Kiszivárgott: uniós és tagállami tisztviselők Brüsszel szívében tárgyalhatnak a tálibokkal az afgán menekültekről

Németország bekeményít: indulnak a repülőjáratok Kabulba… ó, párdon, Kabulból!
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált. Király-Kiss Miklós írása.
Az egyre fenyegetőbb migrációs helyzet arra kényszeríti az unió nyugati vezetőit, hogy tárgyaljanak az elnyomó rezsim vezetőivel.
Még a nyár előtt egy tálib delegáció érkezhet Brüsszelbe, hogy „megtárgyalják az érzékeny kérdéseket” az afgán menekültek deportálása ügyében az unió és a tagállamok tisztviselőivel – tudta meg az Euractiv.
A találkozót a belga migrációs minisztérium kezdeményezésére szervezik, és jelen lesznek rajta az Európai Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat és néhány tagállam – köztük Svédország – képviselői is. A lap forrásai szerint még a nyár előtt szeretnének sort keríteni a találkozóra.
Nem sokkal korábban, januárban több uniós és belga tisztviselő is Kabulba látogatott, hogy előkészítsék ezt a brüsszeli egyeztetést. Igaz, akkor nem volt szó konkrét találkozóról, ahogy arról sem, hogy az az EU területén fog megvalósulni.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt korábban már jelezte a Bizottság, hogy szakértői szinten kapcsolatban áll az afganisztáni de facto hatóságokkal, főként a kitoloncolások ügyében.
Belgium feladata lesz, hogy megkönnyítse az afgán delegáció vízumszerzését, de politikai okokra hivatkozva a meghívót a belgák helyett az Európai Bizottság küldi ki. Maxime Prévot belga külügyminiszter ugyanis nem volt hajlandó közvetlenül meghívni a tálib képviselőket, és a külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy Belgium nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat a tálibokkal.
Az ügy politikai érzékenysége miatt a találkozóra nem kerülhet sor az uniós intézmények valamelyikében, ezért várhatóan egy semleges helyszínen, például egy hotelben fogadhatják a delegációt. A tárgyalás központi témája az unió területén tartózkodó, bűnöző vagy engedély nélkül ott tartózkodó afgánok hazatoloncolása lesz.
Korábban több tagállam is vonakodott erről tárgyalni az afganisztáni vezetéssel, mivel a de facto kormányt számos súlyos kritika érte azért, ahogyan a nőkkel bánik, és gyakorlatilag lábbal tiporja az emberi jogokat.
A közelmúltban viszont az egyre fenyegetőbb migrációs helyzet közepette több nyugat-európai ország is a tálibok felé kezdett fordulni, ami diplomáciai szempontból előnyös helyzetet teremt Afganisztán vezetésének. Németország, Svájc és Ausztria 2025-ben delegációkat küldött Afganisztánba, vagy tálib tisztviselőket fogadott, hogy tárgyaljanak a migránsok visszatérítéséről. Az Egyesült Királyságban a jobboldali Reform Párt még azt is felvetette, hogy fizessen az afgán kormánynak a migránsok visszafogadásáért.
Ez a közeledés csökkentheti a korábban elítélt tálib kormány elszigeteltségét.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben egyre több európai ország keres megoldást a migránsok visszatoloncolására, a tálib vezetés diplomáciai előnyt kovácsol a helyzetből.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP