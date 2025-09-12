Nincs több titok: ezért támadta meg Ausztria Magyarországot minden létező fronton

Megint keresztbe tettek: az EU megsemmisítette Paks II. állami támogatásának engedélyét
A korábbi döntését újra meg kell vizsgálni, ami, még nem jelenti azt, hogy teljesen ellentétes válasz születik majd.
A Paksi atomerőmű bővítésével rosszul járnának az osztrákok, hiszen így Magyarországnak nem lenne szüksége a villamosenergia importjára – Ausztria az Európai Bíróságig ment, hogy megakadályozza a beruházást.
Az Európai Bíróság megsemmisítette az Európai Bizottság jóváhagyását a Paksi atomerőmű bővítésére, mivel nem volt egyértelmű, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya betartotta-e az uniós közbeszerzési szabályokat a tender nélküli szerződéskötés során – írja a Financial Times.
A Bíróság az osztrák kormány keresete alapján kezdett el vizsgálódni, a Der Standard pedig helyi politikusokat és minisztereket idéz, akik sikerként könyvelik el a fejleményeket. Ez nem is csoda:
Magyarország a teljes villamosenergia körülbelül 10 százalékát importálja Ausztriából, Paks II. megépülésével tehát egy szabad szemmel is jól látható összeg esne ki az osztrák költségvetésből – ezért támadja Ausztria a beruházást minden létező fronton.
Bóka János EU-ügyi miniszter hangsúlyozta: a bíróság nem állapította meg jogsértést, csak elégtelen indoklást kifogásolt, Magyarország pedig folytatja a beruházást és kész együttműködni az Európai Bizottsággal. A Bizottság vizsgálja a döntést és mérlegeli további lépéseit.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
