Európai Bíróság Magyarország Paksi atomerőmű Ausztria Európai Bizottság villamosenergia

Nincs több titok: ezért támadta meg Ausztria Magyarországot minden létező fronton

2025. szeptember 12. 10:10

A Paksi atomerőmű bővítésével rosszul járnának az osztrákok, hiszen így Magyarországnak nem lenne szüksége a villamosenergia importjára – Ausztria az Európai Bíróságig ment, hogy megakadályozza a beruházást.

2025. szeptember 12. 10:10
null

Az Európai Bíróság megsemmisítette az Európai Bizottság jóváhagyását a Paksi atomerőmű bővítésére, mivel nem volt egyértelmű, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya betartotta-e az uniós közbeszerzési szabályokat a tender nélküli szerződéskötés során – írja a Financial Times.

A Bíróság az osztrák kormány keresete alapján kezdett el vizsgálódni, a Der Standard pedig helyi politikusokat és minisztereket idéz, akik sikerként könyvelik el a fejleményeket. Ez nem is csoda:

Magyarország a teljes villamosenergia körülbelül 10 százalékát importálja Ausztriából, Paks II. megépülésével tehát egy szabad szemmel is jól látható összeg esne ki az osztrák költségvetésből – ezért támadja Ausztria a beruházást minden létező fronton.

Bóka János EU-ügyi miniszter hangsúlyozta: a bíróság nem állapította meg jogsértést, csak elégtelen indoklást kifogásolt, Magyarország pedig folytatja a beruházást és kész együttműködni az Európai Bizottsággal. A Bizottság vizsgálja a döntést és mérlegeli további lépéseit.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

