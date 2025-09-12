Nincs több titok: ezért támadta meg Ausztria Magyarországot minden létező fronton

Az Európai Bíróság megsemmisítette az Európai Bizottság jóváhagyását a Paksi atomerőmű bővítésére, mivel nem volt egyértelmű, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya betartotta-e az uniós közbeszerzési szabályokat a tender nélküli szerződéskötés során – írja a Financial Times.

A Bíróság az osztrák kormány keresete alapján kezdett el vizsgálódni, a Der Standard pedig helyi politikusokat és minisztereket idéz, akik sikerként könyvelik el a fejleményeket. Ez nem is csoda:

Magyarország a teljes villamosenergia körülbelül 10 százalékát importálja Ausztriából, Paks II. megépülésével tehát egy szabad szemmel is jól látható összeg esne ki az osztrák költségvetésből – ezért támadja Ausztria a beruházást minden létező fronton.

Bóka János EU-ügyi miniszter hangsúlyozta: a bíróság nem állapította meg jogsértést, csak elégtelen indoklást kifogásolt, Magyarország pedig folytatja a beruházást és kész együttműködni az Európai Bizottsággal. A Bizottság vizsgálja a döntést és mérlegeli további lépéseit.