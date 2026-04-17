Az újságíró szerint amire Magyar Péter készül, az nem rendszerváltás, hanem a jogrendszer önkényes lebontása

A 2000-ben, az első Orbán-kormány idején kinevezett Mádl Ferenc „2002-ben a a jogszabályok szerint elnök maradt Medgyessy Péter idején is és csak a miniszterelnöki székben őt követő Gyurcsány Ferenc alatt távozott az állam éléről, a ma is érvényes alkotmányjogi rend szerint, hivatali ideje lejárta után” – idézte fel Facebook-bejegyzésében Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet kommunikációs vezetője, emlékeztetve Magyar Pétert, hogy a köztársasági elnök politikai indíttatású leváltása „a jogrendszer önkényes lebontása”.

Mint emlékezetes, Magyar Péter már a választás éjszakáján követelte Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, hogy mondjon le hivataláról. Az államfőt „zugügyvédnek” nevezte, és közölte, az ő szemében nem köztársasági elnök.