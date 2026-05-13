who egészségügyi világszervezet magyarország füstmentes dohányipar svédország nikotinpárna eu

Senki sem hitt bennük, de a svédek tényleg megcsinálták: a titkukat előre elküldték Magyarországnak

2026. május 13. 09:09

Hamarosan hivatalossá válhat, hogy Svédország az első – WHO által elismert – füstmentes nemzet a bolygón. Svéd egészségügyi szakértők állítják, bármelyik európai ország, akár Magyarország is elindulhat az általuk kitaposott úton, de nem lesz azonnali a változás.

Bár a hivatalos adatokra még néhány hetet várni kell, az egyik jelentős svéd szervezet statisztikája alapján most íródik a történelem: Svédországban 3,7 százalékra csökkent a cigarettázók aránya, ezzel elsőként érték el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megállapított 5 százalék alatti kritériumot – tehát a skandináv nemzet az első füstmentes ország a világon.

Svédországban egészségügyi szakértők állítják:

Európában hárommillióan, Magyarországon 251 ezren élhettek volna tovább, ha 2000-ben elkezdik követni azt a füstmentes, ártalomcsökkentésre fókuszáló dohányzási stratégiát, amit ők.

A svédek az európai átlagnak megfelelően fogyasztanak nikotint, ám főképp füstmentes termékeket, például a snüsszt és a nikotinpárnát. A rákos megbetegedések, illetve a daganatok okozta halálozás száma körülbelül 40 százalékkal alacsonyabb, mint az EU többi országában.

Dr. Delon Human, az Orvosi Világszövetség korábbi főtitkára hangsúlyozta, a legújabb adatoknak fordulópontot kellene jelenteniük, ám az Európai Bizottság továbbra is figyelmen kívül hagyja a kontinens legsikeresebb közegészségügyi modelljét. Megismételte: a nikotinnal kapcsolatban a leggyakoribb tévhit, hogy halált okoz – valójában a halállal végződő betegségek kialakulásának jelentős részéért a füstben található káros anyagok a felelősek.

A svéd egészségügyi szakértők rámutattak, bármelyik európai ország, akár Magyarország is elindulhat az általuk kitaposott úton, de nem lesz azonnali a változás: 30 évre is szükség lehet ahhoz, hogy a statisztikákban erőteljesen megjelenjenek az ártalomcsökkentett termékek hatásai.

Leszögezték, ettől függetlenül el kell kezdeni valahol, ők is ezt tették – 25 évvel ezelőtt még 20 százalék feletti volt a cigarettázók aránya Svédországban.

Nyitókép: illusztráció, AFP/Par Backstrom

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szelesdomb
•••
2026. május 13. 11:07 Szerkesztve
Két ok miatt szoknak rá: 1. egészen fiatalon, iskoláskorban, kortárs csoportnyomás hatására 2. szintén egészen fiatalon, mert a családban az összes felnőtt dohányzik, és a dohányos életmód a családi minta. Az 1. ellen k..va nehéz küzdeni, mert sokkal erősebb a hatása, mint az józan ész érveinek. A 2. ellen lehetetlen küzdeni, mert csak a felnőttek edukációjával lehetnek, ez utóbbi viszont lehetetlen. A dohányos családi minta ráadásul a műveltségi pauperizálódás terjedésével egyre penetránsabb
ördöngös pepecselés
2026. május 13. 10:17
értem én, hogy többet élnek de valamibe csak meghalnak ők is azt miért nem részletezi ez a propagandacikk?
Laci1970
2026. május 13. 09:54
És a szájüregi higiénia hogy is áll a snüssz miatt? Nem véletlenül tilos a snüssz pl a sportolóknál is.
vezker
2026. május 13. 09:50
Ez most mi a tököm? A mákony nem füstöl?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!