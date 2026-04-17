Az újságíró szerint amire Magyar Péter készül, az nem rendszerváltás, hanem a jogrendszer önkényes lebontása

Veri az asztalt Magyar Péter Sulyok Tamás lemondását követelve, de a Tiszának elképzelése sincs arról, ki léphetne a helyébe
Magyar Péter világossá tette: a Tisza pártnak nincs konkrét köztársasági elnök jelöltje.
Máthé Zsuzsa emlékeztette a Tisza Párt elnökét, hogy saját keresztapja, Mádl Ferenc esetében sem járt el ilyen tisztességtelenül a baloldali kormány.
A 2000-ben, az első Orbán-kormány idején kinevezett Mádl Ferenc „2002-ben a a jogszabályok szerint elnök maradt Medgyessy Péter idején is és csak a miniszterelnöki székben őt követő Gyurcsány Ferenc alatt távozott az állam éléről, a ma is érvényes alkotmányjogi rend szerint, hivatali ideje lejárta után” – idézte fel Facebook-bejegyzésében Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet kommunikációs vezetője, emlékeztetve Magyar Pétert, hogy a köztársasági elnök politikai indíttatású leváltása „a jogrendszer önkényes lebontása”.
Mint emlékezetes, Magyar Péter már a választás éjszakáján követelte Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, hogy mondjon le hivataláról. Az államfőt „zugügyvédnek” nevezte, és közölte, az ő szemében nem köztársasági elnök.
Máthé Zsuzsa emlékeztette a Tisza-vezért, hogy nemcsak keresztapja, Mádl Ferenc esetében nem mozdították el a köztársasági elnököt kormányváltás után, de 1990 óta nem volt példa arra, hogy személyes okokra hivatkozva lemondásra kényszerítsenek egy államfőt.
„Nehéz felfedezni a jelenlegi köztársasági elnök eltávolítását sürgető, stílusában egészen méltatlan követelés mögött a »fékek és ellensúlyok« ígéretét. Komolyan vehetetlen, és igen baljós érzeteket kelt a szavakon túli valóság”
– fejezte ki aggodalmát az újságíró, aki egyúttal arra kérte Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a köztársasági elnök fenyegetésével.
Nyitókép: Máthé Zsuzsa Facebook-oldala