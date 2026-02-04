Felvillant a zöld lámpa: elkezdődhet a Paks II. építése

Osztrák zsoldban álló politikai nyomásgyakorlók ólálkodnak Paks II körül
Ausztria a Paks II. projektet több irányból próbálja ellehetetleníteni, és ebben magyar politikusok és álcivilek is segítik. Hárfás Zsolt írása.
A beruházó teljesítette a jogszabályi előírásokat, és megkapta az engedélyt az úgynevezett „első beton” öntésére.
Hivatalosan is megindulhat a Paks II. atomerőmű építése, miután a beruházó teljesítette a jogszabályi előírásokat, és megkapta az engedélyt az úgynevezett „első beton” öntésére – írta meg az Index.
Az utolsó feltétel teljesítésével minden akadály elhárult a tényleges építkezés elindítása elől.
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) építési engedélyének kiadásához szükség volt a tervezett tevékenységek és a visszatartási pontok igazolására, valamint az 5. blokk nukleáris szigete alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére. Csak ezen feltételek teljesítése után kezdődhetett meg a tényleges építkezés, amit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az alaplemez – a nukleáris sziget legmélyebb és legvastagabb szerkezetének – első betonöntéséhez szükséges engedélyként definiál.
Az utolsó engedély 2025. november 4-én született meg, amikor az OAH jóváhagyta, hogy a megvalósult talajszilárdítás megfelel a tervezett funkciónak
– olvasható a hivatal hétfői közleményében.
A Paks II. Zrt. 2021 decemberében nyújtotta be az építési engedélykérelmeket az 5. blokk nukleáris szigetének fő épületeire, amelyek közös alaplemezen épülnek: a reaktorépületre, a segédépületre, a technológiai kiszolgáló épületre, a biztonsági épületre, a vezénylőépületre és a tolózár-szerelvényházra.
Az OAH 2022 augusztusában kiadta az építési engedélyeket ezekre az épületekre, ami lehetővé tette a kapcsolódó infrastruktúra egyedi engedélyeinek megszerzését. Ezzel párhuzamosan a jogszabályok szerint engedélyezhetővé váltak a terület-előkészítési munkák, amelyeket teljes felelősséggel a Paks II. Zrt. végzett.
Az építési engedélyek tartalmazták a visszatartási pontokat, amelyek teljesítése elengedhetetlen volt az alaplemez betonozásának megkezdéséhez. Ezek műszaki igazolások bemutatását írták elő, például az alaplemez vízszigetelését, a szerkezeti anyagok megfelelőségét, valamint a statikai és földrengés-dinamikai számításokat.
A Paks II. Zrt. 2024 utolsó negyedévében több ütemben nyújtotta be a dokumentációt az öt épületre vonatkozóan. A területen 2025. november 11-én megkezdődött a kiegyenlítő beton szerkezetének kiépítése, majd sor került a vízszigetelésre, vasszerelésre és egyéb előkészítő munkálatokra, amelyek közvetlenül nem érintették az alaplemez betonozását. Ezeket az OAH folyamatosan ellenőrizte a helyszínen.
A vezénylőépület alatti alaplemez betonozásához kapcsolódó visszatartási pontokat az OAH két ütemben, 2025. december 19-én és 2026. január 26-án hagyta jóvá.
Ezzel az „első beton” öntésének műszaki és adminisztratív feltételei teljesültek a talajszilárdításra vonatkozó használatbavételi engedéllyel együtt.
Az építési ütemterv szerint a közös alaplemez kivitelezése a vezénylőépület alatti rész betonozásával kezdődik.
