rezsim vezetőivel.

Még a nyár előtt egy tálib delegáció érkezhet Brüsszelbe, hogy „megtárgyalják az érzékeny kérdéseket” az afgán menekültek deportálása ügyében az unió és a tagállamok tisztviselőivel – tudta meg az Euractiv.

A találkozót a belga migrációs minisztérium kezdeményezésére szervezik, és jelen lesznek rajta az Európai Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat és néhány tagállam – köztük Svédország – képviselői is. A lap forrásai szerint még a nyár előtt szeretnének sort keríteni a találkozóra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nem sokkal korábban, januárban több uniós és belga tisztviselő is Kabulba látogatott, hogy előkészítsék ezt a brüsszeli egyeztetést. Igaz, akkor nem volt szó konkrét találkozóról, ahogy arról sem, hogy az az EU területén fog megvalósulni. 

Ezt is ajánljuk a témában

Azt korábban már jelezte a Bizottság, hogy szakértői szinten kapcsolatban áll az afganisztáni de facto hatóságokkal, főként a kitoloncolások ügyében.

Belgium feladata lesz, hogy megkönnyítse az afgán delegáció vízumszerzését, de politikai okokra hivatkozva a meghívót a belgák helyett az Európai Bizottság küldi ki. Maxime Prévot belga külügyminiszter ugyanis nem volt hajlandó közvetlenül meghívni a tálib képviselőket, és a külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy Belgium nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat a tálibokkal.

Az ügy politikai érzékenysége miatt a találkozóra nem kerülhet sor az uniós intézmények valamelyikében, ezért várhatóan egy semleges helyszínen, például egy hotelben fogadhatják a delegációt. A tárgyalás központi témája az unió területén tartózkodó, bűnöző vagy engedély nélkül ott tartózkodó afgánok hazatoloncolása lesz.

Korábban több tagállam is vonakodott erről tárgyalni az afganisztáni vezetéssel, mivel a de facto kormányt számos súlyos kritika érte azért, ahogyan a nőkkel bánik, és gyakorlatilag lábbal tiporja az emberi jogokat.

A közelmúltban viszont az egyre fenyegetőbb migrációs helyzet közepette több nyugat-európai ország is a tálibok felé kezdett fordulni, ami diplomáciai szempontból előnyös helyzetet teremt Afganisztán vezetésének. Németország, Svájc és Ausztria 2025-ben delegációkat küldött Afganisztánba, vagy tálib tisztviselőket fogadott, hogy tárgyaljanak a migránsok visszatérítéséről. Az Egyesült Királyságban a jobboldali Reform Párt még azt is felvetette, hogy fizessen az afgán kormánynak a migránsok visszafogadásáért.

Ez a közeledés csökkentheti a korábban elítélt tálib kormány elszigeteltségét.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. április 21. 08:57 Szerkesztve
Tudod-e? Fényes áramlat a lux? Létezik még Benelux? Balga-e a belga? vagy csak mohamedán szolga? Tutálibe málibe holland anyád tálib-e? (ezt mond meg izibe, és vágd akkor őt telibe)
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. április 21. 08:41
Fokozódik a népesség csere? Az erőszakos agysebészek teljesen elnyomják -idővel- az őslakosságot? Európa indiánjai leszünk?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!