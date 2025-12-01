Magyarország a legjobb példa: Ausztriában darabokra szedték a kancellárt Orbán Viktor csúcstalálkozója után

Nincs több titok: ezért támadta meg Ausztria Magyarországot minden létező fronton
Az osztrákok az Európai Bírósághoz fordultak a cél elérése érdekében.
Herbert Kickl szerint a kormány kül- és energiapolitikája teljes kudarc, Ausztria elvesztette semlegességét, míg Orbán Viktort Moszkvában lehetséges közvetítőként ismerik el.
Herbert Kickl, az FPÖ elnöke élesen bírálta Christian Stocker osztrák kancellárt Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai találkozója kapcsán – írja az Österreicher.
Kickl szerint
a kormány kül- és energiapolitikája teljes kudarc, Ausztria elvesztette semlegességét, míg Orbánt Moszkvában lehetséges közvetítőként ismerik el.
Kickl úgy véli, Stocker „aláveti magát Brüsszelnek és Kijevnek”, ezzel feladva Ausztria hagyományos szerepét.
Lukas Hammer, az osztrák Zöldek környezet- és energiapolitikai szóvivője eközben felszólította Norbert Totschnig osztrák mezőgazdasági minisztert, hogy sürgősen lépjen fel Brüsszelben Magyarországgal szemben Paks II. ügyében.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.