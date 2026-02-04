Ft
paks ii nemzetközi atomenergia - ügynökség első beton engedély

Felvillant a zöld lámpa: elkezdődhet a Paks II. építése

2026. február 04. 12:20

A beruházó teljesítette a jogszabályi előírásokat, és megkapta az engedélyt az úgynevezett „első beton” öntésére.

2026. február 04. 12:20
null

Hivatalosan is megindulhat a Paks II. atomerőmű építése, miután a beruházó teljesítette a jogszabályi előírásokat, és megkapta az engedélyt az úgynevezett „első beton” öntésére – írta meg az Index.

Az utolsó feltétel teljesítésével minden akadály elhárult a tényleges építkezés elindítása elől.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) építési engedélyének kiadásához szükség volt a tervezett tevékenységek és a visszatartási pontok igazolására, valamint az 5. blokk nukleáris szigete alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére. Csak ezen feltételek teljesítése után kezdődhetett meg a tényleges építkezés, amit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az alaplemez – a nukleáris sziget legmélyebb és legvastagabb szerkezetének – első betonöntéséhez szükséges engedélyként definiál.

Az utolsó engedély 2025. november 4-én született meg, amikor az OAH jóváhagyta, hogy a megvalósult talajszilárdítás megfelel a tervezett funkciónak

 – olvasható a hivatal hétfői közleményében.

A Paks II. Zrt. 2021 decemberében nyújtotta be az építési engedélykérelmeket az 5. blokk nukleáris szigetének fő épületeire, amelyek közös alaplemezen épülnek: a reaktorépületre, a segédépületre, a technológiai kiszolgáló épületre, a biztonsági épületre, a vezénylőépületre és a tolózár-szerelvényházra.

Az OAH 2022 augusztusában kiadta az építési engedélyeket ezekre az épületekre, ami lehetővé tette a kapcsolódó infrastruktúra egyedi engedélyeinek megszerzését. Ezzel párhuzamosan a jogszabályok szerint engedélyezhetővé váltak a terület-előkészítési munkák, amelyeket teljes felelősséggel a Paks II. Zrt. végzett.

Az építési engedélyek tartalmazták a visszatartási pontokat, amelyek teljesítése elengedhetetlen volt az alaplemez betonozásának megkezdéséhez. Ezek műszaki igazolások bemutatását írták elő, például az alaplemez vízszigetelését, a szerkezeti anyagok megfelelőségét, valamint a statikai és földrengés-dinamikai számításokat.

A Paks II. Zrt. 2024 utolsó negyedévében több ütemben nyújtotta be a dokumentációt az öt épületre vonatkozóan. A területen 2025. november 11-én megkezdődött a kiegyenlítő beton szerkezetének kiépítése, majd sor került a vízszigetelésre, vasszerelésre és egyéb előkészítő munkálatokra, amelyek közvetlenül nem érintették az alaplemez betonozását. Ezeket az OAH folyamatosan ellenőrizte a helyszínen.

A vezénylőépület alatti alaplemez betonozásához kapcsolódó visszatartási pontokat az OAH két ütemben, 2025. december 19-én és 2026. január 26-án hagyta jóvá. 

Ezzel az „első beton” öntésének műszaki és adminisztratív feltételei teljesültek a talajszilárdításra vonatkozó használatbavételi engedéllyel együtt.

Az építési ütemterv szerint a közös alaplemez kivitelezése a vezénylőépület alatti rész betonozásával kezdődik.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

nempolitizalok-0
2026. február 04. 14:29
Akkor hajrá.
Ízisz
2026. február 04. 13:30
Z. "A Paks II. projektben jelentős számban dolgoznak magyar munkások is. A kivitelezés csúcsidőszakában akár 8000-8500 szakember lehet jelen az építési területen, és ezek között sok magyar szakember is megtalálható. A beruházás többgenerációs csapatmunkában zajlik, ahol a különböző generációk eltérő erősségei és elvárásai is érvényesülnek. Magyar szakemberek például a Nukleáris Osztályon is dolgoznak, ahol a biztonsági elemzéseket végzik, illetve más területeken is aktívan részt vesznek a munkálatokban." Már csak ezért👆is megéri Paks II építése!!! 💯👏❗
Dixtroy
2026. február 04. 12:49
Tíz évre sikerült visszavetniük? Dejó.
tapir32
2026. február 04. 12:44
A nagyvárosokban is a Fidesz fog győzni. Az ellenzék ugyanazzal a programmal állt elő amivel 4 éve megbukott. 2022-ben a baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul, akkor Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
