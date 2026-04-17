Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
sulyok tamás máthé zsuzsa szent istván intézet Magyar Péter

Az újságíró szerint amire Magyar Péter készül, az nem rendszerváltás, hanem a jogrendszer önkényes lebontása

2026. április 17. 08:50

Máthé Zsuzsa emlékeztette a Tisza Párt elnökét, hogy saját keresztapja, Mádl Ferenc esetében sem járt el ilyen tisztességtelenül a baloldali kormány.

null

A 2000-ben, az első Orbán-kormány idején kinevezett Mádl Ferenc „2002-ben a a jogszabályok szerint elnök maradt Medgyessy Péter idején is és csak a miniszterelnöki székben őt követő Gyurcsány Ferenc alatt távozott az állam éléről, a ma is érvényes alkotmányjogi rend szerint, hivatali ideje lejárta után” – idézte fel Facebook-bejegyzésében Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet kommunikációs vezetője, emlékeztetve Magyar Pétert, hogy a köztársasági elnök politikai indíttatású leváltása „a jogrendszer önkényes lebontása”

Mint emlékezetes, Magyar Péter már a választás éjszakáján követelte Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, hogy mondjon le hivataláról. Az államfőt „zugügyvédnek” nevezte, és közölte, az ő szemében nem köztársasági elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Máthé Zsuzsa emlékeztette a Tisza-vezért, hogy nemcsak keresztapja, Mádl Ferenc esetében nem mozdították el a köztársasági elnököt kormányváltás után, de 1990 óta nem volt példa arra, hogy személyes okokra hivatkozva lemondásra kényszerítsenek egy államfőt.

„Nehéz felfedezni a jelenlegi köztársasági elnök eltávolítását sürgető, stílusában egészen méltatlan követelés mögött a »fékek és ellensúlyok« ígéretét. Komolyan vehetetlen, és igen baljós érzeteket kelt a szavakon túli valóság” 

– fejezte ki aggodalmát az újságíró, aki egyúttal arra kérte Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a köztársasági elnök fenyegetésével.

Nyitókép: Máthé Zsuzsa Facebook-oldala

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 17. 11:17
most igazi diktatura lesz.
Válasz erre
0
0
Batman007
2026. április 17. 11:12
Rémuralom
Válasz erre
0
0
Batman007
•••
2026. április 17. 11:10 Szerkesztve
A vagyonvisszaszerzési hivatal .
Válasz erre
0
0
holger78
2026. április 17. 11:07
"A kérdés az, hogy a szavazói egy új Fidesz felépítésére kérték fel? Mert ha ugyanúgy tervezi "leuralni" a magyar állmszervezetet 16 hét alatt, ahogy a FIdesznek 16 év alatt sikerült, akkor semmiben sem küönbözik majd." Bármilyen furcsa, a választások azért vannak, hogy a győztes leuralja az országot. Nem arra adnak meghatalmazást az emberek, hogy a faszát vakarja, hanem arra, hogy gyakorolja a hatalmat, és hozzon jó döntéseket. Hagyjuk már ezt az értelmiségi attitűdöt, hogy a hatalom az valami rossz. Nem, a hatalommal semmi baj nincs, a kérdés az, hogy a kormányzás milyen minőségű.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!