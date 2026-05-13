Senki sem hitt bennük, de a svédek tényleg megcsinálták: a titkukat előre elküldték Magyarországnak

A svédek az európai átlagnak megfelelően fogyasztanak nikotint, ám főképp füstmentes termékeket, például a snüsszt és a nikotinpárnát. A rákos megbetegedések, illetve a daganatok okozta halálozás száma körülbelül 40 százalékkal alacsonyabb, mint az EU többi országában.

Dr. Delon Human, az Orvosi Világszövetség korábbi főtitkára hangsúlyozta, a legújabb adatoknak fordulópontot kellene jelenteniük, ám az Európai Bizottság továbbra is figyelmen kívül hagyja a kontinens legsikeresebb közegészségügyi modelljét. Megismételte: a nikotinnal kapcsolatban a leggyakoribb tévhit, hogy halált okoz – valójában a halállal végződő betegségek kialakulásának jelentős részéért a füstben található káros anyagok a felelősek.