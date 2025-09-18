Kritikus szintre jutott a migránshelyzet: végső elkeseredésében Európa a tálibok felé kezd nyitni

Az európai fordulat annak is köszönhető, hogy a Tálibok hevesen felléptek az Iszlám Állam (Isis) nevű, Afganisztánban működő radikális iszlamista csoport ellen, ami segített közelebb hozni őket Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz is.

Suhail Shaheen, a tálibok katari megbízottja azt mondta, hogy a csoport kész mechanizmusokat kidolgozni, amelyek támogatnák afgánok visszatérését Európából.

„Az migránsok visszahelyezése humanitárius kérdés, ezért örömmel fogadnánk minden gazdasági támogatást, amely a deportálással jár” – fogalmazott a megbízott.

Németország kiemelte, hogy Kataron keresztül már deportációs járatokat szervezett elítélt bűnözők visszaküldésére Afganisztánba júliusban, és azt mondta, hogy tervezi továbbiakat. Alexander Dobrindt belügyminiszter azt mondta, hogy már nem tartható fenn az a gyakorlat, hogy közvetett csatornákon keresztül zajlik az együttműködés, és hogy Berlinnek tárgyalnia kell a tálibokkal közvetlenül a migrációs ügyekről.

Tálib képviselők utaztak Genfbe is, hogy segítsenek azonosítani azokat az afgánokat, akiket kitoloncolás fenyeget. Svájc migrációs irodája szerint szükségesnek tartották a lépést, tekintettel arra, hogy a tálibok ma már az egyetlen hatóság, amely hivatalos személyazonosító okmányokat bocsát ki az országban.