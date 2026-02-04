Osztrák zsoldban álló politikai nyomásgyakorlók ólálkodnak Paks II körül

Mellesleg a Bizottság azért nem kötötte össze az állami támogatási eljárást a közbeszerzési előírásoknak való megfelelősség vizsgálatával, mert nem volt ilyen előírás, nem volt ilyen gyakorlat. A Paks II. Atomerőmű beruházásáról Magyarország az Európai Unióval 2013 óta folyamatos egyeztetéseket folytatott. Mindezek egyértelműen jelzik, a Bíróság döntése ismét csak – ezúttal jogi köntösbe bújtatott osztrák támadás következménye, hiszen az egész eljárást Ausztria indította (erről itt írtam).

Magyarország ettől a Bírósági ítélettől függetlenül, a Paks II. Atomerőművi beruházással kapcsolatos amerikai szankciók eltörlése, valamint az OAH által kiadott engedélyek lehetőséget biztosítanak a projekt felgyorsítására, amelynek történelmi pillanata lesz a 2026. február 5-i első betonöntés. Innentől a Paks II. Atomerőmű hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni.

Nemcsak szervezetek, hanem egyes magyar ellenzéki politikusok is támogatják Ausztria Paks II-elleni hadjáratát. Tordai Bence országgyűlési képviselő az Európai Bíróság szeptemberi ítéletét követően országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be – amelyben a Paks II. projekt azonnali leállítása, sőt – többek között – az engedélyek visszavonása, az orosz-magyar megállapodás felmondása és a paksi bővítéshez előzetes elvi hozzájárulás megadásáról szóló 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatot hatályon kívül helyezése is szerepelt.

A júdáspénzt megszolgáló Tordai a Gazdasági Bizottság november 25-i ülésén többször is szóvá tette, hogy a magyar kormány semmit sem tesz az egyes időszakokban fennálló nagy importkitettség ellen, amit a Paks II. projekt megvalósulása jelentősen mérsékel majd.

Arról nem is beszélve, hogy korábban november 4-én Tordai feljelentő levelet küldött az Európai Bizottságnak, amelyben felszólította (sic!) a Versenypolitikai Főigazgatóságot, hogy az uniós bíróság ítéletének megfelelően folytasson le új vizsgálatot a Paks II. projekttel kapcsolatban.

A Globál 2000 háttere

2026. február 27-én a szintén idegen érdekek szolgálatában álló atlatszo.hu oldal elsőként számolt be arról, hogy a Paks II. Atomerőmű környezetvédelmi engedélyének visszavonását kezdeményezte az osztrák GLOBAL 2000 szervezet. A Duna melegedésére hivatkoztak és arra, hogy a környezetvédelmi engedélyt azért is vissza kellene vonni, mert öt éven belül nem kezdődött meg az az építkezés. A cikk szerzője az a Fülöp Orsolya, aki korábban az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium által is támogatott Energiaklub szakmai igazgatója volt, és legutóbb személyeskedő válaszban kikérte magának az atlatszo.hu nevében, amiért itt és itt megírtam, interjúban elmondtam, hogy idegen érdekek mentén támadják a Paks II. projektet.

Válaszomban jeleztem, hogy a jövőben is számíthatnak rám, ha a tényekről van szó.

Kezdjük először is a Global 2000 szervezettel kapcsolatos tényekkel! Az energiaügyekért felelős korábbi osztrák miniszter, Leonore Gewessler a zöld képviselőcsoportnak volt a tagjam előtte pedig 2014-2019 között, a Paks II. projektet támadó GLOBAL 2000 nevű osztrák atomellenes civil szervezet ügyvezető igazgatója volt. Leonore Gewessler Jelenleg az osztrák Zöld Párt országos szóvivője és teljesen anakronisztikus nézeteket vall, például arról, hogy az atomenergiát ki kell vezetni Európából és a Világból, és kerülni kell az import atomenergiát.

Nos igen: miközben számtalan esetben használ Ausztria a szomszédos Magyarországról és Csehországból érkező áramot, amit atomerőműveket is használva termelnek meg az értintett országok.

Az osztrák energiaügyekért is felelős minisztérium pedig továbbra is ott tart, hogy az atomenergia nem fenntartható, nem életképes alternatív az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, miközben az Európai Bizottság továbbra is klímabarátnak minősítheti az atomenergiába irányuló pénzügyi befektetéseket.

Az osztrákok folyamatosan megkérdőjelezik a szakemberek és nemzetközi szervezetek atomenergiával kapcsolatos hozzáértését, miközben a minisztérium azzal büszkélkedik az oldalán, hogy „Bécs joggal érdemli meg az energiaváros nevet”, arra utalva, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség székhelye is Bécs…

A GLOBAL 2000 a Paks II-elleni újabb támadást bejelentő közleményében „kapcsolattartóként” azt a Patricia Lorenzet tüntette fel, aki a szervezet atomellenes szóvivője és, aki az osztrák energiaügyekért is felelős minisztériumhoz tartozó radioaktív hulladékok kezelésével foglalkozó tanácsadó testület tagja. Ha lenne még kétségünk, a bemutatkozása így kezdődik: „Több mint 30 éves atomenergia-ellenes tapasztalat…” Ezek után aligha kétséges, hogy a GLOBAL 2000 kinek a szolgálatában áll és miért nem vesz tudomást a valós tényekről.

Egy elfeledettnek hitt dokumentum

Ausztria atomellenes politikáját illetően van egy kevésbe ismert, még 1998-ból származó osztrák parlamenti dokumentum, amelyben egy olyan költségvetési sor szerepel, amely szó szerint így hangzik: „Anti-Atom-Projekte im Jahr 98” – 500.000.

A pénzt és további három támogatást az „Environment Partnership International” nevű szervezet kapta, kifejezetten atomenergia-ellenes projektekre. Ez is azt mutatja, hogy Ausztria évtizedek óta szervezetten finanszírozza az anti-nukleáris szervezeteket, mint amilyen az Energiaklub is.

Amint a fentiekből is látható, Ausztria Paks II.-vel szembeni fellépése többszintű, szervezett és hosszú távú stratégia, amelyben egyszerre vesz részt a kormányzat, a politika és a civil szféra. Bár a környezetvédelmi aggodalmak formálisan legitim érvek, a legtöbb esetben egyértelműen politikai, gazdasági és ideológiai motiváció áll a háttérben, amelyek túlterjeszkednek az egészséges kontrollon, és szuverenitási kérdéseket vetnek fel. Éppen ezért Magyarországnak minden lehetséges jogi, politikai, diplomáciai és intézményi eszközzel fel kell lépnie a Paks II. Atomerőmű megépítését akadályozni kívánó osztrák politikai és gazdasági indíttatású támadások ellen.

Ausztria próbálkozhat bíróságokkal, panaszokkal, beadványokkal, civil szervezetek támogatásával és politikai nyomással – de Magyarország energiapolitikáját nem Bécsben írják. Az osztrákok ideológiai és gazdasági érdektől vezérelt hadjárata nem írhatja felül a magyar nemzeti érdekeket. Magyarország ellátásbiztonságát – egy egészséges energiamix részeként – a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása, a Paks II. Atomerőmű megépítése és kis moduláris reaktorok építése mellett, a naperőművi, az energiatárolói kapacitások és a hálózat további jelentős fejlesztése, továbbá az új gázerőművi kapacitások fogják biztosítani.

Fotó: MTI/Ilyés Tibor