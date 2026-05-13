Senki sem hitt bennük, de a svédek tényleg megcsinálták: a titkukat előre elküldték Magyarországnak

Svédországból üzenik: ha a magyarok ezt az utat választják, 30 év alatt minden megváltozhat
Százezrek élete lehet a tét.
Hamarosan hivatalossá válhat, hogy Svédország az első – WHO által elismert – füstmentes nemzet a bolygón. Svéd egészségügyi szakértők állítják, bármelyik európai ország, akár Magyarország is elindulhat az általuk kitaposott úton, de nem lesz azonnali a változás.
Bár a hivatalos adatokra még néhány hetet várni kell, az egyik jelentős svéd szervezet statisztikája alapján most íródik a történelem: Svédországban 3,7 százalékra csökkent a cigarettázók aránya, ezzel elsőként érték el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megállapított 5 százalék alatti kritériumot – tehát a skandináv nemzet az első füstmentes ország a világon.
Svédországban egészségügyi szakértők állítják:
Európában hárommillióan, Magyarországon 251 ezren élhettek volna tovább, ha 2000-ben elkezdik követni azt a füstmentes, ártalomcsökkentésre fókuszáló dohányzási stratégiát, amit ők.
A svédek az európai átlagnak megfelelően fogyasztanak nikotint, ám főképp füstmentes termékeket, például a snüsszt és a nikotinpárnát. A rákos megbetegedések, illetve a daganatok okozta halálozás száma körülbelül 40 százalékkal alacsonyabb, mint az EU többi országában.
Dr. Delon Human, az Orvosi Világszövetség korábbi főtitkára hangsúlyozta, a legújabb adatoknak fordulópontot kellene jelenteniük, ám az Európai Bizottság továbbra is figyelmen kívül hagyja a kontinens legsikeresebb közegészségügyi modelljét. Megismételte: a nikotinnal kapcsolatban a leggyakoribb tévhit, hogy halált okoz – valójában a halállal végződő betegségek kialakulásának jelentős részéért a füstben található káros anyagok a felelősek.
A svéd egészségügyi szakértők rámutattak, bármelyik európai ország, akár Magyarország is elindulhat az általuk kitaposott úton, de nem lesz azonnali a változás: 30 évre is szükség lehet ahhoz, hogy a statisztikákban erőteljesen megjelenjenek az ártalomcsökkentett termékek hatásai.
Leszögezték, ettől függetlenül el kell kezdeni valahol, ők is ezt tették – 25 évvel ezelőtt még 20 százalék feletti volt a cigarettázók aránya Svédországban.
Nyitókép: illusztráció, AFP/Par Backstrom