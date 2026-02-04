Felvillant a zöld lámpa: elkezdődhet a Paks II. építése

Hivatalosan is megindulhat a Paks II. atomerőmű építése, miután a beruházó teljesítette a jogszabályi előírásokat, és megkapta az engedélyt az úgynevezett „első beton” öntésére – írta meg az Index.

Az utolsó feltétel teljesítésével minden akadály elhárult a tényleges építkezés elindítása elől.