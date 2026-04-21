Kiszivárgott: uniós és tagállami tisztviselők Brüsszel szívében tárgyalhatnak a tálibokkal az afgán menekültekről

Belgium feladata lesz, hogy megkönnyítse az afgán delegáció vízumszerzését, de politikai okokra hivatkozva a meghívót a belgák helyett az Európai Bizottság küldi ki. Maxime Prévot belga külügyminiszter ugyanis nem volt hajlandó közvetlenül meghívni a tálib képviselőket, és a külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy Belgium nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat a tálibokkal.

Az ügy politikai érzékenysége miatt a találkozóra nem kerülhet sor az uniós intézmények valamelyikében, ezért várhatóan egy semleges helyszínen, például egy hotelben fogadhatják a delegációt. A tárgyalás központi témája az unió területén tartózkodó, bűnöző vagy engedély nélkül ott tartózkodó afgánok hazatoloncolása lesz.

Korábban több tagállam is vonakodott erről tárgyalni az afganisztáni vezetéssel, mivel a de facto kormányt számos súlyos kritika érte azért, ahogyan a nőkkel bánik, és gyakorlatilag lábbal tiporja az emberi jogokat.

A közelmúltban viszont az egyre fenyegetőbb migrációs helyzet közepette több nyugat-európai ország is a tálibok felé kezdett fordulni, ami diplomáciai szempontból előnyös helyzetet teremt Afganisztán vezetésének. Németország, Svájc és Ausztria 2025-ben delegációkat küldött Afganisztánba, vagy tálib tisztviselőket fogadott, hogy tárgyaljanak a migránsok visszatérítéséről. Az Egyesült Királyságban a jobboldali Reform Párt még azt is felvetette, hogy fizessen az afgán kormánynak a migránsok visszafogadásáért.

Ez a közeledés csökkentheti a korábban elítélt tálib kormány elszigeteltségét.