Kritikus szintre jutott a migránshelyzet: végső elkeseredésében Európa a tálibok felé kezd nyitni

Miközben egyre több európai ország keres megoldást a migránsok visszatoloncolására, a tálib vezetés diplomáciai előnyt kovácsol a helyzetből.
Az Európai országok migránsok visszaküldésére irányuló kényszere előnyös helyzetet teremt Afganisztán tálib vezetésének – számolt be a Financial Times.
A csoport így csökkentheti nemzetközi elszigeteltségét, hiszen a nyugati kormányok és politikusok egyre nyitottabbak Kabul felé.
Németország, Svájc és Ausztria idén küldött delegációkat Afganisztánba, vagy fogadott tálib tisztviselőket, hogy tárgyaljanak a migránsok visszatérítésével kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban a jobboldali populista Reform Párt még azt is felvetette, hogy fizessen az afgán kormánynak a migránsok visszafogadásáért.
Korábban az európai kormányok a kisebbségek és politikai ellenfelek kezelése miatt ítélte el a Tálibokat.
Az európai fordulat annak is köszönhető, hogy a Tálibok hevesen felléptek az Iszlám Állam (Isis) nevű, Afganisztánban működő radikális iszlamista csoport ellen, ami segített közelebb hozni őket Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz is.
Suhail Shaheen, a tálibok katari megbízottja azt mondta, hogy a csoport kész mechanizmusokat kidolgozni, amelyek támogatnák afgánok visszatérését Európából.
„Az migránsok visszahelyezése humanitárius kérdés, ezért örömmel fogadnánk minden gazdasági támogatást, amely a deportálással jár” – fogalmazott a megbízott.
Németország kiemelte, hogy Kataron keresztül már deportációs járatokat szervezett elítélt bűnözők visszaküldésére Afganisztánba júliusban, és azt mondta, hogy tervezi továbbiakat. Alexander Dobrindt belügyminiszter azt mondta, hogy már nem tartható fenn az a gyakorlat, hogy közvetett csatornákon keresztül zajlik az együttműködés, és hogy Berlinnek tárgyalnia kell a tálibokkal közvetlenül a migrációs ügyekről.
Tálib képviselők utaztak Genfbe is, hogy segítsenek azonosítani azokat az afgánokat, akiket kitoloncolás fenyeget. Svájc migrációs irodája szerint szükségesnek tartották a lépést, tekintettel arra, hogy a tálibok ma már az egyetlen hatóság, amely hivatalos személyazonosító okmányokat bocsát ki az országban.
Ausztria hasonlóan járt el: a belügyminisztérium megerősítette, hogy áprilisban az Osztrák Menekültügyi és Bevándorlási Hivatal tisztviselői kapcsolatban álltak a tálib hatóságokkal. A minisztérium képviselői 2025 elején Afganisztánba látogattak, hogy megvitassák a kitoloncolások logisztikai részleteit.
A tálibok törekvéseit, hogy kiszabaduljanak diplomáciai elszigeteltségükből, valószínűleg erősítette az a félelem is, hogy az afgán hegyvidék újra transznacionális terrorizmus központja lehet.
