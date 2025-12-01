Ft
kancellár Brüsszel Moszkva Magyarország Herbert Kickl Ausztria Orbán Viktor

Magyarország a legjobb példa: Ausztriában darabokra szedték a kancellárt Orbán Viktor csúcstalálkozója után

2025. december 01. 11:10

Herbert Kickl szerint a kormány kül- és energiapolitikája teljes kudarc, Ausztria elvesztette semlegességét, míg Orbán Viktort Moszkvában lehetséges közvetítőként ismerik el.

2025. december 01. 11:10
null

Herbert Kickl, az FPÖ elnöke élesen bírálta Christian Stocker osztrák kancellárt Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai találkozója kapcsán – írja az Österreicher.

Kickl szerint

a kormány kül- és energiapolitikája teljes kudarc, Ausztria elvesztette semlegességét, míg Orbánt Moszkvában lehetséges közvetítőként ismerik el.

Kickl úgy véli, Stocker „aláveti magát Brüsszelnek és Kijevnek”, ezzel feladva Ausztria hagyományos szerepét.

Lukas Hammer, az osztrák Zöldek környezet- és energiapolitikai szóvivője eközben felszólította Norbert Totschnig osztrák mezőgazdasági minisztert, hogy sürgősen lépjen fel Brüsszelben Magyarországgal szemben Paks II. ügyében.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

kulszek
•••
2025. december 01. 13:11 Szerkesztve
Ezek tényleg zakkantak. A Lukas hammi zöld és szóvivő. FELSZÓLÍTJA a minisztert. Mert ő zöld, neki mindent szabad ? A MEZŐGAZDASÁGI miniszter pedig majd rohan Brüsszelbe felszólalni egy másik ország atomerőműve ellen ? Így van Mandi? Vagy olvassam el az eredeti cikket is ha biztosan akarom tudni ?
Válasz erre
0
0
harald
•••
2025. december 01. 12:56 Szerkesztve
1 naiv kérdés :: Christian Stocker osztrák kancellár miért nem reklamál, amikor Ursula szájonCsókolja Zselét?
Válasz erre
1
0
massivement5
2025. december 01. 12:37
Egymást taposva tolonganak az osztrákok, hogy a magyarka-kánaánba jöhessenek... Vagy fordítva... Minkmogyorók már nemcsak utolértük őket a repülőrajttal, hanem le is előztük őket, mán 2030 előtt, elftársak, höhö! Vagy nem, höhöhö. Ostoba birkák...
Válasz erre
0
8
Sróf
2025. december 01. 12:13
"Lukas Hammer, az osztrák Zöldek környezet- és energiapolitikai szóvivője eközben felszólította Norbert Totschnig osztrák mezőgazdasági minisztert, hogy sürgősen lépjen fel Brüsszelben Magyarországgal szemben Paks II. ügyében." Felszólítom Magyarország mezőgazdasági miniszterét, hogy sürgősen lépjen fel a Föld elleni terrorizmust maxra járató Ausztriával szemben a szarvasmarha-legeltetésük ügyében. A labanc tehenek minden egyes fingása a jövőnkből hasít ki egy darabot.
Válasz erre
7
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!